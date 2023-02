Dit kun je verwachten in Call of Duty: Modern Warfare 2 season 2

Voel je als een echte samoerai

Het nieuwe seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 2 gaat op 15 februari van start en zal in het thema van de Japanse Samoerai staan. Qua content zijn er standaard dingen die we kunnen verwachten, zoals een nieuwe battle pass en nieuwe operators waaronder Oni (die nu ook op naar andere platformen komt). Ook zullen er veel systemen verbeterd worden zoals bijvoorbeeld de audio, wat nog wel eens een zooitje kon zijn.

Halverwege februari zal seizoen twee beginnen. In dit artikel zetten we alles op een rijtje met wat momenteel bekend is in aanloop naar dit tweede seizoen. Wie weet is dit het moment voor jou om in te stappen of om weer terug te keren.

Warzone

Laten we beginnen bij de Gulag: de vertrouwde 1v1-modus keert terug, wat we nog kennen van de originele Warzone. Of dit de huidige 2v2-modus compleet gaat vervangen moet nog blijken. Wel zorgt dit ervoor dat je het lot meer in je eigen handen hebt, in plaats van afhankelijk te zijn van je teamgenoot. De huidige Gulag map wordt nog wel gebruikt met een paar aanpassingen voor de 1v1-modus. Ook kunnen we meer wapens in de Gulag gaan verwachten voor meer diversiteit, zoals bijvoorbeeld assault rifles. Shotguns zullen uit de Gulag gehaald worden, maar de pistolen blijven beschikbaar als tweede wapen.

De loot in Warzone krijgt ook een ‘vernieuwing’ en gaat eigenlijk terug naar hoe het was in de originele Warzone. De loot zal weer volledig op de grond liggen in plaats van kleine tasjes, waardoor het looten een stuk overzichtelijker en sneller wordt. Wat ook een grote verandering gaat worden is dat iedereen een drie pantserplaten vest krijgt en je deze dus niet meer kunt vinden. Dit zodat het allemaal wat eerlijker wordt. Een andere fijne toevoeging is dat je nu je eigen perks kan kiezen in je loadouts, iets waar veel mensen verbaasd over waren dat dit in eerste instantie niet zo was.

Warzone zal met de komst van het seizoen ook gebruik gaan maken van het nieuwe level, genaamd Ashika Island. Dit zal een kleiner level zijn dan het gebruikelijke battle royal level. Het zal erg te vergelijken zijn met Rebirth Island van de vorige Warzone wat toen der tijd een grote favoriet was. Dit level zal meer snelheid met zich meebrengen wat een fijne verfrissing is als je veel de Al Mazrah map hebt gespeeld, wat voor veel mensen een teleurstellend level was.

DMZ

Voor de nieuwe DMZ-modus kunnen we een aantal dingen verwachten. Infinity Ward gaat de modus toegankelijker maken voor iedereen door de moeilijkheidsgraad van de AI aan te passen. Ook zullen ze de plekken waar je de map in komt verbeteren, zodat je niet óf ondersteboven gelopen wordt óf niemand tegenkomt in de eerste paar minuten. Als laatste worden de bestaande missies ook makkelijker gemaakt, zodat mensen er wat sneller doorheen komen.

Qua toevoegingen kunnen we nieuwe missies verwachten en een nieuwe factie die je weer een tijd bezig kunnen houden. Ook kunnen we nieuwe locaties verwachten die hun geheimen zullen meedragen. DMZ zal ook gebruik gaan maken van het nieuwe level Ashika Island, waar ons een nieuwe boss te wachten staat. Spelers kunnen een volledige wipe verwachten van de verzamelde wapens en sleutels. De missie progressie zal wel blijven staan. Veel meer over de uitbreidingen is niet echt bekend en zal een stuk duidelijker worden wanneer seizoen twee van start gaat.

Multiplayer

Voor de klassieke multiplayer kunnen we verwachten dat er veel gebalanceerd zal worden, met name op het gebied van de perks en wapens. De terugkerende Hardcore-modus zal de Tier 1-modus vervangen, wegens de klachten die Infinity Ward kreeg over Tier 1 en dat deze niet op Hardcore leek. Verder zal er een speciale valentijns-playlist worden gemaakt en komt er een Twitter-poll elke maand om een nieuwe favoriete afspeellijst toe te voegen. Als laatste wordt ook ranked play toegevoegd aan de multiplayer ervaring, al weten we hier nog vrij weinig over. Wel is te hopen dat de skill-based matchmaking uit de normale modus verdwijnt wegens de grote ergernis die veel spelers hieraan hebben.

Qua nieuwe toevoegingen kunnen we weer een paar nieuwe wapens verwachten. We kunnen ook nieuwe levels verwachten, al komen die voornamelijk uit vorige edities. Er zijn al talloze levels bekend die naar de game komen over het jaar heen maar welke precies in het nieuwe seizoen zitten, valt nog te bezien. Ashika Island is wel al bekend om ook naar multiplayer te komen als een level voor Ground War en Invasion. Er komt ook een nieuwe raid voor de Spec-Ops modus – de vorige raid bracht veel interessants, maar kwam wel tekort en smaakte naar meer. Hopelijk brengt de nieuwe raid precies dat en zet het een standaard neer voor de komende spellen van de franchise.