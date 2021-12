We hadden het net al over de nadelige gevolgen van gamen voor de ogen, maar er is nog een probleem. Als gamers ergens om bekend staan, is het in ieder geval niet onze perfecte zithoudingen. Sommige gamers nemen zulke aparte houdingen aan dat zelfs een circusartiest even moet slikken. Hoewel het over het algemeen best lekker gamet, is je rug het er vaak wat minder mee eens.

Een oplossing hiervoor kan een speciale gamestoel zijn. Deze stoelen zijn ergonomisch ontworpen om de rug van onze dierbare gamers te ondersteunen zonder comfort te verliezen. Nu kun je bij de gemiddelde woonboulevard al voor tientjes zo’n stoel op de kop tikken, maar in dit geval geldt echt: goedkoop is duurkoop. Een mooi cadeau dus om ook echt in te investeren.