Zelfs in 2023 blijft Breath of the Wild verrassen

Vijf weetjes die ik dit jaar pas ontdekte

Net als velen loop ik alvast warm voor de release van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom op 12 mei. Als we de trailers mogen geloven, wordt het weer een ontdekkingsreis van jewelste. Zoals Kevin al schreef in zijn preview: “Alles lijkt erop te wijzen dat dit meer van Breath of the Wild gaat worden, maar dan met zijn eigen twists en verbeteringen.” Het is het daarom waard om nog eens terug te blikken op wat Breath of the Wild zo bijzonder maakte: het was een van de meest innovatieve Zelda-games tot nog toe.

Zelfs nu, ruim zes jaar na de release van BotW, word ik op social media nog regelmatig verrast met nieuwe feiten of tricks uit de game. Het leuke is dat je de game echt op je eigen manier en volgorde kunt spelen, of je nou een speedrunner bent of een complete nieuweling in de gamewereld. Dat zorgt er echter ook voor dat je soms dingen mist. Wellicht weet een van de volgende vijf punten jou dus ook nog te verrassen.

1 – Sheikah-teksten bevatten geheime boodschappen

In veel fictieve werelden worden nieuwe alfabetten gebruikt om de sfeer levendiger en unieker te maken. Zo ook in Breath of the Wild. In eerste instantie dacht ik dat het Sheikah-alfabet vooral werd gebruikt ter decoratie, maar oplettende gamers hebben het tegendeel bewezen. Het alfabet blijkt gebaseerd te zijn op het Latijnse alfabet en is dus direct te vertalen naar het Engels.

Al die tijd waren Hyrule en de UI van de game dus gevuld met verborgen boodschappen en verwijzingen. Op de beacons die je op je kaart kunt zetten staat bijvoorbeeld de klassieker: “It’s dangerous to go alone”. Ook op de Guidance Stones, de onderdelen van de torens die nieuwe informatie in je Sheikah Slate druppelen, staat een citaat uit de eerste Zelda: “Master using it and you can have this.” Op deze Fandom-pagina vind je het alfabet en de volledige lijst met vertalingen en verwijzingen.

2 – Boemerang als kettingzaag

Een van de meest controversiële aspecten van Breath of the Wild was het wapensysteem. Elke fan heeft wel een eigen verhaal over een wapen dat op het minst gunstige moment brak; altijd fijn als er een Hinox achter je aan komt stampen terwijl je slechts een half gebroken boemerang op zak hebt. Dan moet je echt creatief na gaan denken.

Dankzij de Rune-vaardigheden van Link kun je gelukkig een flink aantal trucs uithalen. Als je bijvoorbeeld een boemerang gooit en hem tijdens de vlucht op het juiste moment opvangt met Magnesis, blijft hij draaien. Tadaa! Je hebt zojuist je eigen kettingzaag in elkaar geflanst. Zo wordt het een eitje om bokoblins en moblins omver te maaien. Alhoewel, in de onderstaande video zie je dat het nog niet zo gemakkelijk is…

Bonustip Ook zonder Magnesis kun je meer uit je boemerang halen met deze orbit-trick.

3 – Waarom is Link zo stil?

Elke Zelda-fan kent de kreten van Link bij het rollen of zwaardvechten, maar verder is hij niet zo spraakzaam. In de vroegste games kwam dat waarschijnlijk gewoon door de technologische grenzen van consoles zoals de NES. Dat Link ook in de moderne Zelda-games stil is, was een bewuste keuze: een ‘blanco’ hoofdpersoon zonder stem maakt het makkelijker voor de speler om het verhaal op een eigen manier te beleven en interpreteren. Daarom heet hij ook Link – het is de bedoeling dat de speler zich gelinkt voelt aan het personage en het verhaal. In de verhalen van de games zelf werd de stilte van Link echter nooit benoemd.

Dat veranderde met Breath of the Wild. Voor het eerst introduceerden de schrijvers een verklaring. In haar dagboek (dat te vinden is in Hyrule Castle) legt Zelda het uit: door de hoge druk en de vele verwachtingen rondom zijn taak als de beschermer van de prinses, is Link minder expressief geworden. Als stoïcijnse held draagt hij zo in stilte de verantwoordelijkheid voor het koninkrijk. Ook Mipha schrijft in haar dagboek dat Link als kind energiek en goedlachs was, maar nu “bijna nooit meer spreekt, en nog minder vaak glimlacht”. Dit stukje emotionele ontwikkeling voegde een interessante laag toe aan het verhaal van Link en ik hoop dus dat dit thema verder wordt uitgediept in Tears of the Kingdom.

4 – Koken met laserfocus

Naast het nieuwe verhaal en de geüpdatete gameplay-formule introduceerde Breath of the Wild nog een extra primeur voor de franchise: voor het eerst kunnen we koken. Hyrule ligt vol ingrediënten, van appels en meloenen tot Bokoblin-ingewanden. Er is voor ieder wat wils en vrijwel alles geeft een unieke bonus aan je gerecht als je het in de pan gooit.

Maar… wat als je even geen pan in de buurt hebt? Geen probleem! Er blijken namelijk nog genoeg andere manieren te zijn om je eten te bereiden. De meeste spelers hebben al wel ontdekt dat je bijvoorbeeld stukken vlees en fruit kunt bakken door ze bij de bloedhete Death Mountain op de grond te leggen, maar wist je ook dat je eieren kunt koken in de Goron Hot Springs? Als je een beetje actie zoekt, kun je zelfs nog gaan voor de extremere optie: zorg ervoor dat een Guardian je ei raakt met een van zijn lasers en voilà – daar is je gebakken Campfire Egg. Eet smakelijk!

Bonustip Als je veel ingrediënten hebt verzameld, kun je het beste wachten tot de volgende Blood Moon bijna verschijnt. Op het moment dat de rode spikkels in de lucht verschijnen, rond 23:30, krijgt alles wat je kookt namelijk een boost!

5 – Extra Blights, extra cutscenes

Games van meer dan vijftig uur lang kunnen best een uitdaging zijn. Soms heb je het nou eenmaal druk en wil je vlot door de game komen, waardoor het weleens kan voorkomen dat je side content misloopt. In Breath of the Wild ligt dat risico absoluut op de loer, met dank aan de vele verborgen details.

Iets wat mij op die manier totaal was ontgaan, is het feit dat je de Blight Ganons meerdere keren kunt verslaan en op die manier nieuwe cutscenes met de vier champions kunt vrijspelen (mits je de DLC hebt). Daarin blikken de champions terug op hun leven, de activiteiten van Ganon, hun dagboeken en meer. Mocht je geen zin hebben om de Blights nog vele extra keren te verslaan, dan kun je de cutscenes hier bekijken:

Op naar Tears of the Kingdom

Tot dusver mijn ontdekkingen. Het duurt nog even voordat Tears of the Kingdom wordt uitgebracht, dus wellicht rijd ik deze maand nog maar eens een rondje met de Master Cycle Zero. Er zijn ongetwijfeld nog veel details en easter eggs die ik gemist heb. Wat zijn jouw favoriete Breath of the Wild-geheimen? Deel ze in de comments!