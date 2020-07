Dit moet je weten als je begint met Call of Duty: Warzone

Een loadout-drop marker, armor plates of een gasmasker? De Buy stations hebben het allemaal. Verspreid over de map zijn Buy stations te vinden, hier kun je je hard verdiende geld uitgeven. Het duurste item in de winkel is op het moment van schrijven de loadout-drop marker. Met deze marker kun je je eigen loadout inroepen. Naast de drop-marker kun je ook een aantal killstreaks kopen zoals een U.A.V. of een airstrike. Killstreaks kunnen je bij goed gebruik een hoop voordelen geven. Zo kun je een airstrike gooien op tegenstanders die zich op een dak verschansen, waardoor ze geforceerd zijn hun locatie te verlaten. Let wel op, per speler kun je maar één killstreak bij je hebben.

Ook zijn er items te koop die je leven kunnen redden. De steeds kleiner wordende cirkel in Warzone bestaat namelijk uit een dodelijk gas. Een korte periode in deze zone kan al je dood betekenen. Je kan echter een gasmasker vinden, of er eentje kopen bij de Buy stations. Dit gasmasker zal automatisch door je personage op en af worden gedaan als je jezelf in het gas bevindt. Het gasmasker kent wel een beperkt gebruik, hoe langer je in het gas blijft hoe meer schade het masker oploopt.

Als je een extra voordeel nodig denkt te hebben, en je hebt nog wat geld over, kun je een self-revive kit kopen. Met deze kit kun je jezelf weer “tot leven” brengen als je door een vijand bent gedowned. Eenmaal gebruikt zal je een nieuwe kit moeten kopen als je weer over de mogelijkheid wil beschikken aan de dood te ontsnappen.

Last but not least bieden Buy stations de mogelijkheid om een gedode teamgenoot te redeployen. Net als bij een gewonnen gulag keert je teamgenoot zonder geld of wapens terug op de map. Het terugkopen van teamgenoten kan zolang je een shop weet te vinden en je het geld ervoor hebt.