Onze eerste gids is niemand minder dan de beroemde Griekse geschiedschrijver Herodotus. Hij neemt ons mee naar het eiland Kreta, waar in het 3e en 2e millennium voor Christus de Minoïsche beschaving bloeide. Ook was Kreta volgens de mythologie ooit de woonplaats van de verschrikkelijke Minotaurus. Deze half-mens, half-stier leefde in een labyrint in de krochten van het paleis in de hoofdstad Knossos. Daar deed hij zich tegoed aan de Atheense jongeren die elk jaar aan hem geofferd werden.

Onze tour guide Herodotus was de vader van de geschiedschrijving en je zou het dus misschien niet van hem verwachten, maar hij was dol op dit soort fantasievolle mythologische verhalen. Dat belooft dus zeker geen saaie rondleiding vol droge historische feitjes. De verhalen van Herodotus worden afgewisseld met stukjes lopen door de ruïnes van het paleis in Knossos, waarbij historische feiten als pop-ups op het scherm verschijnen. Uitdagend is het dus niet, maar leuker dan een hoofdstuk lezen uit een geschiedenisboek is het zeker wel.