Dit moet je checken in de Animal Crossing: New Horizons-update

De hele maand juni zal in het teken staan van trouwen. Hierin lijkt het alsof het Harvey eiland centraal zal staan. Je mag Reese en Cyrus helpen hun perfecte trouwplaatje te schieten in de juiste setting.

Het lijkt er ook op dat Rover terugkeert in dit spel. Hij is in de trailer kort te zien bij het stukje over Meidag. Er is veel gespeculeerd over Rover en of hij te zien zou zijn in Animal Crossing: New Horizons. Rover is bekend van de intro uit de voorgaande games waarin hij met korte vragen je personage samenstelt en je klaarmaakt om te beginnen.

Waar kijk jij het meest naar uit in deze nieuwe update? Laat het ons weten in de comments!