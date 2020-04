Met je knollen in huis begint het spel: weten wanneer je moet verkopen. Op zondag koopt Noek’s Hoek / Nook’s Cranny geen knollen, maar de rest van de week wel. In je winkel kun je iedere dag de prijs per knol checken. Deze verandert twee keer: ‘s ochtends bij opening en tijdens de lunch.

Prijzen fluctueren flink, dus het is belangrijk deze iedere dag te checken. Op maandag zal je niet de beste prijs krijgen, maar het kan wel een indicatie geven voor de rest van de week. De theorieën over het prijsverloop zijn echter discutabel, dus blijf vooral de prijs checken. Wanneer deze per knol boven de 400 ligt, raden we aan te verkopen.