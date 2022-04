Hollands glorie in een reeks unieke titels

Na twee jaar aan COVID-perikelen komt de Nederlandse game-ontwikkelingsindustrie weer langzaamaan tot leven. Uiteraard zijn niet alleen de grote namen actief. Voor tal van indie-studios is het hoog tijd om hun passies en werk weer met de wereld te delen. Een kelder in Amsterdam-Noord veranderde vorige week op initiatief van Thomas van den Berg (Noio) en Robin Ras (Rusty Lake & Second Maze) naar een sfeervolle Indie Showcase met meer dan genoeg bekijks om een goede middag mee te vullen.

Het barst van de creativiteit in de kelder van het A-Lab in Amsterdam-Noord. Het praktische gebruik van blacklights en de retro arcade-stijl zorgt voor een onmiskenbare game-sfeer. Combineer dat met banken, tafeltjes, stoelen en zitzakken en het effect is een bijna huiselijk geheel waar naast de unieke spellen ook vooral gezelligheid hoog in het vaandel staat. Niks formaliteiten of procedures – gewoon op je gemak van de indies en de mensen achter de games genieten tijdens de Indie Showcase.

The Past Within

Teamwork, sfeer en surrealistisch creepy – ontwikkelaar Rusty Lake is duidelijk bekend met deze termen op basis van The Past Within. In het spel zoek je aan de hand van een reeks puzzels de mysteries uit rondom Albert Vanderboom. Deze puzzels kun je niet alleen oplossen – je bent aangewezen op de vaardigheden van je medespeler. Zo moet je bijvoorbeeld een klok bijstellen, stukken op een schaakbord verschuiven, of codes invoeren aan de hand van de tips van je medespeler.



Terwijl je de wereld verkent, vormen en ontrafelen de mysteries zich om je heen. In eerste instantie lijkt er weinig vreemds gaande, maar speel vijf minuten verder (of een half uur als je er net als ik niet heel goed in bent) en de situatie is volledig veranderd. De kracht van dit point-and-click-spel zit hem in de mysterieuze en surreële dingen die om je heen gebeuren, dus ik kan niet te veel verklappen. De drang om het mysterie te ontrafelen zorgt er in elk geval voor dat elke succesvol opgeloste puzzel enorm goed voelt.

Robo Maestro

Voor iedereen die lekker een paar uur wil gaan zitten om lekker in alle rust en zonder druk muziek te componeren, is Robo Maestro een uitkomst. De kunstmatige intelligentie is niet per se een traditionele game, maar meer een praktisch toepasbare song editor. Wanneer je de software opstart kun je een simpel startpunt kiezen, dat je vervolgens organisch op allerlei manieren kunt uitbreiden. Voeg bijvoorbeeld een lekkere baslijn toe of haal het net weg! Of geef je song een power boost met een BIG sound.

In deze zin is Robo Maestro pure empowerment. Zonder dat je verstand hoeft te hebben van muziek kun je helemaal losgaan met je eigen melodieën. Hoe je de melodie ook besluit te veranderen, de editor is zodanig ingericht dat je nooit een mismaakte kakofonie kunt componeren. Daarnaast kun je ook gebruikmaken van gevorderde opties, zoals het aanpassen van maten en akkoorden. Als aspirant-muzikant kun je de nummers die je componeert ook exporteren om ze verder te bewerken in andere programma’s, dus wie weet is de software de spil in je toekomstige carrière als componist.

Indie-Roundup I

Zoveel mooie spellen vol passie, zo weinig ruimte. De Indie Showcase barstte van de unieke en fascinerende content, waaronder ook de volgende spellen.

Milo and the Magpies Het VR-project van De Koude Kermis Whirler

Milo & the Magpies is een sfeervol point-and-click-avontuur. In het spel leid je de kat Milo aan de hand van puzzels door een reeks Hollandse achtertuinen naar huis. De grootste aantrekkingskracht van het spel zit in de aantrekkelijke, handgetekende kunststijl van Johan Scherft, waardoor je als speler tijdens je reis een mooie inkijk krijgt in het alledaagse leven van verschillende mensen.

The Fair Grounds, van het kunstproject De Koude Kermis, is een volle VR-ervaring in een traditioneel Hollandse kermis. Van de draaimolen tot de grijpklauw waar menig kind te veel geld aan kwijtraakte – in deze ervaring waan je je even in een hele andere wereld waar tijd lijkt stil te staan. De makers kozen voor een interessante combinatie van een high-tech wereld met traditionele cultuur, wat goed tot zijn recht komt in de virtuele werkelijkheid.

De 2D-wereld van Whirler herinnert eraan dat een spel niet per se veel complexe mechanics nodig heeft. De stijl van de wereld lijkt op de wereld van Limbo. In dit donkere geheel moet jij je een weg banen door jezelf en verschillende objecten te manipuleren. Het hele spel draait om het laten groeien of krimpen van objecten om de wereld en de monsters erin te slim af te zijn. De interactie die je met de wereld aan kunt gaan, de besturing en de kunststijl maken van Whirler een mooi plaatje.

Once Upon a Jester

De meeste spellen op de Indie Showcase hadden wel iets excentrieks, maar Once Upon a Jester spant toch wel de kroon. In het kleine dorpje ‘Dorptown’ proberen de twee hoofdpersonages, Jester en Sok, hun theatercarrière naar een hoger niveau te tillen. Aan jou de schone taak om met Jester uit te vogelen wat voor type voorstelling je publiek wil zien, prachtige promotieposters te maken, en de sterren van de hemel te acteren!

De opbouw van dit spel zorgt al voor een gezonde dosis hilariteit. Wat het spel nog beter maakt is de heerlijke hoeveelheid droge humor in de daadwerkelijke dialogen. Terwijl je met de dorpelingen praat om erachter te komen wat voor voorstelling ze willen zien, zorgt de dialoog geen moment voor verveling. Ook de voorstellingen schitteren. Je krijgt verschillende opties voor dialogen die de vertoning al snel chaotisch en daarmee hilarisch maken. De tekenstijl, missies, conversaties en voice acting werken erg goed samen om een meeslepend geheel te realiseren.

Mail Time

Mail Time is een rustgevend natuurspel met een overvloed aan positieve vibes. In dit charmante spel bezorg je brieven bij bosdieren die in alle uithoeken van de wereld wonen. Gelukkig is dit spel niet alleen van het kastje naar de muur gestuurd worden – er zijn overal sidequests en collectibles. De bewoners hebben allemaal hun eigen uitdagingen waar je ze mee kunt helpen.



Terwijl je brieven bezorgt en bosbewoners bijstaat, krijg je de kans om de wondere wereld te verkennen. Je bent nog kleiner dan een paddenstoel, dus er is meer dan genoeg te verkennen in het bos. Aan de hand van soepele controls ren, spring en zweef je dwars door de wereld heen om de mooie omgeving te bewonderen. Daar heb je dan ook alle tijd en ruimte voor, aangezien er geen timer is en je niet af kunt gaan.

Indie-Roundup II

Pocket Quest Secret Shuffle Pizza Possum

Na tien jaar ontwikkeling komt Pocket Quest eindelijk uit! In het spel moet je tactisch omgaan met de kaarten die je tot je beschikking hebt om het ideale team aan ridders, tovenaars en monsters te bouwen en andere spelers te slim af te zijn. Hoe verder in het spel je komt, hoe hectischer de rondes worden, dus ga tactisch om met de middelen die je tot je beschikking hebt.

Dans alsof er niemand meekijkt! Of nee, eigenlijk precies niet. In Secret Shuffle danst iedereen op de muziek in zijn of haar oren, maar niet iedereen danst op dezelfde melodie. Het spel bevat onder andere een modus waarin je diegene moet vinden die op dezelfde melodie als jij danst, en een modus waarin enkele mensen niks horen, en hun dansmoves moeten faken. Dit Jackbox-achtige partyspel is door maximaal zestig man te spelen, dus ideaal als party-spel.

Steel eten in een slaperig Italiaans dorpje aan het strand. En dan ook nog als opossum! Pizza Possum is het type spel dat je op een rustige zomerdag opstart. Dit spel vereist nagenoeg geen uitleg: verzamel eten en blijf uit het zicht van de bewakers. Je kunt je verstoppen in bosjes en als je genoeg voedsel hebt gegeten begint de volgende dag. Ga voor die highscore!

We Were Here Forever

We Were Here Forever is het vierde deel van de populaire We Were Here-serie van ontwikkelaar Total Mayhem Games. In het spel moet je samenwerken om je door allerlei visueel spectaculaire puzzels te werken. De puzzels zijn best een uitdaging, dus gelukkig werken zowel de besturing als de communicatie enorm soepel. De gameplay is dusdanig belonend dat je door wilt – na hard puzzelen verdien je het om de missie succesvol tot een einde te brengen!



Het spel is grafisch imposant. Eén van de puzzels is bijvoorbeeld een grote kosmische ruimte waarin middeleeuws ingerichte vijfhoeken aan elkaar moeten worden gebonden. Door samen te werken komen daar steeds meer vijfhoeken bij, tot je uiteindelijk aan de binnenkant van een twintigkantige dobbelsteen zit. Ook de cutscenes zien er soepel uit – het lijkt erop dat ook het vierde deel van de serie weer veel voor de fans in petto heeft.

Dat waren ze, de mooie games van de allereerste Indie Showcase in Amsterdam! Dat er nog vele mogen volgen. Welke games lijken jou interessant om te gaan spelen? Laat het ons weten in de comments!