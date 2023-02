10 games met een onvergetelijke verhaallijn

Deze game-ervaringen zullen me altijd bijblijven

Er worden veel goede games gemaakt, maar welke me persoonlijk het meest bijblijven zijn de spellen met een verhaal dat je van de bank blaast. Waar je soms na jaren nog wel eens met plezier (of een lichte rilling) aan terugdenkt. Hier zijn 10 games die door hun verhaal stuk voor stuk een onuitwisbare indruk op me hebben gemaakt.

(Het onderstaande lijstje is gebaseerd op mijn persoonlijke game-ervaringen met PlayStation-games (in verschillende versies), maar de meeste games zijn inmiddels op meerdere platforms beschikbaar. Ik heb ze niet genummerd, omdat er voor mij geen rangorde in zit. Het zijn stuk voor stuk geweldige, verhalende games.)

The Last of Us

In geen enkel artikel over verhalende games zou The Last of Us mogen ontbreken. Deze game speelde ik toen hij uitkwam op de PS3 in 2014 en later deed ik het met de remastered versie voor de PS4 nog eens dunnetjes over. Natuurlijk was er ook nog het geweldige Part II, maar omdat de reis van Joel en Ellie dwars door een postapocalyptisch Noord-Amerika een decennium geleden zo krachtig binnenkwam, neem ik toch het eerste deel op in dit lijstje.

Vanaf de uitbraak in de eerste minuten van de game, inclusief het tragische verlies van Joël, tot en met de geweldige twist aan het einde: dit is een game-verhaal dat elke speler ervan nog lang bijblijft. Daarbij waren de graphics en het geluid, zeker voor die tijd, gewoonweg fantastisch. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de DLC Left Behind die een heel nieuwe kijk op het verhaal toevoegde.

Niet voor niets nu een populaire HBO-serie. De pc-versie van The Last of Us komt in maart 2023 uit.

Persona 4 Golden

Talloze PlayStation Vita’s werden alleen maar vanwege deze game gekocht. Terecht, want dit is wat mij betreft een echte system seller. Persona 4 Golden is een JRPG met middelbareschoolsimulatie, een moordmysterie en een geweldig ‘waifu-systeem’, waarmee je intieme relaties opbouwt met verschillende personages.

In de game komt de hoofdpersoon als nieuwe leerling aan op een school in een klein stadje. Al snel blijkt dat er verschillende moorden worden gepleegd. Of worden mensen stiekem ontvoerd naar een andere dimensie? Het verhaal wordt steeds gecompliceerder, maar blijft boeien, mede door de innemende personages, de uitstekende voice-acteurs en de onvergetelijke muziek. Zomaar een game waar je meer dan 100 uur van je vrije tijd in kunt steken.

Heb je een Switch en ken je deze game nog niet? Dan bof je. Een verbeterde versie van Persona 4 Golden is net uit op Nintendo’s handheld.

Zero Escape: Virtue’s Last Reward

Een andere topper voor de PS Vita (inmiddels ook voor de Xbox One en voor Windows beschikbaar) is wat mij betreft Zero Escape: Virtue’s Last Reward, uit 2012 alweer. Deze game is een vervolg op 999: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors dat in 2009 voor de Nintendo DS werd uitgebracht.

In Virtue’s Last Reward ontwaken 9 personen in een ondergrondse loods. Via de stem van een kunstmatig intelligent konijn krijgen ze te horen dat ze alleen kunnen ontsnappen als ze 9 punten weten te behalen in een spel. Die 9 punten moeten dan op de horloges komen te staan die elke onvrijwillige deelnemer aan het spel om zijn of haar pols blijkt te hebben. Kleine twist: als je punten op of onder de nul komen, word je gestraft met een dodelijke injectie…

De spellen die de deelnemers moeten spelen – van wie de speler er eentje is – zijn gebaseerd op het klassieke Prisoner’s dilemma. Kies je ervoor om de anderen te verraden voor snel gewin? Of werk je samen voor een beter resultaat voor de hele groep? In de ondergrondse ruimte komen de deelnemers ook verschillende escaperooms tegen waar ze puzzels op moeten lossen om te ontsnappen.

Naarmate het verhaal vordert, wordt het duidelijk dat er een complot speelt dat steeds grotesker wordt. Om te ontdekken wat voor complot precies, zul je meerdere routes door het spel af moeten leggen. Het hele concept doet sterk denken aan de Netflix-hit Squid Game.

De game maakt op een unieke manier iets vernieuwends aan meerdere keren hetzelfde verhaal spelen, door steeds naar elke moment in een andere tijdlijn te kunnen switchen en door herinneringen van andere routes in nieuwe playthroughs mee te nemen. Ken je het spel niet, speel het dan echt een keer. Je zult verbaasd staan van de kwaliteit.

Metal Gear Solid

Enige jaren terug werd Metal Gear Solid verkozen tot het beste PlayStation-spel aller tijden en dat mag geen verrassing heten. Metal Gear introduceerde zo’n beetje het principe van sluipen in plaats van vechten als spelelement. Daarnaast introduceert de game een aantal onvergetelijke personages, zoals Noami Hunter, Mei-Ling, Colonel Campbell, Otacon a.k.a. dr. Hal Emmerich en Liquid Snake.

Sommigen noemen MGS nu overgewaardeerd, maar wees eerlijk: het plot was uniek voor z’n tijd en hield een hele generatie gamers gekluisterd aan de PlayStation.

Natuurlijk herinnert zich iedereen de bossfight met Psycho Mantis, die in staat bleek om je gedachten te lezen. In werkelijkheid las hij uit wat er op de memory card van je PlayStation stond en hoeveel keer je dood was gegaan en had gesaved, maar dat was tot dan toe nooit gedaan in een game en dus heel vernieuwend. Psycho Mantis bleek je uiteindelijk alleen te kunnen verslaan als je de controller in de tweede poort van je PlayStation plugde, zodat hij je gedachten niet meer kon lezen.

Als met al is ook MGS voor mij een bijzonder innovatieve en onvergetelijke game-ervaring. Een eventuele remake van de game zou ik dan beslist weer spelen.

Silent Hill 2

Niet voor niets komt er (dit jaar?) een remake uit van deze klassieke horrorgame van Konami. Man, wat heb ik angstige uren doorgebracht met het spelen van deze game (en andere games uit de serie). Maar Silent Hill 2 staat algemeen bekend als de beste.

In het spel volg je James Sunderland die een brief krijgt van zijn overleden vrouw, waarin ze hem vraagt om naar het afgelegen en in de mist gedompelde stadje Silent Hill te komen. Dat kan natuurlijk niet goed gaan. En dat gaat het ook niet. Vanaf het moment dat James in Silent Hill aankomt, gebeuren er vreemde dingen en krijgt hij te maken met angstaanjagende vijanden.

Silent Hill 2 is een van de beste horrorgames ooit gemaakt, juist omdat het zich beweegt op de grens van datgene wat je niet en wel ziet, van ware angst en diepgewortelde nachtmerrie. De uitstekende psychologische horror en de personages in de game voelen na ruim 20 jaar nog altijd baanbrekend aan. Ik ben daarom heel benieuwd naar de remake.

What Remains of Edith Finch

Ook deze game won verschillende prijzen, waaronder die van Best Game bij de BAFTA Game Awards 2018 en de Best Narrative Awards bij de GDC 2018. In What Remains of Edith Finch ontrafel je als speler een verzameling vreemde verhalen over een familie.

Het is een walking sim, zoals dit genre zonder veel game-elementen na het eveneens bijzondere Dear Esther is gaan heten.

Als Edith verken je een leegstaande villa en probeer je achterhalen waarom je als enige van de familie nog in leven vent. Elk verhaal dat je ontdekt, laat je het leven van een nieuw familielid ervaren op de dag van hun overlijden, met verhalen van het verre verleden tot nu.

Een bijzonder gevarieerde game die ongelooflijk veel vertelkracht in slechts enkele uren gameplay stopt.

The Town of Light

Dit is een bijzondere game, die zich afspeelt in een uit psychiatrisch ziekenhuis in Toscane, dat echt heeft bestaan. Als hoofdpersoon ga je op zoek naar wat zich hier heeft afgespeeld. Al gauw ontdek je dat niets is wat het lijkt en dat je zelfs aan je eigen herinneringen moet twijfelen.

Zowel de authentieke sfeer als het beklemmende verhaal verdienen complimenten. Let op: deze game is niet voor tere zieltjes. Het einde komt keihard binnen. Iets soortgelijks presteerde het team achter deze game met het eveneens sterk verhalende Martha is Dead dat in 2022 de aandacht op zich wist te vestigen door (lichte) censuur vanuit Sony.

Ook dit is een zogenoemde walking sim, maar wel eentje met een verhaal dat bijzonder veel impact maakt.

Everybody’s Gone To The Rapture

Nog een avonturenspel dat je in de categorie walking sim zou kunnen plaatsen, met een sterk verhaal. Ook deze game kun je in een uurtje of 5 uitspelen. De game vindt plaats in een Engels plattelandsdorpje, waar opeens iedereen lijkt te zijn verdwenen.

Door te interacteren met voorwerpen en de omgeving, zie je flarden uit de geschiedenis. Zo kun je reconstrueren wat er precies is gebeurt. Uiteindelijk gaat het erom te ontdekken hoe de verschillende verhaallijnen in elkaar grijpen, zodat je de puzzel compleet maakt.

Uiteraard, zoals het hoort bij games met een groots verhaal, blijkt het allemaal veel gecompliceerder dan we vooraf dachten en zijn de eindes die we voorgeschoteld krijgen multi-interpretabel.

Detroit: Become Human

Ik hou van dit soort games, waarbij je zelf kunt bepalen hoe het verhaal verloopt en waarbij je vaak verschillende eindes kunt zien. Een goed voorbeeld is Detroit: Become Human van Quantic Dream, waarin robots in een toekomstige samenleving worden gediscrimineerd en vervolgens in opstand komen.

Het begint allemaal met een moordonderzoek in een flatgebouw. Hierbij speel je een politie-androïde die moet onderzoeken wat er precies gebeurt zou kunnen zijn. Al snel wordt duidelijk dat een robot de moord heeft begaan. En daarmee de bekende eerste wet van de robotica van Isaac Asimov heeft overtreden.

De game ziet er grafisch geweldig uit en de verhaallijn zet tot denken aan. Typisch zo’n game die het leuk maakt om het verhaal meerdere keren te spelen om te ontdekken wat andere keuzes betekenen voor de uitkomst.

Heavy Rain

Heavy Rain is van dezelfde studio als Detroit: Become Human – Quantic Dream – en was een van de eerste games waar ik de platina trofee voor wist te behalen door alle mogelijke eindes vrij te spelen.

In Heavy Rain maak je jacht op een seriemoordenaar die bekendstaat als de ‘origamikiller’ door de papieren vouwwerkjes die hij bij zijn slachtoffers achterlaat. Je kruipt hierbij in de rol van 4 personages die elk met hun eigen aanwijzingen en motieven moeten proberen het mysterie op te lossen, voordat er een nieuw slachtoffer valt.

In de game moet je snel denken én handelen, want elke keuze die je maakt, kan dramatische, gevolgen hebben. En zelfs bepalen wie leeft… en wie sterft.

Er zijn 7 verschillende eindes, maar daarbovenop nog eens meer dan 20 verschillende epilogen, afhankelijk van hoe goed of hoe slecht je het spel hebt gespeeld. Een hele kunst voor de schrijvers om hier een sterk verhaal van te maken, maar het is gelukt.

Jouw games met de beste verhalen?

Natuurlijk heb met deze lijst talloze games tekort gedaan die ook een sterk verhaal hebben. Maar ja, ik koos voor dit rijtje, dat natuurlijk sterk persoonlijk is. Misschien ziet dat er van jou compleet anders uit. Ik ben benieuwd: laat jouw tips voor games met een indrukwekkende verhaallijn hieronder achter en laat zo ook anderen nieuwe verhalen in games ontdekken.