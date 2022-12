Meer actie, meer humor en meer demonen

Warrior Nun is zo’n serie die je toevallig tegenkomt tijdens het scrollen door Netflix en die verrassend leuk en pakkend is als je er eenmaal aan begint. De serie is gebaseerd op de stripboekenserie Warrior Nun Areala die in de jaren ‘90 uitgegeven werd. In 2020 heb ik het eerste seizoen met veel plezier gekeken en eerder deze maand volgde het tweede. Eindelijk kunnen we zien hoe het verder gaat met de orde van vechtende nonnen.

Netflix heeft er de laatste tijd nogal een handje van om de release van nieuwe seizoenen ontzettend lang te laten duren. Op het vierde seizoen van Stranger Things moesten we bijvoorbeeld drie jaar wachten. Ook bij Warrior Nun zat de pandemie, alsmede Netflix’ eigen planning, in de weg van een vlotte release. Desalniettemin mag het resultaat er best zijn.

Let op! Deze review bevat spoilers voor het eerste seizoen van Warrior Nun en lichte spoilers voor seizoen twee. Als je alles dus wilt kijken zonder voorkennis, dan kun je de serie hier vinden op Netflix!

Waar waren we ook al weer gebleven?

In het eerste seizoen ontmoetten we Ava (Alba Baptista), een overleden meisje dat tot leven wordt gewekt met het aureool van de engel Adriel (William Miller), die lang geleden leefde. Dat zorgt er niet alleen voor dat Ava uit de dood herrijst, maar maakt haar voorheen grotendeels verlamde lichaam weer beweeglijk en geeft haar verschillende krachten.

Ava wordt opgenomen in een geheime orde van nonnen die regelmatig de strijd aangaat met demonen en ander gespuis. In eerste instantie is ze begrijpelijkerwijs terughoudend, maar uiteindelijk besluit ze zich aan te sluiten bij de groep. Aan het einde van het seizoen blijkt Adriel nog te leven en zijn aureool koste wat het kost terug te willen.

De verhaallijn van seizoen twee start twee maanden later. De groep nonnen is ontkomen aan de wraakzuchtige Adriel en Ava heeft zich met een van hen teruggetrokken om te trainen. Er wordt roet in het eten gegooid wanneer er een reeks aanvallen wordt gedaan op de orde en er een mysterieuze vreemdeling op de klep valt bij Ava. Is het nog te vroeg om achter Adriel aan te gaan of moet er haast gemaakt worden?

Volwassener

Waar het eerste seizoen zich snel neerlegde bij clichés uit de young adult-categorie, heeft seizoen twee een strakker script dat daar een stuk minder vaak aan ten prooi valt. Het is merkbaar dat de personages groei doorgemaakt hebben. Dat is met name het geval voor hoofdpersonage Ava. De clichés in het eerste seizoen kwamen vooral voort uit haar personage – en de monologen die daarbij kwamen kijken. Dat viel binnen het plot best te verantwoorden, want Ava keek veel films in de tijd dat ze aan het bed gekluisterd was en nam daar haar idealen en zegswijzen van over. Toch is het prettig dat het in seizoen twee minder de overhand heeft; het geeft de serie en personages meteen een oprechtere uitstraling. Overigens betekent dat zeker niet dat de humor ontbreekt. Meermaals heb ik hardop gelachen om een droge opmerking of gezichtsuitdrukking en soms wordt er een subtiele knik gegeven naar popcultuur.

Hoewel de time jump in het begin van seizoen twee wat onduidelijkheid oproept rond het einde van het eerste seizoen komt er al vrij snel wat context. Waar het vorige seizoen een paar afleveringen nodig had om op gang te komen, gaat dat dit seizoen wat sneller doordat de personages en de setting weinig uitleg meer behoeven. Er verschijnen daarnaast verschillende nieuwe gezichten in de cast. Zij voegen wat betreft verhaal en flavour genoeg toe. Helaas moeten we ook een personage missen dat eerder een grote rol speelde en dat is zonde. Er is een kleine mogelijkheid opengelaten voor een terugkeer, dus hopelijk zien we haar alsnog in een eventueel volgend seizoen.

Er worden verwijzingen gemaakt naar bekende Christelijke kunstwerken en het kleurwerk zit mooi in elkaar. Symboliek is bijna overal wel te vinden.

Puzzelstukjes

Pas bij het kijken van het tweede seizoen valt op hoeveel voorbereidend werk seizoen één op zich heeft genomen. Showrunner Simon Barry vertelde in een interview dat de verhaallijn van beide seizoenen al op papier stond toen de productie begon. Dat is te merken, want dit seizoen worden er veel verhaallijnen op een hele natuurlijke wijze weer opgepakt en krijgen we antwoord op vragen die eerder onduidelijk waren gebleven. Daarnaast zie je in de relaties tussen verschillende personages ook betekenisvolle groei. Dat getuigt van een doelbewuste groep schrijvers die weet hoe de personages en setting in elkaar steken: het doel van de personages is duidelijk, maar de weg ernaartoe blijft je als kijker verrassen. De serie weet daarnaast ook een interessante invalshoek te vinden om religie en wetenschap het gesprek met elkaar aan te laten gaan.

Naast het schrijfwerk is visueel ook nog genoeg te bewonderen. Er worden in verscheidene frames verwijzingen gemaakt naar bekende Christelijke kunstwerken en het kleurwerk van de serie zit mooi in elkaar. Symboliek is bijna overal wel te vinden: parallellen naar het eerste seizoen, naar Bijbelse verhalen of naar andere personages schuilen om elke hoek. Dat maakt dat de serie visueel interessant blijft.

Ook in de actie is genoeg te zien. Ondanks het gelimiteerde budget zijn de gevechten mooi gechoreografeerd en is ook daar eigenheid van de personages toegevoegd. Zo zien we de ervaren vechter Beatrice (Kristina Tonteri-Young) haar vijanden neerhalen met een specifieke set vaardigheden. Ava heeft duidelijk het een en ander van haar opgestoken, maar is nog net iets minder bedreven. Met het aureool kan ze intussen ook een stuk beter overweg en dat levert wat mooie frames op.

Seizoen drie

Op het moment van schrijven is Warrior Nun nog niet vernieuwd voor een derde seizoen. Het lijkt erop dat Netflix zich weinig inspant voor pers- en promotiemogelijkheden: televisiespotjes of posters waren nergens te zien en een aantal van de cast- en crewleden heeft zelf maar interviews geregeld.

Desondanks is er ondertussen een loyale fanbase opgebouwd rondom de bovennatuurlijke actieserie. Fans gebruiken Twitter om Netflix te benaderen én om nieuwe kijkers te ronselen. De afgelopen twee weken stond seizoen twee van Warrior Nun in de top tien van de meest bekeken series en ook het eerste seizoen maakte afgelopen week een herintrede. Hopelijk maakt dat genoeg golven. Mocht Netflix besluiten de serie te vernieuwen voor een derde seizoen, dan zijn er in ieder geval nog genoeg mysteries te ontrafelen en heilige oorlogen uit te vechten.

Het tweede seizoen van Warrior Nun is nu te streamen op Netflix.