Laat je inner-panda los!

Turning Red is de laatste animatiefilm uit het huis van Pixar. Het is een kleurrijke film over de Chinees-Canadese Meilin, een meisje van dertien jaar dat in een grote rode panda verandert zodra ze hoog in haar emoties zit. ‘Mei’ moet erachter komen hoe ze daarmee omgaat in het dagelijks leven.

Turning Red heeft geen stereotype (lees wit of blond) hoofdpersonage, met vriendinnen die elk een uniek karakter hebben dat je niet veel tegenkomt in films. Dat is een verademing vergeleken met al die andere duizenden coming-of-age verhalen. Mei en haar BFF’s geven een gezicht aan veel meisjes die lang buiten het filmbeeld waren. Helaas is het verhaal zelf niet uniek genoeg om het een meesterwerk te noemen.

Wat willen tienermeisjes?

Mei en haar vriendinnen zijn dertien jaar en hun hoogste doel op dit moment is om naar een optreden van een boyband te gaan. Ze doen heel veel samen. Ze zijn een gevarieerd groepje: een van hen is vrij droog, maar nog net niet cynisch, de ander is zonder meer Mei’s beste vriendin van de besties en de derde vriendin heeft totaal geen filter op haar enthousiasme. Zij geeft ook een niet-zo subtiele hint naar een andere film waarin iets ‘so fluffy’ is. Al met al: ze passen in deze tijd waarin unieke karaktereigenschappen steeds meer gewaardeerd worden.

Intense emoties zijn de trigger voor Mei om in een panda te veranderen: vaak zijn ze negatief, maar ook als Mei superblij is verandert ze. Deze vloek of zegen heeft dus niet dezelfde trigger als bijvoorbeeld de Hulk, maar ligt iets genuanceerder. Het is aan Mei om te beslissen wat ze met deze emoties en de bijbehorende eigenschap doet, ongeacht wat haar vriendinnen of ouders denken. Een wijze les waar de meesten op latere leeftijd nog steeds moeite mee hebben, maar in fictief Canada kan Mei dat voor zichzelf in een paar dagen uitvinden.

Ken je cultuur

De filmmakers laten in Turning Red een stukje van de Chinese cultuur zien die je in veel films ziet: een kind dat haar uiterste best doet om aan haar moeders hoge eisen te voldoen. Het verschil met dat clichébeeld, is dat deze moeder geen typische strenge tiger mom is. Dat is een van de sterke punten van de film. Mei wil zelf graag volwassen zijn, de hoogste cijfers halen en haar ouders eren (want zij hebben haar leven geschonken). Haar moeder (ingesproken door Sandra Oh) is erg trots op Mei: ze is blij dat ze samen de tempel waar ze werkt kunnen schoonmaken, in plaats van dat ze haar met een spreekwoordelijke zweep achterna moet zitten.

Er zitten maar enkele grote namen achter de stemmen: we hebben Sandra Oh (Grey’s Anatomy, Killing Eve), James Hong (Big Trouble in Little China, Kung Fu Panda) en Wai Ching Ho (Daredevil). Dat is begrijpelijk, want de echte hoofdpersonen zijn de vier vriendinnen en die worden ingesproken door nog vrij onbekende acteurs. Wat wel echt een goede keuze was, is om alle acteurs een weerspiegeling te laten zijn van de personages. Het blijft vreemd om witte acteurs te kiezen om niet-witte personages in te spreken, alleen omdat ze meer star power zouden hebben en dus meer geld in het laatje kunnen brengen.

Geen Disney-klassieker

De symboliek achter de rode panda wordt al vrij snel duidelijk, in ieder geval voor de volwassen kijkers. Een meisje dat zichzelf als een volwassen vrouw ziet en dan opeens geconfronteerd wordt met iets dat iedere volwassen vrouw meemaakt: een veranderend lichaam. Mei verandert dan in de felrode panda, maar je kunt het natuurlijk zien als een verwijzing naar het begin van je menstruatie. Voor veel meisjes is dat een gevoelig onderwerp en het is ook geen thema dat vaak zo duidelijk in films voorkomt. Disney doet dat hier wel, maar dan gelukkig niet door er spottend of ongevoelig mee om te gaan.

Als je naar het verhaal op zich kijkt (wat een belangrijk deel is van een film) dan valt Turning Red tegen. Jonge meisjes die gek zijn op beroemde jongens, gepest worden op school omdat ze anders zijn en een overbezorgde moeder: allemaal ingrediënten die je maar al te vaak tegenkomt. Hoewel het hier aangevuld wordt met actuele en culturele thema’s, zijn die helaas niet voldoende om de film naar een hoger niveau te tillen. De personages zijn leuk, het verhaal en de symboliek achter de rode panda zijn best origineel, maar dan vooral als losse elementen.

Turning Red is nu te zien op Disney+.