“What you seek is seeking you”

Ik wist niet dat ik op zoek was naar een nieuwe Marvel-film, maar The Marvels heeft mij gevonden. Gelukkig, want deze leuke film overstijgt de laatste MCU-uitingen, ook al is die drempel ongeveer zo hoog als een naaktslak. The Marvels brengt elementen terug die al een tijdje zoek waren binnen Disney’s superheldenfranchise: warme personages en vooral veel lol!

The Marvels is een van de luchtigste MCU-films van de laatste jaren. Je zou luchtig ook als oppervlakkig kunnen omschrijven en dan zit je er niet eens zo ver naast, maar oppervlakkigheid kan ook in een films voordeel werken. Je hoeft lekker weinig na te denken en kijkt gewoon naar dansende mensen en kotsende katten. Je geniet van grappen die je al honderd keer eerder hebt gehoord (ook in de MCU), maar die met genoeg overtuiging gebracht worden om er toch weer om te lachen. The Marvels heeft zeker gebreken, maar je verlaat met een glimlach op je gezicht de bios.

De wereld wordt bedreigd

The Marvels is een vervolg op Captain Marvel (2019), WandaVision (2021), Ms. Marvel (2022) en Secret Invasion (2023), al lijkt het de gebeurtenissen in die laatste serie voor het grootste deel te negeren. Als je (een deel van) de voorgaande avonturen hebt gemist, is de eerste akte best verwarrend, maar toch ook al behoorlijk vermakelijk door alle maffe situaties.

Daarna wordt het al snel makkelijker te volgen en merk je dat dit gewoon een op zichzelf staand verhaal is. Er zit een kop en een staart aan. De wereld wordt bedreigd en de wereld wordt gered. Niet door dubbelgespierde macho’s met gigantische zwaarden of automatische wapens, maar door drie vrouwen die ontdekken dat ze iets gemeen hebben: superkrachten gebaseerd op licht, plus een fijn gevoel voor humor.

Heeft met kwantummechanica te maken

Maar zover is het nog niet als de film opent. In eerste instantie zijn Carol Danvers/Captain Marvel (Brie Larson), Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani) en Captain Monica Rambeau (Teyonah Parris) duizenden kilometers van elkaar verwijderd. Door een merkwaardig fenomeen dat iets met kwantummechanica te maken heeft (vraag niet hoe of wat) beginnen de drie vrouwen van positie te wisselen op het moment dat ze hun superkrachten tegelijk gebruiken.

Zo gebeurt het dat Monica ineens midden in een gevecht belandt met Kree-soldaten die het net nog op Captain Marvel gemunt hadden. Dat Carol doodgemoedereerd de huiskamer van de familie Khan binnenstapt. En dat Nick Fury (Samuel L. Jackson) ineens oog in oog staat met Kamala aan boord van het S.A.B.E.R.-ruimtestation dat een anomalie in de kosmos onderzoekt. Er is namelijk iets mis met een jumping point, een portaal in de ruimte tussen twee locaties op enorme afstand van elkaar.

Die portalen worden geopend door de Supremor Dar-Benn (Zawe Ashton). Zij heeft een desastreus meesterplan om de Kree te helpen en ze heeft nog een appeltje te schillen met een van de Marvels.

Not a team

De film komt echt op stoom zodra Kamala, Carol en Monica bij elkaar komen. Kamala wordt bijna gek van opwinding dat ze met haar idolen mee mag strijden. Hoewel Carol en Monica haar verzekeren dat ze “not a team” zijn, is Kamala’s jeugdige enthousiasme niet te stuiten. Een enthousiasme dat ook het publiek aansteekt. Monica heeft nog geen superheldennaam, maar Kamala stelt voor haar Professor Marvel of Mistress Marvel te noemen en gedrieën zijn ze dan natuurlijk The Marvels. Grappen om namen zijn schering en inslag in de MCU. Soms leuk, soms flauw. In The Marvels zijn ze vooral erg vrolijk.

Iman Vellani is de stralende ster van deze film en daarom is het jammer dat haar Kamala iets naar de achtergrond verdwijnt in het slotstuk. Vellani heeft in haar eigen serie van Ms. Marvel al bewezen dat ze een bekwaam komiek en actieheld is. Ook de familie van Kamala doet weer een duit in het zakje. De dynamiek binnen het Pakistaanse gezin is hartverwarmend. Op een gegeven moment probeert Kamala’s broer hun moeder met een afstandsbediening uit te zetten, omdat ze weer eens over het stichten van een gezin begint. Dat soort humor. Ik hou ervan.

Ook de rest van de cast straalt van plezier. Brie Larson zet een charismatische Captain Marvel neer en Samuel L. Jackson laat zien dat hij de rol van Nick Fury nog steeds niet op de automatische piloot doet, ook al is dit alweer de vijftiende keer dat Disney hem op laat draven. De enige acteur die relatief weinig indruk achterlaat, behalve haar mooie ogen, is Zawe Ashton als de slechterik. Ze heeft een coole outfit en een grote hamer, maar ze komt niet echt dreigend over ondanks dat het lot van verschillende planeten van haar afhangt.

Prijskaartje

The Marvels kostte meer dan 270 miljoen dollar om te maken en is daarmee de op drie na duurste Marvel-film ooit. Visueel zie je dat er niet helemaal aan af. Ja, The Marvels oogt lichtjaren beter dan het erbarmelijke Ant Man and the Wasp: Quantumania, maar het mist de visuele flair van Guardians of the Galaxy Vol. 3. De CGI is acceptabel en doet er eigenlijk ook niet zoveel toe. Mensen gaan al lang niet meer naar een Marvel-film om van de allerbeste visuele effecten te genieten, maar krijgen gewoon een energiek avontuur met vrolijke kleuren en leuke superkrachten voorgeschoteld.

The Marvels wordt wel genekt door het prijskaartje dat als een molensteen om diezelfde nek hangt. Hollywood-blockbusters zijn al langere tijd veel te duur om te maken en marketen. James Cameron verkondigde vorig jaar nog dat Avatar: The Way of Water in de top 3 succesvolste films aller tijden moest komen om winst te maken. Nou deed die film dat ook door ruim twee miljard dollar op te brengen, maar voor The Marvels liggen de kaarten anders.

Gaat dat zien

Het grote publiek laat het namelijk afweten. The Marvels heeft de slechtste openingsweken van alle films in de MCU en het is niet eens nipt. Er zijn allerlei redenen waarom de film bij voorbaat gedoemd was te floppen en zowel critici als fans zijn verdeeld over het eindproduct. De online haat en het leedvermaak waarmee de film is omgeven heeft zelfs Stephen King, die persoonlijk geen MCU-films kijkt, zich in de discussie doen mengen. The Marvels lijkt buiten de bioscoop soms evenveel emoties op te wekken als erbinnen.

Ik sta altijd vooraan om de MCU ervan langs te geven, maar ik vond The Marvels prima te genieten. Als je weet wat je kunt verwachten – een chaotische, komische superheldenfilm met charismatische hoofdrollen – dan is het de trip naar de bios best waard. Gaat dat zien!