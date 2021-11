Op 20 augustus 2020 stort Alexei Navalny, de leider van de Russische oppositie, in elkaar in een vliegtuig boven Siberië. Over de oorzaak is niets bekend. Wonder boven wonder herstelt hij, nadat hij was overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn. Hier bleek dat Navalny vergiftigd was met het middel Novitsjok. Wie probeerde Navalny te vermoorden – en in wiens opdracht? Was de aanval een poging om Vladimir Putin’s meest prominente criticus uit de weg te helpen?

Door uitgebreid verslag te doen van het onderzoek dat volgde op de aanslag, de diplomatieke rellen die er door ontstonden, en de politieke context van het Rusland anno nu, geeft documentairemaker Jon Blair aan de hand van interviews met Navalny’s naasten een uitgebreide inkijk in een moordaanslag die werd uitgevoerd door “James Bond wannabes met de skills van Johnny English”.