Vier de feestdagen met een warm MCU-kerstverhaal

Vorig jaar liet het MCU ons rondom de feestdagen genieten met de serie Hawkeye. Dit jaar komt Marvel Studios met een heuse televisiespecial om the most wonderful time of the year te vieren. In The Guardians of the Galaxy Holiday Special gaan we namelijk samen met Star-Lord, Drax, Mantis, Rocket, Groot, Nebula, Kraglin en Cosmo de kerst tegemoet.

De kerst komt eraan op aarde en Mantis en Drax willen iets doen om Peter Quill (aka Star-Lord) op te vrolijken. Waar word je nu vrolijker van dan van een groot en fantastisch cadeau? Om Star-Lord een onvergetelijke kerst te geven, reist het tweetal daarom naar de aarde om Quill de enige echte Kevin Bacon cadeau te doen. Het klinkt misschien wat krankzinnig, maar dat is toch écht het plot van The Guardians of the Galaxy Holiday Special.

Adorable

Het nieuwe format van Special Presentations dat Marvel met Werewolf By Night succesvol heeft gestart, biedt veel nieuwe kansen voor filmmakers. Regisseur James Gunn vertelt in The Guardians of the Galaxy Holiday Special in slechts 42 minuten een simpel kerstverhaal dat perfect past binnen het format. In deze korte film zit de kerstsfeer er gelijk in én heb je weer wat nieuws geleerd over het Marvel Cinematic Universe. In de special zit namelijk ook voor de diehard Marvel-fans een aantal interessante details die je zeker niet wilt missen als je volgend jaar naar Guardians of the Galaxy Vol. 3 gaat.

De special is ook voor iedereen die houdt van een leuke kerstfilm. Mantis en Drax, twee personages die in de andere films wat minder in de spotlights staan, zijn het echte hart van de film. Hun onwetendheid over het aardse feest neemt aandoenlijke vormen aan. In alles is deze special dan ook adorable in its dorkiness. Daarnaast is het tof dat Mantis en Drax een keer een wat groter podium krijgen om zichzelf op te laten zien. Vooral Pom Klementieff, de actrice die Mantis speelt, maakt hier meesterlijk gebruik van door een heel sterk en emotioneel optreden neer te zetten. Hoewel de personages een goede chemie hebben samen, kan de komische timing soms wat beter. Sommige grappen voelen wat geforceerd aan, waardoor een aantal dialogen niet helemaal uit de verf komen. De serieuze scènes compenseren hier wel voor maar de special is qua komedie niet zo sterk als de eerste twee Guardians of the Galaxy-films waren.

Obscure kersthits

Zoals altijd bij de Guardians of the Galaxy speelt muziek ook in deze special een prominente rol. Ook voor deze Special Presentation is James Gunn weer zijn platenbak (of Spotify) in gedoken om de perfecte liedjes bij zijn verhaal te zoeken. De band Old 97’s en, om in de woorden van Mantis te blijven, “the legendary Kevin Bacon” hebben zelfs twee hele nieuwe nummers gemaakt voor deze special. Iedereen die obscure kersthits wil scoren, kan zijn hart dan ook ophalen aan deze kerstspecial. James Gunn heeft zelfs een afspeellijst op Spotify gemaakt met al zijn keuzes.

Net als de andere Guardians of the Galaxy-films ziet ook The Guardians of the Galaxy Holiday Special er kleurrijk en prachtig uit. Er zitten zelfs korte geanimeerde stukjes in die er nostalgisch uitzien en helemaal in de stijl blijven van oude geanimeerde televisiespecials. In deze flashback keert ook het personage van Yondu terug (iets waarover we in onze preview hardop hadden gespeculeerd). In de flashback wordt daardoor nog een mooi hoofdstuk aan de relatie tussen Peter Quill en Yondu toegevoegd. In tegenstelling tot de animaties is de CGI, net als in andere recente Marvel-films, helaas niet altijd even perfect. Hierdoor zien sommige momenten, voornamelijk stunts, er wat nep uit. De sets en rekwisieten zijn daarentegen wel een genot voor het oog. De kerstsfeer komt nog net niet uit je beeldscherm gespat.

Eén laatste kleine kers op de metaforische kersttaart is dat er in de special een aantal keer gehint wordt naar meer specials met de Guardians of the Galaxy. Dus wie weet kunnen we volgend jaar rond de feestdagen weer aanschuiven bij iedereens favoriete kosmische familie.