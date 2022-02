Verhalend gezien is The Cuphead Show! weinig bijzonders. De thema’s die de show verkent om de wereld meer diepgang te geven zijn klassiek voor een reden. Op audiovisueel vlak is de show daarentegen spectaculair. De hoge kwaliteit van het stemwerk voor de personages zorgt ervoor dat ze tot leven komen. Cuphead en Mugman hebben een overdreven New York-stijl accent wat goed past bij hun rol als roekeloze, onhandige hoofdrolspelers. De duivel is een mengelmoes van kwaadaardig en speels, wat een sadistisch effect geeft. Combineer deze stemmen met een soundtrack vol big band, ragtime en jazz en het recept voor een klassieke Amerikaanse cartoon is compleet.

De animatiestijl springt het meest in het oog. De serie is digitaler geproduceerd dan de game, met name vanwege tijd en kosten. De met waterverf handgetekende “rubber hose”-stijl van de game is in moderne productiesettings niet één op één levensvatbaar te kopiëren. Ter vergelijking: de game had ongeveer 25 achtergronden die volledig getekend moesten worden. De serie heeft er duizenden. Toch slaagt The Cuphead Show! erin om de praktische beperkingen het lijf te bieden. De show maakt gebruik van een “stereoscopic rotary process.” Door 2D-geanimeerde personages in een 3D-setting te plaatsen zorgt de serie voor een dynamisch effect dat plezierig is om naar te kijken.