Een overvloed aan gore om van te smullen!

Homelander 2.0, The Butcher met superkrachten en meer goorheid dan de twee vorige seizoenen bij elkaar opgeteld. Ga er maar eens goed voor zitten, want The Boys seizoen drie is sinds 8 juli in zijn volledigheid te zien op Amazon Prime.

Een hype om van te smullen

Na een voorgerecht in de vorm van The Boys Presents: Diabolical is het nu tijd voor het hoofdgerecht! Al maanden voordat seizoen drie werd gelanceerd, begon de hype serieuze vormen aan te nemen. Zo was er een geinige Twitter-rivaliteit tussen het account van The Boys en Imagine Dragons in maart van dit jaar en ontstond er veel commotie over de trailer van seizoen drie. Het zou te lomp en te misselijkmakend zijn voor YouTube en meerdere mensen rapporteerden het filmpje. Maar The Boys zou The Boys niet zijn als daar destijds niet op een passende manier op werd gereageerd.

De eerste twee seizoen van The Boys waren een succes. Seizoen twee werd gezien als de beste van de twee. Een opmaat voor een nog epischer seizoen werd dan ook de maatstaf. Is het gelukt om de verwachtingen waar te maken? Op Pixel Vault staat een artikel met daarin een samenvatting van de eerste twee seizoen. Check deze voor meer achtergrondinformatie over de serie en de belangrijke gebeurtenissen van de afgelopen twee seizoenen.

Veel meer dan hetzelfde

Het klinkt gek, maar de kracht van The Boys zit hem vooral in dat ze op dezelfde voet doorgaan. De grijns van Homelander is nog altijd even aanwezig, Butchers epische uitspraken vervelen nooit en Hughies emotionele worstelingen zijn dramatischer dan ooit.

Was je gewend aan de gore, humor en twists om je vingers bij af te likken? Dan word je op je wenken bediend in dit nieuwe seizoen. Al na 15 minuten word je herinnerd aan het niveau van onwaarschijnlijke goorheid wat deze serie brengt. Dit zal alleen nog maar heftiger worden met Herogasm als topje van de ijsberg.

Bij de eerste twee seizoenen zijn er al meerdere verhaallijnen toegevoegd. Daar wordt in seizoen drie vrolijk op voortgeborduurd. Wat mij betreft één van de interessante verhaallijnen is de achtergrondinformatie over Black Noir. Als kijker weet je nog vrij weinig over dit personage. Dat komt onder andere doordat Black Noir nooit praat. Daarnaast zijn de andere personageverdiepingen van A-train en The Deep ook echt de moeite waard. Tel dit op bij de Kill Bill-lijst van Soldier Boy en je bent zo door de acht afleveringen heen.

One superhero to rule them all

Ondanks de scala aan intense gebeurtenissen die je staan te wachten in dit seizoen, draaien de eerste paar afleveringen eigenlijk om vrede. Homelander moet zich gedeisd houden, Starlight is invloedrijker dan ooit, Butcher richt naast zijn werkzaamheden voor The Boys op het ontwikkelen van een relatie met zijn pleegzoon en Hughie is werkzaam voor de regering. Hij is eigenlijk de opdrachtgever en eindverantwoordelijke van The Boys. Alles lijkt op orde te zijn, maar niets is wat het lijkt. Al gauw wordt het voor de kijker duidelijk dat dit kalme begin een opmars is voor bloedvergiet en chaos.

In hun zoektocht naar een wapen in de strijd tegen Homelander komen The Boys uit bij Soldier Boy. Soldier Boy is een oudgediende superheld die op mysterieuze wijze halverwege de jaren 80 verdween van de aardbodem. Hij schijnt te zijn omgekomen door een nucleair wapen. Omdat Homelander onverslaanbaar lijkt, willen The Boys dit wapen vinden om vervolgens Homelander ermee naar de verdoemenis te helpen.

Veelzijdigheid

Zoals eerder vermeld gaat de serie in grote lijnen door op de succesformule van de afgelopen twee seizoen. Echter zijn een aantal facetten erg verbeterd en zijn er nieuwe elementen toegevoegd. Zo zijn de dialogen in bepaalde scènes onwijs sterk, waarin je soms niet twee, maar wel drie lagen kan spotten als kijker. Butcher worstelt bijvoorbeeld erg met zijn rol als pleegvader en superheldenkiller, en heeft een geheim voor iedereen.

Daarnaast wordt er dit seizoen meerdere keren gebruik gemaakt van flashbacks om personages en gebeurtenissen te verduidelijken. Van Black Noir wisten we tot dit seizoen bijvoorbeeld nog weinig. Zijn geschiedenis komt naar voren en ook krijgen wij een kijkje in zijn hoofd. Ook zien we tijdens een flashback een jonge Stan Edgar, de hedendaagse baas van Vought die vroeger al samenwerkte met Soldier Boy.

Herogasm

Laten we het even over herogasm hebben, want oh my lord, wat een gebeurtenis was dat.

De producenten hebben er alles aan gedaan om dit zo spectaculair mogelijk in beeld te brengen. Maar wat is herogasm hoor ik jullie denken? Nou beste mensen, herogasm is alles wat een superheld nodig heeft om aan zijn seksuele trekken te komen, alleen dan in groepsverband. Het is een bijeenkomst die vooral als mythe werd gezien.

Herogasm staat wat mij betreft centraal voor het niveau van seizoen drie. Niet zozeer de hoeveelheid erotische scènes, maar het feit dat de producenten en schrijvers van de serie de ethische grens blijven opzoeken en verder uitrekken. Daarnaast vindt er een episch gevecht plaats tussen Homelander, Butcher en Soldier Boy. Je moet de aflevering zien, pas dan weet je wat ik bedoel.