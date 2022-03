Een opwarmertje naar seizoen drie van The Boys

Is Compound V goed voor je huid, hoe was Homelander in zijn eerste periode bij The Seven en is The Butcher net zo lomp als de live-action serie? Het is weer tijd om je favoriete actiefiguur van The Seven erbij te pakken, want sinds 4 maart staat The Boys Presents: Diabolical op Amazon Prime..

The boys is een knallende serie die inmiddels een grote fanbase heeft opgebouwd. Maar hoe ontvangen deze fans de geanimeerde afleveringen die plaatsvinden in het universum van The Boys? Zijn deze acht korte afleveringen het kijken waard, kun je er beter als A-train met een snelheid doorheen razen of doe je net alsof ze er niet zijn en kijk je er dwars doorheen net als bij Translucent?

The Boys are back in town

Tijdens Comic Con 2021 in Brazilië werd The Boys Presents: Diabolical voor het eerst aangekondigd. Deze spin-off van The Boys speelt zich af in het universum van de serie. Met acht losstaande afleveringen is het bedoeld als warming-up voor seizoen drie van The Boys.

Eric Kripke, een van de bedenkers van The Boys, kwam tijdens de coronapandemie met het idee om deze spin-off te creëren. De productie en mogelijkheden voor opnames kwamen stil te liggen. Er werd toen besloten om een animatieserie te maken waarbij elke aflevering een eigen stijl en verhaallijn met zich meebrengt.

That’s all…Morty

Ondanks dat alle afleveringen een eigen stijl en verhaallijn hebben, komen de kernkwaliteiten van The Boys wel naar voren. De absurdistische humor, de lompheid en ook een aantal van de personages, zoals Homelander, komen terug in de afleveringen. Daarnaast valt op dat er bekendere stijlen uit de animatiewereld worden gebruikt. Zo is de eerste aflevering in de stijl van de Looney Tunes en de tweede aflevering is gemaakt door de bedenkers en stemacteuren van Rick and Morty.

In de serie komen een aantal afleveringen naar voren die rechtstreeks uit het stripboek van The Boys komen. Zo wordt in een aflevering de werkwijze van The Butcher duidelijk gemaakt, die in het stripboek een stuk duisterder is dan in de live-action serie, .

Een ander leuk detail betreft de stijl gaat over Hughie, die in de originele serie wordt gespeeld door Jack Quaid. Oorspronkelijk was het personage Hughie gebaseerd op Simon Pegg. Hij was echter te oud en werd uiteindelijk de vader van Hughie. Bij The Boys Presents: Diabolical wordt Hughie juist ingesproken door Simon Pegg.

Korte spanningsboog

Elke aflevering duurt ongeveer veertien minuten. Dat is een uitdagende afspeeltijd, want in die tijd moet de kijker voldoende informatie krijgen en worden geamuseerd. De combinatie van korte speeltijd en het eigen verhaal van elke aflevering, maakt sommige afleveringen een beetje warrig en overbodig. Maar omdat de speeltijd slechts veertien minuten bedraagt, hoef je als kijker niet lang te blijven hangen.

Daartegenover staat dat je van een aantal afleveringen juist meer had willen zien. De laatste aflevering van The Boys Presents: Diabolical is hier een goed voorbeeld van. In deze episode zie je hoe de beginperiode van Homelander verliep, toen hij net bij The Seven kwam. Deze aflevering vliegt letterlijk zo voorbij en als kijker had ik hier meer van willen zien.

Tussendoortje of overslaan?

Met het scala aan topacteurs die betrokken zijn, is The Boys Presents: Diabolical alleen al daardoor meer dan een tussendoortje. De serie creëert een eigen universum waarbij verschillende verhaallijnen gemakkelijk met elkaar samengaan. Toegegeven: niet alle afleveringen zijn van hoge kwaliteit, maar er zijn een aantal pareltjes die toch meer dan de moeite waard zijn. Een goede teaser voor The Boys seizoen drie wat mij betreft!