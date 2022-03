Een confrontatie met je verleden

The Adam Project is de meest recente actie-comedy met superster Ryan Reynolds. Hierin reist hij als Adam terug in de tijd om iets goed te maken wat hem is aangedaan. In het verleden komt de grootste hulp, en de grootste mond, van iemand van wie hij het niet verwachtte: zijn 12-jaar oude zelf. Vervolgens gaat hij met zijn jongere zelf op zoek naar antwoorden om zo zijn eigen, maar ook onze toekomst te redden.

Ryan Reynolds en actie-comedy’s: ze passen bij elkaar zoals peper en zout. In 2021 schitterde hij in The Hitman’s Wife’s Bodyguard, Free Guy en de Netflix-film Red Notice. Niet alle drie de films waren een commercieel succes (kuch, The Hitman’s Wife’s Bodyguard). Reynolds bleef echter gevat en liet goed acteerwerk zien en daarom kijken mensen graag naar zijn films. Dat is meteen een klein kritiekpunt: als je hem een leuke acteur vindt, dan is The Adam Project vermakelijk om naar te kijken. Ben je zijn hoofd ondertussen zat, dan raad ik deze niet aan: de film wordt gedragen door Reynolds en zijn persoonlijkheid.

Tijd voor een confrontatie

De jongere Adam wordt gespeeld door nieuwkomer Walker Scobell. Deze jongen is echt een ontdekking: hij is een geweldige tegenspeler tegenover Reynolds. Je zou bijna denken dat de filmmakers echt terug in de tijd zijn gesprongen, want je hebt nu twee gevatte acteurs tegenover elkaar staan. De mimiek, de opmerkingen en het uiterlijk van de jonge acteur sluiten aan bij de oudere acteur. De onschuld van de jonge Adam is bij de oude Adam weggesleten en in de oude Adam kun je duidelijk zien dat hij veel tegenslagen heeft gehad. Dit blijkt uit zijn cynische houding en botte opmerkingen. Toch weet hij de kijker nog steeds te laten lachen, dankzij zijn scherpe humor.

Nadat de twee versies van Adam elkaar eindelijk accepteren, gaan ze op zoek naar de vrouw (Zoe Saldana) van oudere Adam, die ook in het verleden zou zijn. Een punt waar The Adam Project niet goed op scoort is de Bechdel-test. Er komen in principe drie vrouwen in voor, waarvan ééntje maar een echt gesprek heeft met een andere vrouw (en dat is zijzelf uit de toekomst). Linksom, rechtsom: waar je ook kijkt, deze film bestaat voor 80% uit Ryan Reynolds.

Geen regels? Geen probleem!

Hoewel The Adam Project zich deels profileert als scifi, valt dat tegen. Tijdreizen is een veelgebruikt thema in scifi en meestal heeft het ook veel invloed op het plot. Hier is het meer een methode om het verhaal een duwtje te geven. Gewoon ‘één van de thema’s’. Het heeft meer gemeen met de luchtige romcom About Time dan met de intense mystery-thriller 12 Monkeys. Er worden ook weinig regels gegeven over hoe het tijdreizen nou precies werkt en (nog belangrijker) welke regels je niet mag overtreden. Jongere Adam stelt een aantal vragen, maar die worden niet echt beantwoord door zijn toekomst.

De scifi-kant is duidelijk niet het belangrijkste. Dat maakt niet uit, want de film draait meer om andere thema’s zoals het verwerken van verlies, en stelt het de vraag: kun je het verleden wel echt veranderen? Beide Adam’s zullen een les moeten leren om hoop te hebben op een mooie toekomst.

Het is dus geen pure scifi, maar wel een vlotte actie-comedy met een aantal interessante vechtscènes en een paar gadgets. Vergeleken met de films waar Reynolds normaal in speelt, is het zelfs een rustige film. Er worden kogels gelost, maar er vallen geen honderden doden zoals in veel actiefilms. Het draait vooral om de band met zijn jongere ik, die hij weet terug te vinden. Misschien is het zelfs een verademing in deze tijd waarin actiefilms vaak overspoeld worden met wapengekletter.

The Adam Project is nu te zien op Netflix.