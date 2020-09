Tenet vertelt het verhaal van de naamloze hoofdrolspeler, die we net als in de film voor het gemak de Protagonist noemen. Hij keert direct in het begin van de film terug uit de dood en maakt vanaf dat moment deel uit van een team dat de Derde Wereldoorlog moet voorkomen. Een belangrijk onderdeel van de operatie is het mysterieuze sleutelwoord Tenet. Tijdens de hele missie kan tijd zowel voor- als achteruit bewegen.

Ik zou graag meer vertellen over het verhaal en de gebeurtenissen, maar dat zou voor nu te spoilergevoelig zijn. De gebeurtenissen uit de bovenstaande omschrijving gebeuren in de eerste tien minuten van de film. Het mooie is dat de kijkers die vanaf het begin direct de focus op de details leggen, aan het eind van de film door de regisseur beloond worden. Vrijwel alles dat je ziet, is met een bewuste reden in beeld gebracht.

Het is Christopher Nolan op zijn best. Wie denkt dat de namen van de karakters en de locaties uit de lucht komen vallen, komt bedrogen uit. Om je een voorbeeld te geven: de naam Tenet staat op het midden van een Latijns ‘Sator-vierkant’. Dit is een matrix van vijf bij vijf met de woorden Sator, Arepo, Tenet, Opera en Rotas. De tekst van het Sator-vierkant vormt daarbij een lang palindroom. Al deze woorden komen terug in de film en geven de film daar direct extra invulling mee. Het is een van de vele details in deze film die Nolan uniek in zijn soort maken.