Gelukkig maken er ook oude castleden hun opwachting in de serie. Zo zien we de terugkeer van ex-Borg Seven of Nine uit Voyager, die een ongelofelijke badass geworden is. Hoewel het tragisch is om te zien dat haar leven na Voyager niet bepaald vlekkeloos is verlopen, is Seven zo ongelofelijk cool, dat ik haar in seizoen twee in iedere aflevering hoop te zien.

Ook een andere ex-Borg, Hugh, maakt zijn opwachting. Als project director op The Artifact strijdt hij voor de rechten van andere ex-Borgs, die nu exB’s genoemd worden. Wanneer Picard eindelijk op The Artifact arriveert, zijn zijn scènes met Hugh prachtig, omdat beiden worstelen met het feit dat ze ooit onderdeel waren van het Borg-collectief. Het is dan ook uitermate pijnlijk dat Hugh een paar afleveringen later een nogal lompe dood sterft dankzij pseudo-Cersei. Dit legendarische personage had beter verdient.

Misschien wel mijn favoriete aflevering is die waarin Deanna Troi en William Riker terugkeren. Als Picard met Soji moet vluchten van The Artifact, moet hij snel een beslissing nemen waarnaartoe ze vluchten. Hij kiest de planeet Nepenthe, waar Troi en Riker wonen. De manier waarop Troi zich over de worstelende Soji ontfermt en Riker Picard streng toespreekt, laten weer zien waarom de dynamiek tussen deze personages zo goed werkte in The Next Generation.