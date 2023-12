Zack Snyder’s Sci-Fi ruimte-opera

Een verhaal dat zich afspeelt in de ruimte en waarin we kennis maken met nieuwe personages en werelden: regisseur Zack Snyder heeft zijn eigen ruimte-opera gemaakt. Qua verhaal zijn er gelijkenissen te trekken met andere franchises in het genre, zoals Star Wars, Dune en Firefly. Maar Rebel Moon staat in deze eerste introductie prima op eigen poten.



Rebel Moon is de aftrap van een compleet nieuw universum en na Army of the Dead de tweede film die Snyder heeft gemaakt voor Netflix. Het is het eerste deel van een trilogie waarvan het tweede deel komende april al uitkomt. De films worden gecomplimenteerd door een aantal graphic novels. Daarnaast zijn er ook vergevorderde plannen om een game en een spin-off serie uit te brengen.

Een klein dorp tegen een rijk

Het verhaal speelt zich af in een sterrenstelsel dat wordt geregeerd door een regime genaamd The Motherworld. Het leven in een klein dorp op de afgelegen en onafhankelijke planeet Veldt wordt verstoord wanneer de wrede admiraal Atticus Noble (Ed Skrein) arriveert. Hij eist dat het dorp hun graan verkoopt om zo de voedselvoorraad van het regime aan te vullen terwijl er jacht gemaakt wordt op de rebellenbeweging die bekendstaat als Clan Bloodaxe.



De mysterieuze vreemdeling Kora (Sofia Boutella) die nog niet zo lang in het dorp woont, is de enige hoop op overleven voor de dorpsbewoners. Samen met haar dorpsgenoot Gunnar (Michiel Huisman) gaat ze op zoek naar krijgers die het dorp willen beschermen en die samen met haar de strijd aan willen gaan tegen Atticus en The Motherworld.

Hommages

Snyder is een fan van Star Wars en oorspronkelijk was het ook zijn idee om het concept van Rebel Moon te pitchen aan Lucasfilm (de filmmaatschappij van George Lucas). Het verhaal zou zich in hetzelfde universum afspelen, maar dan met nieuwe personages. Ook zou het een R-rated film zijn, wat het alleen geschikt zou maken voor kijkers vanaf 16 jaar. Mede door de overname van Lucasfilm door Disney werd zijn pitch terzijde geschoven. Via een omweg met een pitch bij Warner Brothers werd het project uiteindelijk door Netflix opgepikt.



De liefde die Snyder heeft voor Star Wars komt nadrukkelijk tot uiting in de film. Er komen heel wat subtiele en minder subtiele hommages voorbij. Een voorbeeld van zo’n hommage is het moment dat Kora en Gunnar naar een nabijgelegen dorp gaan. In een louche bar gaan ze op zoek naar iemand die hen in contact kan brengen met de rebellen. De hele setting inclusief de agressieve bezoekers die de confrontatie aangaan met Kora en Gunnar doet sterk denken aan de Mos Eisley Cantina in A New Hope. Het enige wat mist is een jazzbandje dat op de achtergrond speelt.



Naast de hommages aan Lucas brengt Snyder ook een hommage aan de film die ook de basis heeft gevormd voor Star Wars: Seven Samurai van Akira Kurosawa. In die film wordt een samoerai door een dorp gevraagd hen te beschermen tegen een groep bandieten. De samoerai beantwoordt het verzoek en rekruteert zes anderen om hem te helpen.

Rebel Moon: The Snyder Cut?

Als je bekend bent met Seven Samurai (of de Amerikaanse remake The Magnificent Seven) dan komt het plot van Rebel Moon je bekend voor. Deze lijkt namelijk verdacht veel op die van deze film. Het grootste gedeelte van de film zijn Kora en Gunnar bezig met het rekruteren van hulptroepen, wat ook in het origineel gebeurt.



Ondanks de voorspelbaarheid van het plot, is Rebel Moon best wel een vermakelijke film, zij het met een aantal minpunten. Een van die punten is bijvoorbeeld het grote aantal personages dat geïntroduceerd wordt. Hoewel de film ruim twee uur duurt zijn er simpelweg te veel nieuwe personages die de revue passeren. Er komen heel wat interessante figuren voorbij maar er is gewoonweg geen tijd om ze goed te introduceren. Gelukkig kom je gedurende de film wel meer te weten over het hoofdpersonage Kora.



Snyder heeft in verschillende interviews door laten schemeren dat er ook een extended cut en R-rated versie van de film uit zal komen. Hij vertelde dat die versie een compleet andere kijkervaring zal zijn. Of dat betekent dat we in deze nieuwe versie alle personages goed zullen leren kennen en of het net zoals Zack Snyder’s Justice League een vier uur durende epos zal zijn, daar zullen we nog even geduld voor moeten hebben.

CGI en Slomo’s

In de film wordt veel gebruikgemaakt van CGI. Hoewel dit er over het algemeen redelijk uitziet, zijn er ook momenten dat het visueel niet helemaal goed uit de verf komt. Zo is er een moment met Atticus die een Cupping-therapie volgt waarbij met behulp van slangen zijn huid vacuüm wordt gezogen. Het is een nietszeggende scène, maar door de slechte CGI is het wel een moment dat je bijblijft. Qua cinematografie daarentegen ziet de film zoals we inmiddels mogen verwachten van Snyder er uit als een plaatje. De beelden zijn mooi en je hebt echt het gevoel alsof je in een nieuw universum bent met allemaal nieuwe personages.

Naast dat de films van Snyder er altijd mooi en verzorgd uitzien, staat de regisseur ook bekend om het gebruik van slow motion. In de actiescènes van Rebel Moon heeft Snyder de slow-motion-knop duidelijk weer gevonden. Het is gelukkig ietsje minder nadrukkelijk dan in zijn vorige film Army of the Dead, maar op een gegeven moment valt het wel erg op. Wat het hinderlijk maakt is dat je steeds weet dat het eraan komt.

Neerlands trots

Rebel Moon heeft ook een Nederlands tintje. Tom Holkenborg, ook bekend als Junkie XL, heeft de filmmuziek gemaakt. Het is de vijfde keer dat hij samenwerkt met Snyder. Michiel Huisman (Game of Thrones) speelt Gunnar. Hij is een van de graanboeren in het dorp en een goede vriend van Kora. Hoewel Huisman een grote rol speelt, vind ik het jammer dat je over hem ook niet zo heel veel te weten komt. Hopelijk gebeurt dat wel in het volgende deel.



Rebel Moon – Part One: A Child of Fire is nu te zien op Netflix. Het vervolg, The Scargiver, is vanaf 19 april te zien. Wat vond jij van de film en wat is jouw favoriete ruimte opera? Laat het ons weten in de reacties!