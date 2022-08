Pak je tomahawk, we gaan op jacht!

Indianen – check. Woeste landschappen – check. Een beer – check. Een predator – check. Wacht even, een predator? – Ja inderdaad, welkom bij Prey! De vijfde film in de Predator-franchise belooft iets heel anders te brengen dan de voorgaande delen. De moderne tijd wordt ingeruild voor het Amerika van 1719. Franse pelsjagers jagen hier pels en de eerste predator op het continent jaagt er op iedereen, steeds op zoek naar nieuwe schedels om aan zijn trofeeëncollectie toe te voegen. Een jonge vrouw van de Comanche-stam is echter niet van plan haar hoofd te verliezen en gaat de strijd aan met de indringer.

Voedselketen

De predators (intergalactisch bekend als Yautja) zijn hoog-geëvolueerde aliens die andere planeten bezoeken om zich te meten met de lokale toppers van de voedselketen. Op planeet aarde kom je dan al snel uit bij Homo sapiens. Om preciezer te zijn: bij beroepsmacho Arnold Schwarzenegger. De voormalig gouverneur van Californië was in 1987 de eerste mens die het ruimtemonster succesvol weerstand bood op het witte doek.

Governator versus predator

Predator was een groot commercieel succes en dus volgden in de loop der jaren sequels, reboots en spin-offs (Alien vs. Predator). In het algemeen werden deze minder goed ontvangen door pers, publiek en zeker door mij. Brengt het vijfde deel in de franchise daar verandering in?

Kühtaamia

Veranderingen zijn er zeker. Nog steeds draait het om de strijd tussen mens en monster, maar de automatische wapens zijn ingeruild voor pijl en boog, de commando’s voor Comanche-indianen.

Naru (Amber Midthunder) is een genezer en jager. Ze heeft al een en ander aan klein grut naar de tipi gebracht, maar nu is het tijd voor haar kühtaamia, de jacht op een beest dat ook op háár jaagt. In eerste instantie heeft ze een bergleeuw (poema) op het oog, maar dan dient zich een gevaarlijkere “prooi” aan. Een prooi die zojuist uit een ruimteschip is gestapt.

De feral predator (een relatief primitieve vorm ten opzichte van de versies in de andere films) leert in rap tempo hoe de aardse voedselpiramide is opgebouwd. Muis eet mier, slang eet muis, predator vilt slang en hangt de schedel boven zijn schoorsteenmantel.

Als Naru de huidloze slang vindt, waarschuwt ze haar broer Taabe (Dakota Beavers) en de andere jagers dat ze een nieuwe, levensgevaarlijke tegenstander hebben. Maar natuurlijk luisteren ze pas naar haar wanneer de eerste doden zijn gevallen.

Wat volgt is een spannende achtervolging door het adembenemende landschap van Noord-Amerika, waarbij jager en prooi steeds van rol wisselen. Naru moet tijdens deze tocht al haar vernuft en kennis van de omgeving inzetten om een reeks meedogenloze aanvallen te overleven.

Tussen de donderslagen in

Amber Midthunder – wat een prachtige naam! – speelt een sterke hoofdrol in Prey. Ze ziet er wel een tikkie anders uit dan de andere Comanches – de actrice heeft namelijk ook Europees en Aziatisch bloed – maar dat mag de knappe prestatie niet verhullen. Midthunder zet Naru neer als een vastbesloten, slimme vrouw, die ook met boog en tomahawk haar mannetje staat.

Amber Midthunder staat haar mannetje

Na enige tegenslag – Naru wordt als vrouw door een aantal stamgenoten de jagerrol niet toevertrouwd – laat ze zien dat zij de enige is die de strijd met de predator aan kan gaan. Ze is qua fysieke kracht natuurlijk niet tegen het monster opgewassen, maar ze past zich steeds aan de nieuwe vijand aan en probeert hem met het betere denkwerk te verslaan. We juichen ook graag voor Naru, want de predator is toch een beetje een lafaard, met zijn onzichtbaarheid, supergeneeskrachtige lijm en futuristisch wapentuig.

Ruim twee meter

De andere Comanches en een paar onbeschofte Fransen worden op adequate wijze gespeeld door veelal onbekende acteurs. De rol van dit soort rollen is om niet in negatieve zin op te vallen en dat doen ze prima.

Onbeschofte Franse pelsjagers

De predator wordt gespeeld door Dane DiLiegro, een voormalig professioneel basketballer met de juiste lengte (2,08 m) om het ruimtemonster gestalte te geven. De feral predator ziet er iets slanker en sneller uit dan zijn voorgangers. Het beest beschikt weer over een leuk arsenaal aan gadgets en wapens. Lasergestuurde pijlen, slimme mijnen, een cool masker en natuurlijk de heerlijk jaren 80 aandoende infrarood-visie.

Indianenverhaal

Prey is een actie-horror-sciencefiction-film die onder regie van Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) heel veel dingen goed doet. De cinematografie is prachtig en de special effects zijn effectief. Het verhaal van Prey (ook geschreven door Trachtenberg) is een welkome variatie op het thema van de serie en is, voor zover dat mogelijk is in deze genres, tamelijk geloofwaardig.

Het script is ook lekker gestroomlijnd. Het werd een soort traditie dat Predator-films 107 minuten duren, maar Prey weet daar nog acht overbodige minuutjes af te halen. Vergelijk dit eens met de laatste James Bond film (No Time to Die) die een belachelijke twee uur en 47 minuten aantikt. Veel te lang voor een actiefilm.

Prey titelt trouwens af met een mooie toegift, in een aparte visuele stijl. Denk aan Wall-E en Resident Evil 4 (de game). Laat de stream dus lopen!

Resident Evil 4 aftiteling

Vermelgibsonnen

Die stream is wat mij betreft het enige grote minpunt van deze productie. Prey had ook/eerst in de bioscoop uit moeten komen om de indrukwekkende landschappen en spetterende actie goed tot hun recht te laten komen. Dit minpunt is dus eigenlijk een compliment. Volgens Trachtenberg is de reden dat voor een streaming-exclusieve première is gekozen, dat Disney+ en Hulu (de Amerikaanse streamingdienst waar Prey ook op te zien is) willen aantonen dat streams op je breedbeeldtelevisie ook een bioscoopervaring kunnen bieden. De streamingdiensten bestelden daarom een high-budget blockbuster om hun platforms te promoten.

Helaas niet in Nederland

De originele acteurs hebben hun volledige tekst ook in Comanche nagesynchroniseerd. Deze taalinstelling is in Nederland op Disney+ echter niet te selecteren. Jammer, want het is toch lastig helemaal op te gaan in een film over 18e-eeuwse Indianen als ze vloeiend Engels met elkaar spreken. Mel Gibson liet ons in The Passion of the Christ en Apocalypto horen hoe het hoort: Joden spreken Hebreeuws, Romeinen spreken Latijn en Maya’s spreken Mayaans. Oh, en William Wallace (Braveheart) spreekt Schots met een Amerikaans-Australisch accent natuurlijk.

Maar laat het ontbreken van de Comanche-versie je er zeker niet van weerhouden deze film een draai te geven. 99 spannende minuten wachten op je.