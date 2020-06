De Pokémon waar het deck omheen is gebouwd is al genoemd in de naam van elk deck. Deze keer gaat het dus om de legendarische Pokémon Zacian en Zamazenta. In de games hebben deze Pokémon twee vormen; met de Rusted sword (voor Zacian) of de Rusted shield (voor Zamazenta) en zonder deze items. Met zijn item is Zacian een Fairy/Staal-type, en Zamazenta is een Vecht/Staal-type. De vorm die ze aannemen in de TCG is gelijk aan de vorm met de items. Beide decks zijn daarom van het Staal-type. Het Zamazenta-deck bevat, naast natuurlijk Zamazenta, ook de evolutielijnen van Corviknight, Bisharp en Ferrothorn en bevat ook Duraladon. Het Zacian-deck bevat daarentegen de evolutielijnen van Unfezant, Galarian Perrserker en Probopass en bevat ook Hawlucha.

In de Trainer-kaarten is er tussen de twee decks nauwelijks verschil te zien. Beide decks bevatten de Supporter-kaarten Dan, Hop, Poké Kid, Professor’s Research en Sonia. Verder bevatten ze de Item-kaarten Great Ball, Metal Saucer, en Switch. Beide bevatten ook achttien metal Energy-kaarten. Het enige verschil is dat het Zamazenta-deck Potions bevat, en het Zacian-deck de Pokémon Catcher. Dit maakt het Zamazenta-deck iets meer defensief, aangezien je je eigen Pokémon kunt healen. Tegelijkertijd maakt het het Zacian-deck wat agressiever, omdat je de mogelijkheid hebt om bij je tegenstander benched Pokémon te wisselen met de active Pokémon.

Wat opvalt is dat Zacian en Zamazenta vrijwel gelijk staan aan elkaar; beide hebben 120 HP en twee aanvallen waarvan een 30 schade aanbrengt en de ander 120. Bij Zacian is het extra effect voor deze eerste aanval (Energy Stream) om een staal Energie-kaart van je aflegstapel aan deze Pokémon te binden. Bij Zamazenta’s eerste aanval (Guard Press) neemt hij zelf 20 minder schade tijdens de beurt van je tegenstander. Zamazenta kan na zijn tweede aanval (Power Rush) de beurt erna niet aanvallen als je munt hebt gegooid, terwijl je bij Zacian twee Energie-kaarten op je aflegstapel moet leggen (als je munt gooit) na gebruik van zijn tweede aanval (Smashing Edge).