Operation Fortune: Ruse de Guerre biedt prima vermaak

Als Netflix zijn eigen actieserie over internationale complotten, geheime diensten en private contractors (huurlingen) maakt met The Gray Man, dan kan Amazon Studios natuurlijk niet achterblijven. Met een bescheidener budget, maar meer humor, vormt Operation Fortune: Ruse de Guerre een leuk begin van een franchise.

Niemand maakt een Guy Ritchie-film zo Guy Ritchie als regisseur Guy Ritchie. Je kunt er van houden of niet, maar zijn werk is altijd duidelijk herkenbaar. Snelle montages, hippe muziek, macho humor en een ensemble cast met bij voorkeur Jason Statham in het midden. Bam, weer eentje af. De voormalige meneer Madonna weet mij meestal prima te vermaken. Operation Fortune is iets meer doorsnee dan Ritchies andere werk en zeker geen Oscar-materiaal, maar wel lekker om met je verstand op nul te ondergaan.

Krijgslist

De wat raar gekozen subtitel Ruse de Guerre (ik dacht in eerste instantie dat ik naar een Franse film ging) betekent dat je een onorthodoxe methode gebruikt om een gevecht te winnen. Denk bijvoorbeeld aan het paard van Troje. In Operation Fortune wordt een soortgelijke strategie gebruikt, maar het houten dier is de wereldberoemde acteur Danny Francesco, gespeeld door de wereldberoemde acteur Josh Hartnett, en Troje is een jacht voor de kust van Cannes. Hier wordt namelijk de mysterieuze inhoud van een gestolen koffertje verhandeld.

De Britse geheime dienst geeft die inhoud de codenaam “The Handle”, maar het is niet duidelijk wat het precies is, van wie het is en naar wie het toe gaat. Eigenlijk weet teamleider Nathan Jasmine (Cary Elwes) alleen dat het hier om een zaak van tien miljard dollar gaat. Tijd om Orson Fortune (Statham) in te schakelen, een huurling met een unique set of skills en een voorliefde voor dure dingen. Orson wordt bijgestaan door computerspecialist Sarah Fidel (Aubrey Plaza) en manusje van alles Bugzy Malone (JJ Davies). Die laatste is ook goed met honden.

Een en ander leidt tot omzwervingen naar Madrid, Antalya en Doha. Er zijn knokpartijen, schietpartijen, achtervolgingen, computerkraken, verraders en goede wijn. Kortom: niets wat je nooit eerder hebt gezien, maar wel met een lekker Guy Ritchie-sausje eroverheen.

Het ensemble

Jason Statham is een martial arts-expert, model, stuntman en hij deed drie keer bijna mee aan de Olympische Spelen in het Britse duikteam. Het is altijd de vraag of je types als Arnold Schwarzenegger, Dwayne Johnson, Sylvester Stallone, Vin Diesel en Statham wel echt acteurs kunt noemen of dat het gewoon mannen betreft die hebben ontdekt dat ze geld kunnen verdienen door zichzelf te zijn terwijl er een camera draait. Mij maakt het niet uit. Statham mept er in Operation Fortune lekker op los en ik ben zo geconditioneerd dat ik automatisch begin te grinniken als hij in beeld komt.

Statham werd drie keer derde, terwijl er maar twee plaatsen beschikbaar waren voor het Olympische duikteam

Aubrey Plaza is van nature ook erg komisch. Onlangs kreeg ze een Golden Globe-nominatie voor haar uitstekende optreden in The White Lotus. In Operation Fortune is ze goed op dreef, al vind ik haar niet zo geloofwaardig als vamp die multimiljardair Greg Simmonds (Hugh Grant) om haar vinger windt. Als zij een schoonheid van internationale allure moet zijn, ben ik Brad Pitt.

Ik ben niet Brad Pitt.

Okay, so you’re Brad Pitt. That don’t impress me much.

Cary Elwes, Hugh Grant en Josh Hartnett hebben de tijd van hun leven in rollen die hen op het lijf geschreven zijn. Ze raken alle komische noten; heerlijk acteerwerk. De enige dissonant in het gezelschap is JJ Davies. Het is mij een raadsel waarom deze man in de filmwereld vertoeft. Misschien is het wel een geheim agent, want zijn IMDB-pagina is opvallend leeg en van zijn hersenloze interviews word je ook geen steek wijzer. Hij is beter met honden.

Bios of bank

Operation Fortune zou eigenlijk al begin 2022 uitgebracht worden, maar de release werd vanwege de Russische invasie van Oekraïne een aantal keer uitgesteld. De film begint namelijk in de havenstad Odessa, die aan de Zwarte Zee ligt, en de Oekraïense maffia speelt een belangrijke rol in het verhaal. Dat lag Amazon vorig jaar blijkbaar te gevoelig, maar nu ineens niet meer. Apart.

Waarschijnlijk hoef je niet lang te wachten voordat Operation Fortune op Amazon Prime Video verschijnt. Is de film de moeite (en het geld) waard om van tevoren nog even in de bios mee te pikken? Ik denk het eigenlijk niet. Visueel is het minder spectaculair dan een James Bond, Mission Impossible of The Gray Man. En om de grappen moet je thuis op de bank even hard lachen als in de bioscoop.

Wacht een maandje, maak wat popcorn in je magnetron, zet de stream aan en je gaat een vermakelijk avondje tegemoet.