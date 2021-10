No Time to Die

In 2018 begon de productie van de film met een releasedatum van eind 2019. De regie was in handen van Danny Boyle (Trainspotting). Nadat er wat verschil in inzicht over het verhaal kwam besloot Boyle zich terug te trekken. Snel daarna werd regisseur Cary Joji Fukunaga (It) aangetrokken. Dit is een primeur, want hij is de eerste Amerikaan die een Bond film heeft geregisseerd.

Er kwam ook een wijziging in het schrijversteam. De vaste schrijfpartner van Danny Boyle, John Hodge trok zich ook terug. Neil Purvis en Robert Wade die de laatste zeven Bond films hebben geschreven werden teruggevraagd. Ze werden in het schrijfproces vergezeld door Phoebe Waller-Bridge (Fleabag). De geplande première in 2020 is door de pandemie nog vijf keer gewijzigd.