John Wick wordt maar beter en beter

De lat ligt weer een heel stuk hoger

Kogels die je om de oren vliegen en heel veel actie. Vier jaar na het uitkomen van John Wick: Chapter 3 – Parabellum trekt Keanu Reeves andermaal het inmiddels iconische driedelige pak aan en schittert hij daarmee in het vierde deel van de John Wick-filmserie die afgelopen week is uitgekomen. Het is een film bomvol actie waarin het verhaal van John Wick voorlopig wordt afgesloten.

Spoiler waarschuwing Dit artikel bevat spoilers uit de eerdere delen van de John Wick filmserie. Lees alleen verder als je de films hebt gezien of bekend bent met de serie. Je bent gewaarschuwd.

John Wick: Chapter 4 speelt zich een korte tijd na de gebeurtenissen van het derde deel af. John (Keanu Reeves) is ondergedoken bij The Bowery King (Laurence Fishburne). Daar bereidt hij zich voor om wraak te nemen op The High Table (een raad bestaande uit de machtigste criminele organisaties van de onderwereld) om zijn vrijheid terug te winnen.

Het begon met een puppy

John Wick: Chapter 1 kwam in 2014 uit. We leerden hem toen kennen als iemand die zijn leven als huurmoordenaar achter zich heeft gelaten en in een diepe rouw verkeert om zijn overleden echtgenoot Helen (Bridget Moynahan). Voor haar dood had Helen geregeld dat John een puppy zou krijgen om voor te zorgen. Het was haar laatste liefdesdaad en hoop dat John zich met de puppy niet zou verdrinken in zijn verdriet. Wanneer er wordt ingebroken in zijn huis en inbrekers zijn auto stelen en puppy doden, gaan alle remmen bij hem los en gaat John op een grote wraakmissie.



Dit eerste deel zorgde voor een opleving van de carrière van Reeves. Hoewel hij nog wel redelijk actief was als acteur was het toch even geleden dat hij een grote hit had gescoord (de laatste Matrix-film en Constantine waren toch al een tijd geleden uitgekomen). Nadat hij via zijn agent het script kreeg was hij zeer geïnteresseerd. De dynamiek tussen de “normale” wereld en de onderwereld en de emotionele connectie die John heeft met zijn vrouw waren voor hem een paar van de voornaamste redenen om in te stappen.

Oude vrienden

Chapter 4 bevat naast tal van nieuwe personages ook nog enkele oude bekenden. Laurence Fishburne speelt weer The Bowery King die aan het hoofd staat van een groot ondergronds inlichtingennetwerk. Ian McShane speelt Winston, de manager van The Continental Hotel in New York. The Continental is een hotelketen die als neutraal terrein geldt voor leden van de criminele onderwereld. Binnen de muren van zo’n hotel mag er geen geweld plaatsvinden.



Verder is Lance Reddick ook weer te zien in deze film. Hij speelt de rol van Charon, de conciërge van The Continental Hotel in New York. Kort na de wereldpremière in Londen werd bekend dat hij overleden is aan een natuurlijke dood. Mocht je niet heel bekend zijn met zijn werk, dan raad ik je van harte aan om de serie The Wire te bekijken op HBO Max

Nieuwe vijanden

Zoals in elke John Wick-film worden er ook veel nieuwe en interessante personages geïntroduceerd die een grote rol of een cameo hebben. Een van de personages is een grote nieuwe rol is voor Shamier Anderson. Hij speelt Mr. Nobody, een premiejager die John achtervolgt maar wacht met het uitvoeren van de moord totdat de prijs hoog genoeg is.



Zangeres Rina Sawayama maakt haar acteerdebuut in deze film. Ze speelt Akira, de conciërge van The Continental in Osaka. En hoewel ze niet heel lang in de film te zien is maakte ze een goede indruk zowel op het gebied van haar acteerwerk maar ook in de stunts die ze uitvoert. Een voorbeeld van een cameo die veel indruk zal maken is die van Klaus. Hij is een lid van de Ruska Roma (de misdaadfamilie waartoe John behoort) en is maar kort in twee scènes te zien, maar hij maakt wel een blijvende indruk in zowel zijn fysiek als in zijn acties en dialoog.



Een andere grote rol is weggelegd voor martial arts-legende Donnie Yen. Hij speelt Caine, een blinde huurmoordenaar en oude vriend van John die wordt ingehuurd om hem te vermoorden. Yen zou je kunnen kennen van zijn rol in Rogue One. Daarin speelde hij Chirrut Îmwe, die toevallig ook blind is. Hoewel je zou denken dat een blind persoon het zou afleggen tegen iemand als John Wick is niets minder waar. Caine is een zeer waardige tegenstander die zeer vindingrijk is. Een voorbeeld van zijn vindingrijkheid is in de film terug te zien in een scène die zich in de keuken van een hotel plaatsvindt. Om te horen waar zijn tegenstanders zijn plaatst Caine elektronische deurbellen. Wanneer iemand erlangs loopt gaat er een beltoon af. Op deze manier weet hij wanneer er iemand in zijn buurt is en rekent hij op slinkse wijze af met al zijn tegenstanders.

En een eindbaas

Waar John het in deel twee en drie van de serie ook moest opnemen tegen The High Table was er niet echt een eindspel. Je wist wel wie de bazen waren, maar een echte eindbaas was er niet. In dit deel komt daar verandering in. Bill Skarsgård, die je misschien kent van IT, speelt markies Vincent de Gramont. Hij is een machtig lid van The High Table die de jacht heeft geopend op John Wick.



Het hebben van een eindbaas of superschurk helpt: het geeft The High Table een gezicht en als kijker weet je wat John moet doen om uiteindelijk zijn vrijheid terug te winnen. Skarsgård zet een prachtige rol neer als de markies die geboren is met een zilveren lepel in zijn mond. Zijn rijkdom wordt in elke scène waarin hij zit goed geëtaleerd en dat, in combinatie met zijn arrogantie, maakt hem de perfecte eindbaas. Als kijker krijg je ook al snel een hekel aan hem.

Geen shaky cam

Zoals ik in andere reviews heb geschreven, ben ik geen fan van het gebruik van een shaky cam. Dat is een manier van filmen waarbij een handheld camera wordt gebruikt (of gesimuleerd). Het levert een schokkerig beeld op, waardoor het lijkt alsof je als kijker midden in de actie en chaos bent beland. Mijn persoonlijke mening is dat je een actiescène waarin gevochten wordt van iets verder in beeld moet brengen voor het beste effect.



Net zoals in al z’n voorgangers gebeurt dat ook in deze film en het ziet er allemaal heel strak uit. De gevechten zijn heel mooi in beeld gebracht en je ziet goed wat er gebeurt en hoeveel werk er in de choreografie van de gevechten zit. Het lijkt er soms op alsof je naar een dans aan het kijken bent, maar in plaats van strakke moves wordt er iemand bijvoorbeeld van een trap gegooid.

Chapter 5

Hoewel de film het heel erg van de actie moet hebben, is het geenszins een lui deel waarmee de makers nog een keer flink willen cashen. Er is met veel passie aan de film gewerkt en dat zie je niet alleen terug in de actie-choreografieën, maar ook in de cinematografie waarin veel aandacht zit. En hoewel het verhaal in John Wick-films niet het ding is waarvoor je naar zo’n film gaat, zit er ook veel werk in het uitbreiden van de wereld waarin John zich verkeert. Als kijker krijg je wat meer inzicht in deze onderwereld waarin nog zeker ruimte is voor meer verhalen.

Met Chapter 4 komt er voorlopig een einde aan de John Wick-filmserie. In een interview met GQ magazine heeft Reeves wel aangegeven dat, zolang de films succesvol zijn en er vraag naar is, hij er altijd voor open zal staan om nog vaker in de rol van John Wick te kruipen. Regisseur Stahelski heeft in The Hollywood Reporter aangegeven dat John Wick: Chapter 4 voorlopig het laatste deel zal zijn in de serie.

Hoewel filmstudio Lionsgate John Wick: Chapter 5 wel heeft aangekondigd blijft het dus nog onbekend of en wanneer deze zal uitkomen. Wat wel op korte termijn zal gebeuren is dat er een spin-off uit zal komen die zich in hetzelfde universum af zal spelen. In de film Ballerina zal Ana de Armas (No Time to Die) in de rol kruipen van Rooney. Dit personage was eerder kort te zien in John Wick: Chapter 3 – Parabellum, waarin te zien was dat ze aan het trainen was om een huurmoordenaar te worden. Er is nog niet zo heel veel bekend over de film, maar de verwachting is dat deze eind dit jaar of begin volgend jaar uit zal komen. En onlangs is ook aangekondigd dat er een serie zal komen die zich zal afspelen in The Continental.