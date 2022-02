Jackass heeft een speciaal plekje in mijn hart. De films hebben me in de loop der jaren door enkele donkere dagen geholpen. Wat me na al die jaren nog steeds aanspreekt aan de franchise is de onderlinge kameraadschap. Zo ook in de situatie met Margera. Ondanks alle dreigementen en rechtszaken wordt hij nog steeds gezien als een lid van de crew. Dit komt mooi naar voren in een interview dat Johnny Knoxville met Variety heeft gehad: “It’s really heartbreaking. I love Bam. We all love Bam. He’s our brother, you know? You just hope that he takes it upon himself to get the help that he needs, because we all care about him a lot.”

Met Jackass Forever komt er voorlopig een einde aan de franchise. Johnny Knoxville heeft in verschillende interviews aangegeven dat hij niet meer de grote en gevaarlijke stunts wil doen. Hij is inmiddels vijftig jaar. De overige castleden zijn ook al op een leeftijd gekomen dat gevaarlijke stunts uitvoeren grote gevolgen kan hebben. Of dit betekent dat er nooit meer een Jackass-film uitkomt weet niemand zeker. Met de vijf nieuwe castleden staat de deur in ieder geval op een kier.