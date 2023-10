Een tijdlijn van steengoede muziek

Voor veel Nederlanders is het ieder jaar vaste prik: de Top 2000 luisteren tijdens de feestdagen. Want wie zingt er niet mee op klassiekers als Paradise by the Dashboard Light, Hotel California of Africa? Maar weet je eigenlijk wel wanneer deze nummers zijn verschenen? Dat is de centrale vraag bij Hitster, waar je als speler door honderd jaar muziekgeschiedenis reist en een tijdlijn opbouwt. Hitster is in ieder geval net als Mambo No. 5 of de Macarena een regelrechte party-hit.

Ik durf mezelf wel een fanatieke muziekkenner te noemen, al is dat vooral te danken aan het aantal keren dat die eerdergenoemde lijst op mijn Spotify voorbijkomt. Een paar noten zijn vaak voldoende om een nummer te herkennen, maar dat helpt niet veel bij de jaartallen die zo essentieel zijn in Hitster. Gelukkig is het dan ook geen verplichting om het precieze jaartal te weten, maar het helpt wel degelijk in dit kaartspel dat met maximaal tien mensen te spelen is.

DJ, start de muziek!

Het spelverloop van Hitster is relatief simpel. Nadat je de driehonderd muziekkaartjes uit de doos hebt gehaald, wijs je een DJ toe. De DJ speelt ook gewoon mee, maar heeft de controle over de muziek. Het enige wat daarvoor nodig is, is een smartphone met de Hitster-app en een actief Spotify-abonnement. Nadat de DJ iedere speler een kaart en twee Hitster-muntjes heeft gegeven, kan het spel beginnen.

Op iedere kaart tref je een QR-code aan die de DJ met zijn app scant om de muziek te starten. Daarna is het aan de speler naast de DJ om te bepalen waar het spelende nummer op de tijdlijn komt te liggen: voor of na de startkaart die de speler heeft gekregen. Op dat moment begint het geroezemoes aan tafel: “Oh, deze ken ik – dit is ‘Bloed, Zweet en Tranen’ van André Hazes. Maar is dat voor of na 1994?”

Bij mijn sessies werd deze kaart fanatiek voor 1994 neergelegd, “want dit is toch een van zijn eerste hits?!” Met een goed antwoord wordt je tijdlijn uitgebreid en werk je toe naar tien correcte kaartjes om de winst te pakken. Maar in dit geval is dat natuurlijk hartstikke fout – dit was de laatste hit van Hazes in 2002 voordat hij in 2004 overleed. Vol verbazing gaat de kaart terug de doos in en speelt de DJ het volgende nummer af.

Neem een gokje

Natuurlijk is niet iedere kaart zo’n bekende hit en dan slaat de twijfel vaak toe. Want wie weet nou uit zijn hoofd in welk jaar Chuck Berry ‘Johnny B. Goode’ op plaat zette? Op dat moment komen de Hitster-muntjes aan zet. Bij twijfel kan een speler ervoor kiezen om een muntje in te zetten en de kaart over te slaan. Deze gaat dan terug de bak in en er wordt een nieuwe kaart afgespeeld.

Maar wat als iemand vol overtuiging inzet, maar jij er zelf twijfels over hebt? Dan kun je als tegenspeler een muntje inzetten: door Hitster te roepen, moet de speler wachten met het omdraaien van de kaart en leg jij je muntje op de tijdlijn waar jij denkt dat de kaart moet liggen. Heb jij het goed, dan gaat de kaart naar jou en is de actieve speler zijn beurt kwijt. Had de actieve speler het goed, dan blijf jij met lege handen achter. Slim je muntjes inzetten kan het verloop van het hele spel veranderen en voor flinke verrassingen zorgen.

Het spel begint met twee muntjes per speler, maar natuurlijk zijn er kansen om je eigen kas te spekken. Dat doe je door tijdens jouw beurt voor het omdraaien van de kaart ook de artiest en de titel van het nummer op te noemen. Dit is hét moment om je muzikale kennis te laten schitteren en makkelijk muntjes binnen te harken.

Kennen we deze nog, nog, nog?

Vaak schieten mensen in de stress bij het horen van “We gaan een muziekspel spelen”. Smoesjes als “Ik ken zo weinig muziek” of “Ik heb niets met popmuziek” vallen bij Hitster echter in het niet, want muzikale kennis is handig maar niet nodig. Een kwestie van goed naar de muziek luisteren en een gokje durven wagen kan ruim voldoende zijn om het spel te winnen.

Daarnaast is het uiteindelijk een feest van herkenning met nummers van 1923 tot 2023 en artiesten van Fats Domino tot Mental Theo. Bijna iedere ronde was er wel iemand die riep: “Oh, deze was ik helemaal vergeten” of “Dit kende ik nog niet, maar het swingt”. Voor spelers die net wat meer uitdaging willen is er ook een tweede set met Guilty Pleasure-hits, maar binnen mijn vriendengroep viel vooral het origineel erg in de smaak.