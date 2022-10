Haddonfield maakt zich op voor de finale

Michael Myers, de seriemoordenaar met het Halloween-masker, overleefde voor de zoveelste keer een zekere dood in Halloween Kills (2021). In Halloween Ends, het slot van de reboot-trilogie, keert hij terug, maar niet zoals we van hem gewend zijn. Kan het ultieme kwaad nu eindelijk bedwongen worden, of gaat het gewoon stilletjes met pensioen?

De originele Halloween (1978) van John Carpenter was in eerste instantie geen commercieel succes, maar kreeg in de jaren na de release een enorme cult-aanhang. Dit bleef bij de producenten niet onopgemerkt. Een wirwar van sequels, remakes, reboots, en sequels van remakes of reboots was het gevolg. Inmiddels staat de teller op dertien. Na het origineel zorgden vrijwel alle films binnen de Halloween-franchise voor een sterke verbroedering van pers en publiek. Men was het erover eens, dit is bagger. Alleen de reboot uit 2018 kon nog enigszins de goedkeuring van de kijkers wegdragen. Halloween Ends is het afsluitende deel van de trilogie die met die film werd opgestart. Maakt Michael Myers af waar hij aan begon?

I will finish what you started

Waar ís Michael eigenlijk aan begonnen? Al vierenveertig jaar lang probeert hij Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) naar de andere wereld te helpen. Al zijn andere slachtoffers, waaronder een paar van Laurie’s familieleden, zijn eigenlijk maar collateral damage. Laurie en Michael hebben een haat-haat verhouding die in het getraumatiseerde dorp Haddonfield bij iedereen bekend is. Ze bestreden elkaar met wisselend succes en je verwacht dat die strijd in Halloween Ends vrolijk doorgaat.

Michael Myers, de seriemoordenaar met het Halloween-masker, overleefde voor de zoveelste keer een zekere dood in Halloween Kills

Maar dan gebeurt er iets vreemds. Halloween Ends volgt namelijk niet de verrichtingen van Michael, maar begint met een dramatische gebeurtenis in het leven van de tiener Corey (Rohan Campbell). Drie jaar na deze gebeurtenis – we zijn nu aanbeland in 2022 – zien we Corey terug als een schim van de jongeman die hij ooit was. Maar hij krijgt een hart onder de riem gestoken uit onverwachte hoek.

Eng

Michael Myers wordt in het script en op de aftiteling “The Shape” genoemd, omdat hij meestal vanuit de schaduwen toeslaat. Hij is een veroordeelde en weer ontsnapte seriemoordenaar, maar belichaamt in eerste instantie het kwaad pur sang. Michael is meer een bovennatuurlijke macht dan een mens van vlees en bloed; dit wordt nog versterkt door zijn weigering om dood te gaan en dood te blijven. Maar hoe eng is een gestalte met een uitdrukkingsloos masker en een keukenmes nog anno 2022?

Leatherface uit de Texas Chainsaw Massacre (1974, 2003, 2022) heeft een gezichtsmasker gemaakt van het daadwerkelijke gezicht van een van zijn slachtoffers. Dat blijft behoorlijk creepy. Michael Myers’ gezichtsbedekking is daarentegen gewoon een masker uit de feestwinkel. Het originele masker uit 1978 had de beeltenis van Star Treks Captain Kirk (William Shatner), wat flink was gedownpimped tot een gezicht zonder duidelijke kenmerken. The Shape is iconisch als de eerste ‘slasher’ binnen het horror-subgenre, maar door die blanco ‘gezichtsuitdrukking’ ziet hij er eigenlijk niet eens zo eng uit.

Leatherface: wiens gezicht zal ik vandaag eens opzetten?

De kill count in Halloween Ends loopt weer in de dubbele cijfers. Er zitten een paar creatieve moorden bij, maar het grootste deel is gewoon ambachtelijk hakwerk. Qua blood and gore valt Halloween Ends behoorlijk mee, of eigenlijk dus tegen. Er zijn wat close-ups van onsmakelijke details, maar het meeste is toch tamelijk tam vanwege de donkere scènes en wegdraaiende camera’s.

Alleenstaand

Omdat Halloween Ends gefocust is op het verhaal van Corey, is kennis van de eerdere delen niet per se nodig als je aan de film begint. Wat je moet weten om de verhoudingen tussen de hoofdrolspelers te begrijpen, wordt in een paar zinnen dialoog duidelijk gemaakt. Dat wil niet zeggen dat Halloween Ends een aanbeveling is als stand alone-horrorfilm. Daar is de inhoud, zonder de bagage uit het verleden, te mager voor. Halloween Ends biedt een nieuwe invalshoek op de gebeurtenissen in Haddonfield, maar komt niet met een overtuigende reden voor deze aanpak. Michael Myers en Laurie Strode worden op een zijspoor gezet terwijl hun strijd juist het kloppende hart is van de Halloween-franchise. In Halloween Ends wordt in dat hart een flink keukenmes gestoken.

Michael en Laurie, een innige vijandschap

Scream queen

Rohan Campbell levert degelijk werk als de sullige Corey die gedurende de film verschillende transformaties doormaakt. De Shape wordt net als in de twee voorgaande delen gespeeld door James Jude Courtney, maar iedereen met een lengte van 1,91 had dat kunnen doen. Michael Myers is intussen meer een decorstuk dan een man/monster met enige diepgang. Het is ook tekenend dat Courtney’s laatste film voor zijn deelname aan de Halloween-trilogie uit 2002 dateert. Niet de meest doorgewinterde acteur dus.

Jamie Lee Curtis is een van de langst zittende scream queens van Hollywood: ze speelt Laurie Strode voor de negende keer! De rol kent geen geheimen meer voor haar en ook niet voor het publiek. De carrière van Curtis nam na successen als A Fish Called Wanda (1988) en True Lies (1994) toch niet echt de beloofde vlucht, maar op de Halloween-franchise kon ze om de paar jaar terugvallen om de kachel brandend te houden. Intussen heeft ze blijkbaar genoeg kolen verzameld want Halloween Ends is naar eigen zeggen de laatste film waarin ze Laurie Strode zal spelen.

Zijn we klaar?

Hoewel Halloween Ends het slotstuk van de reboot-trilogie is, zal het waarschijnlijk niet de laatste Halloween-film zijn. De rechten van de franchise blijven bij producent Malek Akkad en die heeft, half grappend, gezegd pas te stoppen bij deel tweeëntwintig. Is dat een goed voornemen? Voor degenen die aan de films geld verdienen natuurlijk wel, maar het publiek verdient juist betere horrorfilms dan Halloween Kills en Halloween Ends.

Als je op 31 oktober lekker wilt griezelen heb je een hoop leukere opties. Ga naar een feestje met enge mensen (al dan niet verkleed), koop een kaartje voor het superieure Smile, of kijk desnoods de originele Halloween uit 1978 of de reboot uit 2018 op Amazon Prime Video.