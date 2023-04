Haal een stukje Scranton in huis met The Office van LEGO Ideas

Bricks, beets, Battlestar Galactica

We zouden natuurlijk graag de gevatte Jim Halpert of de knappe Janet Levinson zijn, maar de meeste geeks zullen moeten toegeven dat ze meer op Dwight Kurt Schrute lijken. Misschien niet eens qua uiterlijk (ik heb terwijl ik dit schrijf geen mosterdkleurig overhemd aan), maar zeker qua interesses. Dwight houdt van mythologische wezens, Klingons, Oosterse wapens en Starcraft. Van de medewerkers van Dunder Mifflin Scranton is hij ook de meest waarschijnlijke AFOL (Adult Fan of LEGO). Dwight zou vast blij zijn als hij op zijn megadesk, naast zijn custom bobblehead, een blokjesmodel van zijn favoriete werkplek neer kon zetten. Speciaal voor alle Dwights bracht de Deense steentjesfabrikant daarom The Office uit in de LEGO Ideas-reeks.

Het LEGO Ideas-programma is bedoeld om amateurbouwers een kans te geven hun MOC (My Own Creation) aan een groot publiek te tonen en eventueel om te laten zetten in een officieel LEGO-product. Het programma begon in 2008 en er zijn inmiddels zevenenveertig sets uit voortgevloeid, variërend van de DeLorean uit Back to the Future tot de Yellow Submarine van The Beatles. Van de Fender elektrische gitaar tot Voltron. En van de Shinkai 6500 onderzeeër, waar de productlijn mee begon, tot de meest recente toevoeging: de K-pop groep BTS in het decor van hun videoclip Dynamite.

Doodles

Iedereen met een pc of Mac kan te allen tijde een inzending naar LEGO Ideas sturen. Maak iets moois met de blokjes (bricks) die je thuis hebt liggen, leg het vast op de gevoelige chip en upload je foto’s naar de LEGO Ideas inzendpagina. Als je niet de juiste bricks in huis hebt, maar wel goed overweg kunt met grafische programma’s, kun je ook een digitaal ontwerp insturen. Dat laatste zou Pam Beesly waarschijnlijk doen.

Je MOC moet wel aan een aantal eisen voldoen voordat het op de webpagina van LEGO Ideas verschijnt. Het mag ten eerste niet tegen de waarden van LEGO ingaan. Dat betekent bijvoorbeeld dat sets van modern wapentuig verboden zijn, dus geen ontwerp voor een Joint Strike Fighter of NGSW assault rifle insturen alstublieft. Ook een LEGO-versie van Monopoly werd in het verleden gevetood, want je weet wel corporate greed en zo, daar moet LEGO niets van hebben…

Daarnaast mag je onderwerp niet overlappen met een hedendaags LEGO-thema. Dus al je uploads van zelf in elkaar geflanste Naboo Royal Starships en Barad-dûrs gaan regelrecht naar de prullenbak. Omdat LEGO momenteel geen eigen ridderthema heeft, staan er bijvoorbeeld wel weer veel tovenaarshutten en middeleeuwse herbergen op de LEGO Ideas-webpagina.

De hond van de buren

Staan de foto’s van je MOC eenmaal online, dan wordt het interessant, want iedereen met een LEGO-account mag vervolgens een positieve stem op je ontwerp uitbrengen. Dus schakel je collega’s van kantoor, de boulers van de petanquevereniging en de hond van de buren in, want bij tienduizend stemmen wordt het nog interessanter. Dan wordt je ontwerp namelijk meegenomen in het viermaandelijkse conclaaf van de LEGO-wijzen, waarin besloten wordt welke MOCs worden omgezet in een officieel product.

Dat officiële product kan trouwens behoorlijk afwijken van jouw MOC. Vanaf het moment dat jij je foto’s naar LEGO Ideas hebt geüpload ben je ongeveer alle rechten op je eigen creatie kwijt. Je mag buiten LEGO om ook geen geld verdienen aan je model, bijvoorbeeld door de instructies online te verkopen. Mocht je echter tot de uitverkorenen behoren wiens ontwerp voor officiële productie wordt geselecteerd, dan krijg je één procent van de winst die LEGO maakt op de verkoop van jouw model. De amateurbouwers die razend populaire sets als Friends’ Central Perk en de Sterrennacht van Vincent van Gogh inzonden, hebben zo toch een aardig zakcentje verdiend. Zou het voor Jaijai Lewis, de ontwerper van The Office, ook zo goed uitpakken?

Jaijai Lewis, Assistant to the LEGO Designer

Bijna Pasen

Lewis stuurde vanaf 2014 drie keer een ontwerp van The Office in. Alle drie de versies kregen de benodigde tienduizend stemmen, maar pas bij de laatste gaf LEGO groen licht aan de professionele designers om de set klaar te maken voor productie. Het werd een set van 1164 bricks die je momenteel het voordeligst bij Bol.com kunt bestellen. De set heeft een prachtige doos en een dik instructieboek waarin Lewis en de professionele designers zich aan je voorstellen. Dit instructieboek staat al vol met The Office US-referenties, maar als je eenmaal aan het bouwen bent vliegen de Easter eggs je helemaal om de oren.

In de doos vind je naast tien zakjes met bricks, twee stickervellen met in totaal meer dan vijftig stickers. De vellen staan bol van de iconische briefjes, plakkaten, beeldschermen en muurdecoraties. Bij elke sticker die je plakt denk je aan een bepaalde gebeurtenis uit de rijke geschiedenis van de serie. Er is de gigantische cheque voor onderzoek naar hondsdolheid, de ‘Hiya Buddy’-post-it en Pams ingelijste tekening van het kantoorgebouw. Elk van de zes computerschermen heeft zelfs zijn eigen sticker die hint op de gebruiker van die pc. Als je er een vergrootglas bij pakt zie je bijvoorbeeld dat Phyllis de homepage van Vance Refrigerations open heeft staan.

Jan on speaker

Volgens het instructieboek heeft Lewis zijn ontwerp gebaseerd op de eerste zeven seizoenen van The Office, de seizoenen waarin Michael Regional Manager is. Qua minifigs lijkt de set vooral de eerste drie seizoenen te beslaan. We krijgen de vijftien kernkoppen, maar bijvoorbeeld niet Karen Filippelli, Andy Bernard of Gabe Lewis uit de latere periodes. Ik had persoonlijk Todd Packer er graag bij gezien, maar de enige die ik écht mis in de line-up is Janet Levinson Gould. Oh nee wacht, Gould is van Jan gescheiden (niet dood), dus gewoon Jan Levinson. We krijgen wel een leuk stickertje voor Michaels telefoon waarop staat dat zij hem aan het bellen is.

De minifigs hebben natuurlijk allemaal hun karakteristieke outfit aan. De kleding die ze dragen op een gewone kantoordag. In het algemeen zijn de torso’s en beentjes wat saai (Jim en Ryan hebben precies hetzelfde overhemd aan), maar dat is dus inherent aan het voorbeeldmateriaal. Alle mannen behalve Darryl hebben een stropdas om, Pam is de eye candy in het roze en Angela draagt een kostuum uit de poppenwinkel met een button van een poes erop.

His capa was detated

LEGO-minifigs kun je net als Ed Truck onthoofden. Twaalf van de vijftien personages uit The Office hebben een alternatief gezichtje als je hun hoofd omdraait. Ryan heeft een kant mét en een kant zónder goatee, Stanley heeft een knorrige en een nog knorrigere uitdrukking, en Meredith heeft naast haar alledaagse gelaatstrekken, ook een van angst doortrokken gezicht op de achterkant. Dit laatste vanwege de (niet hondsdolle) vleermuis, die ook bij de set zit.

Drie minifigs hebben geen alternatief hoofd, waaronder Creed, die in deze set om een of andere reden volledig kaal is. Hij ziet er raar uit, want hij heeft ook een lelijke nop op zijn kop in plaats van een vleeskleurig kapje zoals Kevin. Qua gelijkenis met hun ‘real life’ counterpart zitten er sowieso wat treffers en wat missers bij. Dwight, Pam en Jim zijn bijvoorbeeld duidelijk herkenbaar, maar Toby en vooral Oscar vind ik niet goed lijken. Oscar heeft niet de juiste uitdrukking en hij draagt hetzelfde haarstukje als Darryl. Dat kan niet kloppen.

Beheerder

In seizoen 7 koopt Dwight het complete Scranton Business Park, het pand waarin Dunder Mifflin is gevestigd, maar de versie die jij bij LEGO aanschaft heeft een stuk minder kamers. Je krijgt de entree, de receptie, Michaels kantoor, de vergaderruimte en de burelen van de verkopers. De rechterkant van het model is helemaal opengelaten, dus de goede MOCcers kunnen er zelf de werkplek van de accountants, de keuken, de annex en Ryans kantoor (de bezemkast) bijbouwen.

De meest gedetailleerde ruimtes zijn de receptiebalie en Michaels kantoor. Die laatste kun je trouwens uit de rest van het model schuiven zodat je het apart neer kunt zetten, eventueel naast de andere kamers. Dit geeft meteen ook het belangrijkste minpunt van de set aan. Waar LEGO Ideas-sets als Central Perk en The Big Bang Theory duidelijk als displays zijn ontworpen, met een ondiepe, frontale inkijk (zoals het decor in een televisiestudio), is The Office een set die je alleen in zijn geheel kunt bewonderen als je er (schuin) bovenop kijkt. Dat is getrouw aan de lay-out van het ‘echte’ kantoor, maar maakt het minder geschikt om op een boekenplank neer te zetten.

AFOLATOUS

Elk hoekje en gaatje van The Office zit tjokvol leuke details. Een printer, een kast vol ordners of een bureaulamp zijn ondanks de eenvoudige onderdelen waarvan ze zijn gemaakt meteen duidelijk herkenbaar. Het is bijvoorbeeld echt grappig hoe twee doodnormale LEGO-bricks op elkaar een nietmachine vormen. Naast de bestickerde onderdelen vind je tal van karakteristieke voorwerpen uit de serie. Jims tas hangt aan de kapstok bij de receptie, de groene theepot die Pam met Secret Santa krijgt (beter dan een iPod) staat op de receptiedesk en Michael heeft natuurlijk zijn eigen koffiemok in zijn LEGO-handje: World’s Best Boss.

Voor elke AFOLATOUS (Adult Fan of LEGO and The Office US) is de aanschaf van de vierenveertigste LEGO Ideas-set een verplichting. Laat Jim en Pam opnieuw verliefd worden, speel na hoe Kevin zijn pan met chili laat vallen en maak een Deens feestje van Kelly’s verjaardag. Ik weet zeker dat Dwight het model van The Office een gouden Dundee zou geven voor beste LEGO-set gebaseerd op een televisieserie. False! Michael deelt de Dundees uit. Idiot!