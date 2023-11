Levert deze spin-off een nieuwe generatie fans op?

Waar heeft Queen Maeve haar vechttechnieken geleerd? Op welke trainingsbaan verbeterde A-Train zijn tijden? En bij welke instelling kon The Deep zijn communicatie met zeedieren perfectioneren? Dat gebeurde allemaal op Gondolin University (afgekort als God U), dat onderwijs biedt aan getalenteerde, adolescente supers: Generatie Vought. In deze spin-off serie van The Boys volgen we een groepje studenten in hun zoektocht naar de smerige waarheid achter deze prestigieuze universiteit.

Je komt niet zomaar op God U. Alleen de crème de la crème van de jonge mensen met Compound V in hun bloed wordt geselecteerd voor het onderwijsprogramma. Een diploma of zelfs maar de aanwezigheid op God U opent vele deuren. Vought rekruteert leerlingen binnen het studentenbestand voor film- en televisierollen en als je de absolute nummer één bent binnen de universiteit staat zelfs de toegangspoort tot de Seven op een kier.

Een zegening en vloek tegelijk

Die nummer één is Golden Boy, gespeeld door Patrick Schwarzenegger (inderdaad, de zoon van). Golden Boys carrière gaat in een rechte lijn omhoog en hij geniet van een gestroomlijnd privéleven, maar hij heeft ook last van flitsen in zijn geheugen. Flarden die te maken hebben met zijn overleden broer en die hem naar een duister geheim onder de fundamenten van God U leiden. Dit geheim wordt The Woods genoemd.

In Gen V volgen we de verrichtingen van Golden Boys vriendengroep, met name die van het nieuwste lid: Marie Moreau (Jaz Sinclair). Als ze nog maar net op de campus gesetteld is, raakt ze al verwikkeld in de concurrentiestrijd tussen de studenten, ervaart ze de tol van roem en moet ze haar superkrachten inzetten op totaal onverwachte momenten. De dagelijkse beslommeringen op God U. Maries superkracht is hemokinesis, de manipulatie van bloed, zowel dat van haarzelf als van anderen. Zoals bij veel superkrachten is dit een zegening en een vloek. Welke van de twee zal in haar leven de doorslag geven?

Gateway drug

De gebeurtenissen in Gen V vinden plaats tegelijkertijd met seizoen 4 van The Boys, dat momenteel in voorbereiding is. Je kunt ook best van Gen V genieten zonder dat je The Boys hebt gezien, maar dan mis je natuurlijk alle easter eggs en zullen de verrichtingen van enkele personages ook niet goed te duiden zijn. De cross-over cameo’s zijn heerlijk; we zien weer enkele van de grootste hufters uit de hoofdserie terug. Een warm bad.

Als je niet bekend bent met het universum van The Boys, vormt Gen V een prima gateway drug. Maar ook op zichzelf staand biedt deze serie onderhoudend vermaak. Een soort Harry Potter, maar dan met close-ups van genitaliën en een goed verhaal.

Overigens is The Boys nog steeds de betere serie van de twee – of drie, als je Invincible meetelt. Gen V mist de diversiteit in personages (het zijn voornamelijk adolescente studenten) en goed en kwaad zijn soms iets te duidelijk gedefinieerd, al is niet alles wat het lijkt. De morele ambiguïteit van bepaalde acties en personages komt minder duidelijk naar voren dan in The Boys. Gen V voelt daardoor meer doorsnee aan dan we van Eric Kripke, de maker van de series, gewend zijn.

Een personage dat kleiner wordt

Wat nog steeds niet doorsnee is, zijn de hoeveelheid f-bommen, gorigheid en expliciet geweld waarop we door Gen V worden getrakteerd. Ik zal hier niet te veel over verklappen, maar er is een personage dat kleiner kan worden en we weten sinds Herogasm tot wat voor soort escapades dat leidt. Dit pittige personage, Emma (Lizze Broadway), is trouwens een van de leukste toevoegingen aan het Boys-universum. Ze is de kamergenoot van Marie en eigenlijk een behoorlijke kneus, maar ze vindt gaandeweg de serie haar kracht.

De acteerprestaties zijn over het algemeen goed (ook van de zoon van), maar er zijn wel wat niveauverschillen. Jaz Sinclair zet als Marie niet de meest interessante protagonist neer. Haar wat vlakke vertolking staat in schril contrast met enkele van haar medespelers, met name met Derek Wilson die als de detective Tek Knight de show steelt. Ook het duo London Thor en Derek Luh, die samen één personage spelen (jaja), zijn goed op dreef.

Disbalans

Gen V heeft wat continuïteitsproblemen (mensen verschijnen en verdwijnen naargelang het script dat vereist) en je kunt de nodige vraagtekens zetten bij de logica van de gebeurtenissen en de psychologie van de personages. Hun motivaties stuiteren op en neer en het is daardoor soms niet helemaal geloofwaardig dat de protagonisten en antagonisten de plannen maken die ze maken.

Maar het grootste kritiekpunt op Gen V is iets wat superheldendrama in het algemeen parten speelt, namelijk de disbalans en inconsistentie van superkrachten. Zoals A-Train met zijn supersnelheid en Homelander met zijn vernietigende ogen in elke situatie de tegenstand omver zouden moeten blazen, zo treffen we in Gen V ook supes aan die met een knip van de vinger het verloop van de gebeurtenissen in hun voordeel hadden moeten beslechten. Wie kan er bijvoorbeeld op tegen een Jedi mind trick die niet alleen op zwakke geesten werkt?

Wacht op je beurt

Het plot wringt zich natuurlijk in allerlei bochten om toch spanning en onzekerheid in te bouwen (iets wat ook een terugkerend probleem van The Boys is), maar het blijft vreemd om supes te zien die om de haverklap vergeten wat ze kunnen of steeds netjes op hun beurt wachten om te zien wat de tegenstander uit de hoge hoed tovert. Ach ja, ik geef de schuld aan Marvel, zoals bij alle problemen in de entertainmentindustrie wink wink.

Niettemin speelt zich een leuk verhaal af op God U. De lightversie van The Boys heeft smaak genoeg.