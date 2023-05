Fast X gaat voor XXL actie

Fast Ten your seatbelts

Mooie auto’s, wereldsteden en illegale straatraces. The Fast saga stelt op dat vlak nooit teleur. Ook in het tiende deel van de filmserie (elf met de spin-off Hobbs & Shaw) is dat niet anders. In Fast X bereiden Dom, Letty en de rest van hun crew oftewel “familie” zich voor op de laatste rit in hun verhaal. Een verhaal dat ooit begon met een undercoveragent die de opdracht had om een bende die verantwoordelijk is voor het stelen van elektronische goederen te ontmaskeren.

Het leven van Dom (Vin Diesel) en zijn familie is de afgelopen jaren rustig verlopen. Ze genieten van het leven en elkaar. Maar zoals in elk deel van de Fast saga duurt het nooit lang voordat er een nieuwe vijand tevoorschijn komt. Dit keer krijgen ze te maken met Dante Reyes (Jason Momoa) die uit is op wraak. In Fast Five zijn Dom en zijn crew verantwoordelijk voor de dood van zijn vader en het stelen van zijn rijkdommen. In de jaren tussen de gebeurtenissen in Fast Five heeft Dante een wraakzuchtig plan uitgedacht die hij nu tot uitvoering gaat brengen.

Dom is de beste coureur aller tijden

De Fast saga staat bekend om de grote stunts die in elk opvolgend deel weer een stukje groter en ook onwaarschijnlijker lijken te worden. In het vorige deel F9 leek bijna alles mogelijk. Van met een touw om het voorwiel van een auto een ravijn overspringen tot de ruimte ingestuurd worden in een Pontiac Fiero, het kon niet gekker. In Fast X is het onwaarschijnlijke iets teruggeschroefd. Maar wees niet getreurd, er gebeuren nog steeds hele toffe en gekke dingen. Er gaat alleen niemand meer de ruimte in en dit keer staat de auto weer wat meer centraal in de stunts.



Een voorbeeld van zo’n stunt speelt zich af aan het begin van de film in Rome en is deels ook in de trailer te zien. Dom en zijn team proberen een bolvormige bom die richting het Vaticaan rolt te stoppen. Ik moest meteen denken aan de scène uit Raiders of the Lost Ark. Hierin moest Indiana Jones vluchten voor een bolvormige rots. Maar in Fast X gaat het team juist richting de bol om deze te stoppen.



De bom rolt met een redelijke snelheid richting het Vaticaan en vat op een gegeven moment vlam. Het dreigt vlak langs een terras te gaan waardoor de mensen die er zitten levend verbrand zullen worden. Vanuit zijn auto ziet Dom dat gebeuren. Hij bedenkt razendsnel een levensreddende manoeuvre. Door met zijn auto zijwaarts op twee wielen te rijden plaatst hij zich op precies het juiste moment tussen de vlammen die van de bom komen en het terras waar de mensen proberen te vluchten.



Hoewel het er nog steeds heel onwaarschijnlijk uitziet, is dit wel een stunt die iets meer richting de realiteit ligt dan een aantal stunts uit het vorige deel. Met deze stunt laat Dom ook zien dat hij eigenlijk de beste coureur aller tijden is en dat Max Verstappen niet aan hem kan tippen.

The Joker meets Mr. Chow

De Fast family is in de loop der jaren met veel verschillende vijanden de confrontatie aangegaan. Van Johnny Tran (Rick Yune) in het eerste deel tot Cipher (Charlize Theron) en de gebroeders Owen (Luke Evans) en Deckard Shaw (Jason Statham) in de laatste vier films. Maar ze verbleken allemaal bij de nieuwste vijand, Dante Reyes, gespeeld door Jason Momoa.



Waar Dom en zijn crew bij de vorige vijanden de jagende partij waren, worden ze dit keer zelf opgejaagd. Dante is een psychopaat vol woede en wraakgevoelens. Hij was erbij toen zijn vader werd vermoord en zinspeelde sinds die tijd op wraak op Dom en zijn hele familie. Hij heeft niets te verliezen en dat maakt hem de gevaarlijkste tegenstander in de serie tot nu toe.



Het personage van Dante zou je het beste kunnen omschrijven als een combinatie tussen The Joker uit The Dark Knight en Mr. Chow uit The Hangover. Net zoals The Joker heeft hij zich goed voorbereid en alles tot in de puntjes gepland voordat hij de confrontatie aanging. Maar hij is ook erg labiel en heeft ook komische trekjes zoals Mr. Chow en dat maakt hem onvoorspelbaar. Momoa speelt deze rol heel goed en gaat er vol voor. Met zijn natuurlijke charme en ook goede acteervaardigheden maakt hij van Dante een personage die entertaining is, maar die je ook zeker niet tegen je wil hebben.

Veel verhaallijnen

De films in de Fast saga hoeven het over het algemeen niet te hebben van een goede verhaallijn. Op zich is dat ook niet erg. Een Fast film bestaat uit een redelijk, maar goed onderhouden verhaal, omgeven door grote stunts, snelle auto’s, gekkigheid en leuke cliché oneliners. In dit deel zijn al die ingrediënten aanwezig, maar schort het aan het verhaal dat in dit deel te complex is.



Dit heeft verschillende redenen. De Fast familie bestaat inmiddels uit heel veel verschillende personages waarvan er in elk deel weer een aantal aan worden toegevoegd. Er moet dus veel rekening worden gehouden met verschillende mensen. Wat ook niet helpt, is dat de hoofdpersonages bijna allemaal hun eigen avontuur beleven.



Hierdoor lopen er een aantal verhaallijnen door elkaar. Daardoor moet je als kijker soms even weer op een rij krijgen waar iemand of een aantal personages ook alweer waren en wat ze aan het doen zijn. Het lijkt soms alsof de makers ieder van de hoofdpersonages iets te doen willen geven wat begrijpelijk is, maar als kijker is dan soms wel even snel schakelen. Mocht je nog een opfriscursus nodig hebben van de Fast saga, IGN heeft een filmpje gemaakt waarin het hele verhaal tot aan Fast X in vogelvlucht wordt verteld.

Fast XI en verder…

Fast X is de opmaat naar het einde van de franchise die binnenkort haar tweeëntwintigste verjaardag zal gaan vieren. Er komt nog een allerlaatste deel om het verhaal van Dom, Letty en alle anderen af te sluiten. Toch? Nou, waarschijnlijk niet helemaal.



Op de rode loper tijdens de wereldpremière in Rome, waarbij Vin Diesel zijn mond voorbij praatte, vertelde hij dat er niet één, maar twee films zullen volgen om de serie te beëindigen. Dit nieuws is nog niet officieel bevestigd door filmstudio Universal Pictures, maar het zou zomaar kunnen, omdat er nog zoveel te vertellen is. Wat wel officieel bekend is gemaakt is dat Dwayne Johnson weer terug zal keren als Luke Hobbs in de filmserie.



Of er uiteindelijk nog een eindbaas zal zijn in de laatste delen van de serie wordt nog hevig over gespeculeerd. Diesel gaf ooit aan dat hij heel graag Robert Downey Jr. bij de cast zou willen betrekken voor die rol. Michelle Rodriguez had de voorkeur voor Matt Damon. Wie het ook zal zijn, we zullen wel even moeten wachten op Fast XI. Tijdens de Amerikaanse beurs CinemaCon (een beurs voor bioscoopeigenaren waar ze alle films die af zijn en het komende jaar uitkomen kunnen zien) is bekendgemaakt dat de volgende en wellicht laatste film in de Fast saga ergens in 2025 pas uit zal komen.



Wat vond jij van de film en wie is jouw favoriete personage uit de Fast saga? Laat het ons weten in de reacties!