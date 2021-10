ls je ooit zelf een Dungeons en Dragons-avontuur hebt gespeeld als Dungeon Master, weet je dat het soms erg moeilijk kan zijn om aantekeningen bij te houden. Wie had ook al weer die draak beledigt? En wie had die talisman teruggevonden? Een van de beste dingen in dit boek is dat er achterin het boek een groot gedeelte leeft dat de Story Tracker wordt genoemd. Tijdens het avontuur wordt er op verschillende momenten aangegeven dat dit later in het verhaal een belangrijk punt en het een goed idee is voor de DM om op de story tracker in te vullen wie wat gedaan heeft.

Om een voorbeeld te geven: vrij aan het begin van een verhaal heb je de kans om mee te doen aan een race met reuze slakken. Het boek geeft aan dat het een goed idee is om te noteren wie er mee heeft gedaan aan deze race. Later kom je een wilde reuze slak tegen en als een van je spelers heeft meegedaan aan de race, is het aanzienlijk makkelijker om dit beest te kalmeren. Door dit soort kleine verbeterpunten maakt Wizards of the Coast het leven van een DM alleen maar makkelijker en ik hoop ze in toekomstige boeken terug te zien.

Als dit de enige verbetering was voor de DM, dan was het al prima – maar er is meer. Elke grote NPC die je spelers tegen kunnen komen heeft een klein referentiekaartje achter in het boek. Daarop staat kort wie het is en wat zijn of haar persoonlijkheid en doelen zijn. Deze kaartjes kun je kopiëren of uit je boek knippen. Een makkelijke manier om snel een NPC in te lezen zonder door het hele boek te moeten bladeren.

Als laatste punt moet ik nog mijn blijdschap uitspreken over de kaarten van de omgevingen. Ze zijn weer terug: de mooie ingekleurde kaarten. Dit is altijd al een persoonlijke irritatie geweest, die ik al vaker heb uitgesproken. De zwart witte kaarten van Dungeon of the Mad Mage en zelfs recentelijk nog in Candlekeep Mysteries heb ik nooit echt mooi gevonden. Om nog maar te zwijgen over de geweldig mooie poster kaart die meegeleverd wordt.