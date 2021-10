Dune: Part One

Begin september ging de film op het filmfestival van Venetië in wereldpremière. Een week later was de film ook te zien op het TIFF (Toronto International Film Festival). De film kreeg veel positieve reviews. Ik kan me er alleen maar bij aansluiten. Dune is een hele goede film. Wat mij betreft zou het in hetzelfde rijtje kunnen passen als de verfilming van de Lord of the Rings trilogie.

Hoewel alles klopt aan deze film zou deze potentie teniet worden gedaan als deel twee niet uit gaat komen. Het blijft een vreemde situatie dat het nog niet zeker is of het tweede deel van Dune uit gaat komen. Het uiteindelijke akkoord hangt af van hoe succesvol de film is in de bioscoop en dan met name in de Verenigde Staten waar de film pas eind oktober in premiere zal gaan