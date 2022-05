“Things just got out of hand”

Doctor Strange in the Multiverse of Madness is de achtentwintigste film in de MCU-reeks. Het is de meest eigenzinnige film in het MCU tot nu toe, waarin de horror kant van het superhelden genre meer wordt verkend.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness speelt zich enkele maanden na de gebeurtenissen uit Spider-Man: No Way Home af. Daar ging een spreuk van Dr. Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) mis, waardoor het multiversum wordt geopend. Hierdoor kunnen bezoekers uit alternatieve realiteiten dit universum betreden. Nadat Stephen een buitenaards wezen weet uit te schakelen, ontmoet hij de jonge America Chavez (Xochitl Gomez) die de gave heeft om tussen de multiversums te reizen. Stephen besluit haar te helpen en vraagt Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) om ondersteuning.

Scary movie

Al vroeg in de productie van de film is het idee ontstaan om van de nieuwe Doctor Strange-film de eerste spannende film van het MCU te maken. Hiervoor zouden enkele van de gothic- en horrorelement uit de stripboekenserie gebruikt worden. Er zouden ook verhaallijnen van de series Loki en WandaVision gebruikt worden om het verhaal vorm te geven. Maar geen nood, om deze film en alle andere films in de MCU te volgen hoef je de stripboeken en series niet perse gelezen of gezien te hebben.



Regisseur Sam Raimi, die je zou kunnen kennen van de Spider-Man-films met Tobey Maguire, werd benaderd om de film te regisseren. De vorige regisseur, Scott Derrickson, had zich teruggetrokken vanwege creatieve verschillen tussen hem en Marvel Studios. Om voortvarend van start te gaan heeft Raimi een spoedcursus MCU gevolgd en heeft hij zich in een zeer korte tijd verdiept in de verschillende verhalen.

Bij twijfel ‘ja’

Het was niet vanzelfsprekend dat Raimi de film zou gaan regisseren. In eerste instantie was hij heel huiverig. In een interview met entertainment website Collider vertelde hij dat dit mede kwam door de negatieve reacties die hij kreeg naar aanleiding van Spider-Man 3. Zijn nieuwsgierigheid of hij het nog steeds in zich had om een film met een groot budget te maken, heeft hem uiteindelijk over de streep getrokken. Of zoals hij het in het interview kort en bondig vertelde: “I didn’t think I would be doing another superhero movie. It just happened.”



De benoeming van Raimi als regisseur maakte mij nog meer nieuwsgierig naar deze film. Ook was ik benieuwd in hoeverre hij zijn creativiteit de vrije loop mocht laten gaan. Mijn persoonlijke favoriete MCU-films zijn degenen waarin je kunt zien dat de regisseurs hun creatieve stempel konden meegeven. Denk daarbij aan James Gunn met Guardians of the Galaxy, waarbij de soundtrack een grote rol speelt. Of de eigenzinnigheid en absurde humor die Taika Waititi heeft ingebracht bij Thor: Ragnarok. Thor bleek hierdoor ineens toch een leuk en prettig persoon te zijn, in plaats van een saaie, starre dondergod



Multiverse of Madness heeft zeker genoeg creativiteit. Vooral in de tweede helft van de film gooit Raimi zijn trukendoos open. De film gaat dan de richting op van een mystiek spookverhaal met milde horrorelementen. Dit past ook wel bij het personage van Doctor Strange. Het brengt iets nieuws wat we nog niet hebben gezien in de MCU.

Cameo’s

Hoewel de film net iets meer dan twee uur duurt, wat kort is voor een MCU-film, voelt het wel als een film die langer duurt. Er gebeurt heel veel in de film, misschien wel iets té veel. Naast het avontuur van Doctor Strange en America worden er ook subtiel enkele plotlijnen klaargezet voor toekomstige MCU-films. De film voelt daarom ook een beetje aan als een opbouwfilm.



Er zijn ook nog heel wat cameos te zien. In de trailers kon je al een beetje zien welke personages terug zouden keren. Zo kon je zien dat Mordo (gespeeld door Chiwetel Ejiofor) weer van de partij is en dat Professor Charles Xavier (Patrick Stewart) zijn intrede maakt in de MCU. Daarnaast is er in Multiverse of Madness ook ruimte voor een cameo van Bruce Campbell, die je zou kunnen kennen als het personage Ash uit de Evil Dead-filmreeks. Hij is een jeugdvriend van regisseur Raimi en heeft in veel van zijn films gespeeld. Net zoals in de Spider-Man-trilogie is de acteur ook hier te zien in een komische cameo.

America

Hoewel de overdaad aan informatie misschien net iets te veel is, is het wel een complete film. Op cinematografisch gebied ziet het er heel mooi uit. Er is bijvoorbeeld een scène, die ook kort in de trailer te zien is, waarin Doctor Strange en America door verschillende universums vallen. In elk universum hebben ze een andere fysieke vorm. In de een hebben ze een menselijke vorm, maar in een ander zijn ze opgebouwd uit kleine blokjes of zijn ze vloeibaar.



De wisselwerking tussen Doctor Strange en America Chavez is heel leuk om te zien. Met een topacteur als Benedict Cumberbatch kun je verwachten dat je een solide acteerprestatie te zien krijgt. Maar ook Xochitl Gomez zet in haar eerste grote blockbuster een puik personage neer. De twee acteurs hebben in de film een leuke band. Aan het begin is America vanzelfsprekend een beetje argwanend richting Strange, maar ze wilt hem wel vertrouwen. Gedurende de film zie je dat ze langzaamaan naar elkaar toe groeien. Wat ik wel jammer vind is dat je niet heel veel te weten komt over haar. Ze is een belangrijk personage in Multiverse of Madness en met uitzondering van een enkel moment kom je niet heel veel over haar te weten. Ik hoop dat in de volgende films haar achtergrondverhaal wat meer verteld zal worden.