Sinds 28 januari 2014 leefde een deel van de mensheid in rouw. Ruim acht jaar lang was een grote fanbase verliefd en verslaafd aan hun favoriete seriemoordenaar Dexter Morgan. Zij hebben al zijn ontwikkelingen meegemaakt. Zo ging Dexter trouwen, werd hij vader en heeft hij meer dan vijftig mensen vermoord. Hier kwam in 2014 na acht seizoenen een eind aan. Het slotseizoen (met name de laatste aflevering) was een teleurstelling en liet een open wond achter bij trouwe fans. Is dit nieuwe seizoen een pleister op de wond? Dexter: New Blood is een miniserie met tien afleveringen die een poging gaat wagen deze wond te dichten.