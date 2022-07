Fifty shades of Gray

Een Netflix Original film die eerst een release krijgt in de bioscoop voordat het naar de streamingdienst gaat is een goed teken. Dat betekent dat Netflix veel vertrouwen heeft in de film. Eerder kregen films als The Trail of the Chicago 7 en Don’t Look Up dezelfde eer. The Gray Man is de nieuwste film in dit rijtje met veel actie en intrige.

Court Gentry (Ryan Gosling), die ook bekend staat als Sierra Six, is de meest geduchte en bekwame huurling van de CIA. Wanneer hij per ongeluk achter een duister geheim komt, wordt hij een doelwit en slaat hij op de vlucht. Hij wordt opgejaagd door de psychopathische Lloyd Hansen (Chris Evans) en een bende van internationale huurmoordenaars.

De man van 200 miljoen

The Gray Man is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van schrijver Mark Greaney. Tien jaar geleden waren er al concrete plannen om een van zijn boeken te verfilmen. Regisseur James Gray zou de film gaan regisseren, met Brad Pitt in de hoofdrol. De plannen werden niet doorgezet maar samen maakten ze wel de film Ad Astra.



Uiteindelijk hebben de gebroeders Russo (The Avengers en Community) de film geregisseerd. Met Ryan Gosling, Chris Evans en Ana de Armas beschikt de film over de nodige star power. En dat is nodig, want met een budget van 200 miljoen dollar is The Gray Man de duurste film die ooit door Netflix is geproduceerd. Er zijn dus hoge verwachtingen.

Spies like us

Schrijver Mark Greaney ken je misschien als (co-)auteur van de Jack Ryan-boekenreeks van schrijver Tom Clancy. Van deze serie zijn er in de loop der jaren enkele verfilmingen gemaakt. Momenteel is er op Amazon Prime een serie te zien gebaseerd op zijn boeken genaamd: Tom Clancy’s Jack Ryan, met John Krasinski in de hoofdrol.



De film toont veel gelijkenissen met de films uit de Jack Ryan-serie, maar ook met andere bekende spionageseries als de boekverfilmingen Jason Bourne of Jack Reacher. The Gray Man biedt op dat vlak niet veel vernieuwends. Het is een voorspelbare film. Als je enkele van de films in het genre hebt gezien, dan weet je ongeveer wat er gaat gebeuren.

Shaky cam

Ondanks deze voorspelbaarheid is The Gray Man wel een film die lekker wegkijkt. Hij zit qua verhaal en actie goed in elkaar. Je gaat mee in het avontuur van Sierra Six, waarbij je ook meer te weten komt over zijn verleden. Dat maakt het verhaal leuker omdat je op deze manier ook wat meer betrokken raakt met het personage. Daardoor hoop je dat hij het hele avontuur zal overleven.



Met de reputatie die de gebroeders Russo hebben opgebouwd op het gebied van actiescènes mag je verwachten dat het op dat vlak wel goed zal zitten, en dat is ook zo. Hoewel de shaky cam (waar ik in een ander artikel uitgebreid over heb geschreven) ook hier soms ongewenst zijn intrede maakt, is het minder storend. Dit komt vooral doordat de actiescènes een mix zijn van grote explosies, shoot-outs en een paar ouderwetse knokpartijen. Dit is een goede afwisseling waardoor de film nooit echt verveelt.

Meer Ana

Ryan Gosling staat niet bekend als een actie-acteur. Hoewel hij in films als Drive en Blade Runner 2049 wel wat actiescènes heeft gefilmd, was deze film zijn echte actiefilm-debuut. In een interview met de entertainmentwebsite Access gaf hij aan dat hij het filmen fysiek uitdagend en overweldigend vond, maar ook zeer leuk om te doen. Hij zet een goede en geloofwaardige personage neer.



De film beschikt over een sterrencast waarbij Chris Evans als de psychopatische Lloyd Hansen de show steelt en een mooie over the top prestatie neerzet. Het blijft wel jammer dat Ana de Armas ook in deze film niet zo heel veel te zien is. Ze speelde heel goed en laat wederom zien waarom ze een rijzende ster is in de filmindustrie. Helaas was ze net zoals in No Time to Die weinig te zien.