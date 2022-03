The Batman

Oorspronkelijk zou Ben Affleck de nieuwste Batman-film regisseren. In 2013 werd hij gecast als Bruce Wayne en zou het de bedoeling zijn dat hij deze rol in meerdere films in de DCEU (DC Extended Universe) zou gaan spelen. Een jaar later, in 2014, waren er concrete plannen gemaakt voor een nieuwe standalone Batman-film. Affleck zou de hoofdrol en regie op zich nemen en het script samen met Geoff Johns (Wonder Woman 1984) schrijven.

Affleck wilde graag een wat donkerder verhaal vertellen en Batman weer naar de richting van het detective-genre leiden. Na een kleine herschrijving van het script door Chris Terrio was iedereen klaar om te filmen. Helaas nam Affleck het besluit om zich terug te trekken uit het hele proces. Een combinatie van verschillende zaken heeft hem doen besluiten om zijn cape op te hangen. Enerzijds was er de druk die er lag omdat de DCEU-films toch wat teleurstellend zijn ontvangen, en anderzijds had Affleck negatieve ervaringen tijdens het filmen van The Justice League. Regisseur Zack Snyder trok zich toen terug uit de film nadat zijn dochter was overleden. Door al deze omstandigheden had Affleck het plezier verloren in het spelen van Batman.