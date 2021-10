Star Wars: Visions gaat naar Japan

Star Wars: Visions behoort niet tot de officiële canon (link naar Legends VS Canon), maar biedt een andere kijk op de franchise en durft dingen te doen die de films niet durven. Het valt te vergelijken met de What If-series rondom de Marvel superhelden. Elke korte film doet dit zonder al te veel verwijzingen te gebruiken van wat we al kennen uit de films. Het kernidee waar elke aflevering gebruik van maakt is dat iedereen de kracht in zich heeft om een held te zijn – of juist een slechterik.

De korte films barsten zowat uit hun voegen van de Japanse referenties. Zo zien we in de setting vaak elementen uit de Japanse cultuur terug. Het uiterlijk van de tempels en kledij, en ook de namen hebben een Japans sausje gekregen. Hoewel er dus echt een Japanse stijl is gebruikt voelt het nog steeds als Star Wars aan doordat we bekende randfiguren als droids en voertuigen zien.