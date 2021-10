Overboss: A Boss Monster Adventure is een gezelschapsspel dat je met maximaal vijf mensen kunt spelen, maar ook in je eentje. Iedereen krijgt een veld voor zichzelf van 3×4 vlakken (of 4×4 voor een langere speeltijd) en in het midden ligt een markt. De markt bestaat uit een combinatie van terreinen en monsters die je nodig hebt om je speelveld vol te maken. Er zijn tien soorten terreinen (Grot, Bos, Woestijn, etc.) waar je uit kunt kiezen. Aangezien je elke keer keuze hebt uit willekeurige andere terreinen, blijft het spel erg gevarieerd. Ook zijn er Kerkers, die gebruik je standaard in ieder spel.

Aan de zijkanten van het speelveld heb je ook zee en gebergte. Sommige terreinen krijgen extra punten als je ze daaraan zou plaatsen. Andere terreinen zijn weer afhankelijk van hoe veel van dezelfde soort er op het veld liggen of juist niet. Elk van de elf terreinen heeft een eigen tactiek nodig en zo weet je eigenlijk pas aan het eind wie de meeste punten heeft.