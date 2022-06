“Life finds a way”

Met meer dino’s dan ooit, oude bekenden en een paar deep cuts is Jurassic World: Dominion niet zomaar de afsluiting van een trilogie. Het is de afsluiting van een verhaallijn in een franchise die bijna dertig jaar geleden begon met Jurassic Park. Hoewel de film niet hetzelfde niveau haalt als het origineel, is het wel de beste film uit de Jurassic World-trilogie.

Jurassic World: Dominion speelt zich enkele jaren na de gebeurtenissen uit het vorige deel, Fallen Kingdom, af. Dinosaurussen maken nu deel uit van het ecosysteem van de rest van de wereld. Ze leven en jagen in de natuur en steden.

Afsluiting van een tijdperk

De eerste Jurassic Park-film heeft een speciaal plekje in mijn hart. Het was een van de eerste films die ik in de bioscoop heb gezien en daardoor kijk ik toch met een iets meer nostalgische (maar ook kritische) blik naar films uit deze franchise. Want hoewel alle sequels na Jurassic Park qua kwaliteit en verhaallijn niet konden tippen aan het origineel, zijn het wel altijd films geweest met veel actie die lekker wegkijken. Wat het origineel ook zo goed maakt is de opbouw van de spanning en dat de film zich in principe ook afspeelt in een omgeving dat afgesloten is van de buitenwereld waardoor het ook wat meer intenser en spannender aanvoelt.



Jurassic World: Dominion is voorlopig het laatste deel in de franchise. De film is geregisseerd door Colin Trevorrow. Hij is betrokken geweest bij alle drie de Jurassic World-films. Hij heeft ook de eerste film geregisseerd en hij is verantwoordelijk voor het script van alle drie de films. Je zou Trevorrow kunnen kennen als de originele regisseur van The Rise of Skywalker. Na een aantal creatieve meningsverschillen werd hij bij die film vervangen door J.J. Abrams. Hoewel hij zijn visie niet heeft kunnen laten zien op het grote scherm, is het verhaal wel uitgelekt. Dat had onder andere dit mooie filmpje van Mr. Sunday Movies van The Weekly Planet-podcast als gevolg.

Legacy characters

Omdat de film het einde betekent van de verhaallijn van niet drie, maar zes films, komen ook enkele oude bekenden van de franchise weer terug. Ellie Sattler (Laura Dern), Alan Grant (Sam Neill) en Ian Malcolm (Jeff Goldblum) keren terug in de franchise. Zij hebben een eigen verhaallijn die langzaamaan verweven wordt met die van Owen Grady (Chris Pratt), Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) en Maisie Lockwood (Isabella Sermon).



Naast deze oude bekenden zijn er ook een aantal knipogen en referenties naar de originele Jurassic Park-trilogie. Er zijn een aantal visueel herkenbare momenten, zoals bijvoorbeeld Ellie die een bijzonder moment heeft met een triceratops. Maar ook de T-rex die langs een rond gat in een muur loopt waarin je het logo van de franchise kunt herkennen. Bovendien maakt een personage dat in de eerste film slechts twee minuten in beeld was nu een grootse terugkeer. Lewis Dodgson (Campbell Scott) is weer terug. In de allereerste film was hij de persoon die aan Dennis Nedry (Wayne Knight) vraagt om dinosaurus-embryo’s uit het park te smokkelen in een scheerschuimbus. Lewis speelt in deze film een veel grotere rol.

Twee verhalen in een film

Met een speeltijd van bijna tweeënhalf uur is de film de langste uit de hele franchise en misschien wel iets te lang. De lengte van de film komt mede door de verschillende verhaallijnen die erin zitten. Aan de ene kant heb je het verhaal van Owen en Claire die Maisie proberen te beschermen van de buitenwereld. En aan de andere kant heb je het verhaal van Ellie die achter de kwade bedoelingen van chemiebedrijf Biosyn komt en samen met Alan op onderzoek uitgaat.



Het voelt alsof er heel veel in deze film is gepropt, waardoor beide verhalen niet helemaal goed uit de verf komen. Hoe leuk het ook is om de Legacy Characters van de franchise weer te zien, voelt het wel alsof hun aanwezigheid ten koste gaat van het verhaal van de nieuwe personages. Dat maakt het ook jammer, want je wilt als kijker en fan uiteraard weten hoe het afloopt met beide groepen.

Preview

Hoewel het qua verhaallijnen misschien niet helemaal lekker loopt, heeft Jurassic World: Dominion aan actie geen gebrek. In rap tempo word je meegevoerd van de ene naar de andere actiescène met een of meerdere dinosaurussen. Van achtervolgingen tot oog in-oog-confrontaties – alles wordt de uit de kast getrokken om het zo spectaculair mogelijk te maken.



Ter promotie en als test wilde regisseur Trevorrow een preview van de eerste vijf minuten van de film uitbrengen, een half jaar voordat deze in première zou gaan. Productiemaatschappij Universal vond het een goed idee. Toen het filmpje klaar was, kwam Trevorrow op andere gedachten en wilde hij de film toch op een andere manier openen. Toch wilde hij het filmpje graag uitbrengen. In enkele landen werd deze preview gescreend voor aanvang van de negende Fast and Furious-film: F9. Je kunt de preview hieronder bekijken en het is zeker een kijkje waard voordat je gaat naar Jurassic World: Dominion gaat.