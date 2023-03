In Creed 3 gaat Adonis zijn eigen weg zonder Rocky

The Champ is here!

Een underdog die ondanks vele tegenslagen blijft strijden om er uiteindelijk met de winst vandoor te gaan. Dat is de essentie van de Rocky-filmserie, waarvoor Sylvester Stallone in 1976 het script schreef en zelf in de huid kroop van de man die ook bekend staat als The Italian Stallion. Inmiddels, bijna vijftig jaar later, is Creed 3 de negende film in deze serie en het deel waarin de fakkel definitief wordt doorgegeven aan Adonis Creed.

Na de gebeurtenissen in Creed 2 zit Adonis (Michael B. Jordan) in de bloei van zijn leven. Hij is inmiddels gestopt als bokser en leidt een gelukkig leven met zijn gezin. Op een dag ontmoet hij zijn voormalige jeugdvriend en bokstalent Damian (Jonathan Majors) die na een lange gevangenisstraf op vrije voeten is gekomen. Damian wil graag bewijzen dat hij een kans verdient in de ring en hij wil de confrontatie aangaan met Adonis.

Geen Rocky

Dat er een deel drie van het verhaal van Adonis Creed uit zou komen stond na het uitkomen van het vorige deel al snel vast. Wat nog niet bekend was, was of Stallone terug zou keren als Rocky. Al snel werd bekend dat hij niet te zien zou zijn in de film en dat hij ook niet als producer of adviseur betrokken zou zijn bij de film. Er zijn heel veel dingen die spelen. Een van de hoofdoorzaken is een dispuut tussen Stallone en producent Irwin Winkler over het feit dat Stallone geen eigenaar is van het door hem bedachte personage van Rocky en het verhaal.

Als liefhebber van de serie is het jammer dat hij niet in de film te zien is, maar aan de andere kant heeft het wel de kans gegeven aan hoofdrolspeler en debuterend regisseur Michael B. Jordan om de focus nog meer op Adonis te leggen. Dat is zeker gelukt. Creed 3 is een wat rauwer verhaal en een waarin de lijnen tussen goed en kwaad in de vorm van Adonis en Damian minder vanzelfsprekend zijn dan in eerdere films in de serie.

Dat is voor mij een van de sterke punten van de film. Vergeleken met Rocky 3, waarbij Clubber Lang (Mr. T) duidelijk de schurk en Rocky de held is, staat het in deze film echt open voor je eigen interpretatie. Het verleden en de connectie die Adonis en Damian hebben wordt in de film uitgebreid verteld, waarbij beide kanten duidelijk worden verteld. Hierdoor krijg je ook begrip voor beide kanten. Dit komt allemaal samen in het (vanzelfsprekende) gevecht tussen beide boksers waarbij ik als kijker beide (zowel Damian als Adonis) ook wel de overwinning gunde.

Herkenbare tegenstander

Acteur Jonathan Majors als Damian (die je trouwens nu ook kunt zien als Kang in de nieuwe Ant-Man film) zet met zijn acteerprestatie en charisma een heel geloofwaardig personage neer. Op een bepaalde manier kun je je identificeren met Damian. Als tiener was hij een zeer getalenteerde bokser die veroordeeld werd en een lange gevangenisstraf heeft moeten uitzitten. Daardoor heeft hij zijn talent niet verder kunnen opbouwen. Het verdriet en de boosheid die het hem bracht, wordt door Majors op een hele mooie en krachtige manier neergezet.



Naast nieuwkomer Majors zijn er ook weer veel oude bekenden te zien in de film. Tessa Thompsen als Bianca, de vrouw van Adonis en inmiddels succesvol muziekproducent, is weer terug. Ook Phylicia Rashad als Mary-Anne, de moeder van Adonis, is ook weer van de partij. Beide dames hebben in deze film ook een iets grotere rol waardoor ook de wereld rondom Adonis verder wordt uitgebouwd

Inclusie

In Creed 2 zagen we dat Adonis en zijn vrouw Bianca een dochter kregen die ze Amara noemden. Bianca lijdt aan een progressieve en erfelijke vorm van gehoorverlies, wat betekent dat ze langzaamaan haar gehoor aan het verliezen is. Na de geboorte van Amara werd haar gehoor onderzocht en werd bekend dat ze doof is geboren.



In de film wordt hier op een mooie manier mee omgegaan. Zo is het huis van de familie Creed heel open met veel ramen en gaan er ook bijvoorbeeld paarse lampen schijnen wanneer er iemand op de deurbel drukt. Daarnaast wordt er ook heel veel gebarentaal “gesproken” tussen de gezinsleden. Het is na de film Coda (dat gaat over een jong meisje dat het enige horende lid is van haar gezin) een volgende grote film die aandacht geeft aan mensen die niet kunnen horen.

Anime

Ster en regisseur B. Jordan is een groot liefhebber van anime. Voor de vechtscènes heeft hij zich laten inspireren door zijn favoriete animeseries. In een interview tijdens IGN fanfest gaf hij er een toelichting op. Hij wilde graag zijn eigen draai geven aan de eerdere gevechten die in de vorige Rocky en Creed films te zien waren. Elk gevecht in de films had een andere lading en stijl, om zo zijn brede liefde voor anime erin te verwerken.



Gedurende de film kun je kleine en grote hints zien die verwijzen naar een animeserie of personage. Zo kun je als je goed kijkt in een scène waarin Adonis nog jong is een poster van Naruto op de achtergrond zien. Ook zie je in de bokswedstrijd tussen Adonis en Damian scènes die verwijzingen hebben naar onder andere Dragon Ball Z.



De vechtscènes zien er heel anders uit dan die in de vorige films. Hoewel ieder gevecht anders was in stijl en motivatie, zijn de gevechten in deze film visueel heel mooi vormgegeven. Naast de gebruikelijke stoten en het gebruik van een shaky-cam maakte B. Jordan ook gebruik van rustmomenten in de gevechten waarbij er niets werd gezegd maar waarin het oogcontact tussen beide vechters een heel verhaal vertelden.