Een kast vol verhalen

Van een achtervolging tot buitenaards leven en body horror: Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities heeft het allemaal. Het is een achtdelige serie waarin acht regisseurs ieder een eng verhaal van ongeveer een uur vertellen. Het is een griezelachtig goede serie waarin alle facetten van het horrorgenre aan bod komen.

Curiosa

Cabinet of Curiosities is een anthology oftewel bloemlezing. Dat is een verzameling van werken van doorgaans verschillende makers die ieder een werk aanleveren in een vastgesteld genre of thema. Del Toro heeft ieder van de regisseurs zelf uitgekozen en hen grotendeels de vrije hand gegeven in het maken van een aflevering. Dit resulteert in een curiositeitenkabinet in de vorm van een serie, waar in elke aflevering een ander subgenre van horror te zien is.



Onder anderen Jennifer Kent (The Babadook), Guillermo Navarro (Pacific Rim) en Catherine Hardwicke (Thirteen) hebben een aflevering geregisseerd. Elke aflevering start met Del Toro die naast een curiositeitenkabinet staat. Hij geeft een korte introductie en vertelt over de aflevering en het thema. Tijdens zijn verhaal opent hij in het kabinet een kast of lade waaruit hij een voorwerp haalt dat in relatie staat tot het thema van de aflevering.

Hand van de meester

Dat Guillermo del Toro van Netflix de kans heeft gekregen om deze serie te overzien is geen toeval. Met films als Pan’s Labyrinth, Nightmare Alley en mijn persoonlijke favoriet: The Shape of Water, heeft hij laten zien waarom hij wordt gezien als één van de beste fantasy- en horror-regisseurs. De komende jaren komen er nog veel meer films en series van zijn hand uit op Netflix. Del Toro heeft namelijk een meerjarige overeenkomst met de streamingdienst afgesloten. Het eerstvolgende project van hem dat op Netflix uitkomt is een stopmotion-versie van het verhaal van Pinocchio.



In Cabinet of Curiosities zie je ook een beetje terug van de hand van de meester. Met name in de aankleding en details van de sets en het gebruik van licht. In de eerste aflevering, Lot 36, kun je dit het beste zien. Deze aflevering is namelijk geregisseerd door Guillermo Navarro. Hij heeft vaak met Del Toro samengewerkt als cameraman. Als je bekend bent met het werk van Del Toro, dan zou je bijna denken dat hij deze aflevering heeft gemaakt.

The Twilight Zone

De basis van Cabinet of Curiosities bestaat uit verhalen die in het tijdschrift Weird Tales zijn gepubliceerd. Dit tijdschrift focust zich op korte verhalen uit de fantasy- en horrorgenres en wordt al sinds 1922 gepubliceerd. Eén van de bekendste auteurs van deze verhalen is H.P. Lovecraft, wiens korte verhalen voor twee afleveringen zijn gebruikt (Pickman’s Model en Dreams in the Witch House).



De opzet van de serie deed me denken aan The Twilight Zone. Dat was een serie die meerdere malen een reboot heeft gekregen (voor het laatst in 2019). Daarin werden in elke aflevering meerdere korte horrorverhalen verteld, met voorafgaand een introductie.

Voor ieder wat wils

Door de diversiteit in afleveringen biedt Cabinet of Curiosities de horrorliefhebber een mooie samenstelling van korte films. Deze bieden voor nieuwkomers van het genre een mooie maar ook spannende introductie in de verschillende subgenres.



Qua spanning is er een groot verschil tussen de afleveringen. Zo is de aflevering Graveyard Rats één van de minst enge. In deze aflevering moet een grafrover op een begraafplaats in een doolhof van tunnels zien te overleven en ontsnappen aan ratten. Dit is een aflevering waarin duidelijk is wat het gevaar is, waardoor de schrik er minder in zit.



De spannendste aflevering vond ik Pickman’s Model. Hierin ontmoet kunststudent Will de introverte Richard, wiens angstaanjagende kunstwerken een diep verontrustend effect hebben op de realiteitszin van Will. Hoewel deze aflevering niet de meest vernieuwende is, wordt er wel goed gebruik gemaakt van psychologische horror en schrikmomenten.