Blue Beetle zet Palmera City op de kaart van de DC Extended Universe

‘s Werelds grootste teek

Van Flodder tot The Godfather. Van Encanto tot Fast and Furious. Als je alle films met het motto ‘familie is het belangrijkste dat er is’ achter elkaar zou hebben gekeken, was je deze zomervakantie het huis niet uitgekomen. Ook Blue Beetle draait om de band tussen bloedverwanten, maar dit keer in de superheldensetting van de DCEU. Een Mexicaans immigrantengezin krijgt bezoek van de escarabajo azul, een buitenaards kevertje dat zich nestelt in een uitverkorene en deze de kracht geeft om zijn familie te beschermen.

Die uitverkorene is Jaime Reyes (Xolo Maridueña). Deze sympathieke jongeman heeft als eerste in de familie een rechtenstudie afgerond, maar weet samen met zijn bijdehante zus Milagro (Belissa Escobedo) slechts een baantje als schoonmaker te bemachtigen. Broer en zus werken in de villa van wapenontwikkelaar Victoria Kord (Susan Sarandon). Kord Industries bouwt aan de OMAC (One Man Army Corps), een pantser dat met de drager versmelt om hem of haar tot een cyborg-supersoldaat te maken.

Hamburgerdoosje

Het laatste stukje techniek dat nog nodig is voor de voltooiing van OMAC is de vermaarde blauwe kever Khaji-Da. Dat is een buitenaards apparaatje dat wel door Kord Industries wordt gevonden, maar nog niet kan worden ingezet, omdat de kever zelf de drager kiest waar zij (de stemacteur is Becky G) een symbiose mee aan zal gaan.

Als de idealistische nicht van Victoria, Jenny Kord (Bruna Marquezine), de Khaji-Da in een hamburgerdoosje uit het lab van Kord Industries weet te smokkelen om zo de ontwikkeling van OMAC te stoppen, komt het door een samenloop van omstandigheden in de handen van Jaime terecht. Jenny drukt hem op het hart het hamburgerdoosje niet te openen.

Eenmaal thuis opent Jaime het doosje.

Superman light

De release van Blue Beetle was oorspronkelijk gepland voor HBO Max op televisie, maar is nu dus toch alvast in de bioscoop te zien. Gelukkig maar, want het is een leuk avontuur geworden dat er prima uitziet op het grote scherm. Met ongeveer de helft van het budget van die andere DCEU-film The Flash, die een paar maanden geleden uitkwam, weet regisseur Angel Manuel Soto ons een film voor te schotelen die visueel zeker niet de mindere is en daarnaast een hartverwarmend verhaal vertelt.

In Blue Beetle wordt gelukkig even afstand genomen van de Multiverse-fratsen en superschurken van een kosmisch gehalte en is er aandacht voor de kleinere, menselijke schaal der dingen. Zoals een van de personages zegt: “Metropolis heeft Superman, Central City heeft de Flash en Palmera City heeft de Blue Beetle. Net zoiets, maar dan minder sterk”.

De echte superkracht

Inderdaad, de Blue Beetle heeft niet de meest indrukwekkende superkrachten. Als Jaime in gevaar is bedekt de Khaji-Da hem met blauwe pantserplaten, laat hem vliegen en geeft hem een plasmaschild en wat andere gadgets. Niets wat je nooit eerder gezien hebt, maar dat maakt niet uit, want Jaime’s werkelijke superkracht is natuurlijk: familie!

Net zo vaak als Jaime in de bres moet springen om zijn verwanten te redden, doen zij hetzelfde voor hem. Naast zijn zus zien we heldhaftige, ontroerende en komische momenten van zijn vader (Damián Alcázar), moeder (Elpidia Carrillo), complotdenkende oom Rudy (George Lopez) en oma (Adriana Barraza). Die laatste heeft een particular set of skills. Viva la revolución!

Plus grootouders

Blue Beetle is een film over familie en vóór familie. Geschikt voor een leuk avondje uit met het hele gezin vanaf een jaar of acht (er zit een enge transformatie-scène in die niet geschikt is voor de allerjongste kijkers), plus oma en opa. Anders dan bij veel andere superheldenfilms hoef je geen enkele voorkennis van de betreffende cinematic universe te hebben en word je niet doodgegooid met CGI-veldslagen en skybeams. Natuurlijk wordt er flink geknokt en zijn er de nodige sciencefiction-taferelen, maar Blue Beetle is in eerste instantie een gezellige actiekomedie. Een beetje zoals de Spider-Man-films met Tom Holland. Er zijn veel grappen en komische situaties en hoewel het er soms wat dik bovenop ligt, zijn deze altijd voldoende voor een glimlach en vaak voor flink geschater. Bij mij in de zaal hadden alle leeftijden dikke pret. Waar voor je geld.

Het plot zit natuurlijk barstensvol gaten en de emoties gaan soms wel erg snel van diepe rouw naar uitgelaten lolligheid en weer terug, maar een kniesoor die zich daar druk om maakt.

My kind of geek

Ik heb een zwak voor Xolo Maridueña. Hij speelt een van de hoofdrollen in de schandalig vermakelijke serie Cobra Kai, maar daarnaast is hij (evenals zijn Cobra Kai-collega Jacob Bertrand) een fanatiek Magic:The Gathering-speler. En daar houden we van: een charismatische, knappe acteur die ook nog eens een geek blijkt te zijn!

Warner Bros. heeft Maridueña op tijd voor de neus van Disney weggekaapt. DC Studios-opperhoofd James Gunn wil hem ook in de nieuwe DC Universe in gaan zetten. Ik hoop dat Maridueña niet verdwaalt in de kosmische superheldensoep. De Blue Beetle is toch meer your friendly neighborhood bug dan een superdesuper die de strijd met de Titanen van de Multiverse aan moet gaan. Maridueña zelf ziet de toekomst in elk geval vrolijk tegemoet; hij verkondigde dat hij graag nog twaalf jaar lang de Blue Beetle speelt. Ik zeg: doen!

Potentie voor de sequel

Susan Sarandon is pas de derde Oscar-winnaar (voor Dead Man Walking) die een rol in de DCEU op zich neemt. Ze is in real life een vermaarde linkse activist, dus het is ironisch dat ze hier een meedogenloze CEO binnen de wapenindustrie speelt. Sarandon doet het met verve.

De rest van de cast vormt een leuke mix van Latijns-Amerikaanse acteurs. Vooral Raoul Max Trujillo als de gespleten generaal Carapax (een ander woord voor insectenpantser) maakt indruk. En is dat niet de Braziliaanse Bruna Marquezine, de ex van Neymar Jr.? Inderdaad. Liever een filmcarrière dan de miljoenen van Saoedi-Arabië, waar je als vrouw niet zoveel over je eigen leven te zeggen hebt. Hoewel Marquezine in Blue Beetle ook niet veel meer doet dan in de weg lopen en mooi wezen, heeft ze zeker potentie voor de sequel.

Ik kijk er al naar uit.