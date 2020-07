Met enorme pijn in mijn hart moet ik toch zeggen: Disney, je hebt wel een beetje gefaald met deze film. Hoe graag ik Disney altijd mijn liefde wil blijven geven, moet ik hier toch een grens trekken. Waar de film in de trailer nog overkomt als retespannend, valt dit naar mijn mening in het echt toch wel tegen. Het verhaal voelt langdradig aan. Eigenlijk lijkt het alsof je na een uur kijken nog steeds in de intro van de film zit. Waar blijven de actie en de rest van het verhaal? Nu moet ik wel eerlijk zijn: ik heb de boekenserie van Eoin Colfer, waar de film op gebaseerd is, nooit gelezen. Maar als ik de geruchten op internet lees, zou het Disney niet gelukt zijn dit boek op een gelijkwaardige en respectvolle manier te verfilmen. In het boek zou de twaalfjarige Artemis Fowl een nog groter genie zijn en zou hij meer het criminele meesterbrein zijn dan dat in de film naar voren komt. Hier kan ik uiteraard niet over oordelen.

Waar ik wel wat van kan zeggen is dat het einde, in tegenstelling tot het langdradige begin van de film, erg abrupt was. Het doel van Artemis Fowl in de film is dat hij zijn vader moet redden uit handen van een duistere kracht genaamd Opal Koboi. Hiervoor heeft hij de Aculos nodig, wat lijkt op een soort gloeiend eikeltje. Toen hij de Aculos eenmaal in handen had, hoefde elf Holly Short deze alleen maar te activeren door wat spreuken op te noemen en poef, zijn vader was weer terug. Niet bepaald een spannend einde.