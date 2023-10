Ahsoka is onderdeel van een groots geheel

Hello Snips!

Op het spectrum van oranje antropomorfe wezens staat aan de ene kant Donald Trump en aan de andere kant Ahsoka Tano. Een van de twee is namelijk intelligent, innemend en heeft het beste met het universum voor. Ze is tevens een vrouwelijke Togruta. Ahsoka was de helderste ster die The Clone Wars heeft voortgebracht en het is dan ook geen wonder dat ze haar eigen serie heeft gekregen. Ze is nu ouder, wijzer en nog steeds een blikvanger. Brengt deze Jedi weer wat schwung in een franchise die de fans steeds moeilijker weet te binden?

Ahsoka is een vervolg op de veelgeprezen animatieserie Star Wars Rebels. Rebels vertelde vier seizoenen lang het verhaal van de Jedi Padawan Ezra Bridger en de rebellen die zich steeds beter weten te organiseren tegen het Keizerrijk. De tijdlijn van Star Wars Rebels loopt van de vijf jaar voor de Battle of Yavin (de vernietiging van de eerste Death Star) tot aan dat gevecht zelf. Ezra sluit zich aan bij de crew van het ruimteschip de Ghost en gaat in de leer bij Kanan Jarrus, een overlever van Order 66.

Samen met de Twi’lek-piloot Hera Syndulla, de artistieke Mandalorian Sabine Wren en de paarse reus Zeb Orellios nemen Ezra en Kanan het op tegen allerhande keizerlijke schurken, maar met name tegen de gewiekste en erg blauwe Grootadmiraal Thrawn. Seizoen 4 eindigt met de verdwijning van zowel Ezra als Thrawn naar een ander sterrenstelsel. Beiden zijn namelijk aan boord van Thrawns vlaggenschip als die door de migrerende purgill, een soort kosmische walvissen, wordt meegesleurd de hyperruimte in. Bestemming onbekend.

Breng hem thuis

Ahsoka speelt zich ongeveer tien jaar na de gebeurtenissen in Rebels af. In de tussenperiode is het Keizerrijk gevallen in de Battle of Endor, struint Din Djarin het heelal af met baby Yoda Grogu in zijn kielzog en is de crew van de Ghost uitgewaaierd naar verschillende posities binnen de Nieuwe Republiek.

Maar dan komt er verontrustend nieuws. De sinistere Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto) wordt gevangengenomen met informatie over een vergrendelde sterrenkaart tot haar beschikking. Deze kaart zou naar de locatie van Thrawns verdwenen Star Destroyer kunnen leiden. Er gaan geruchten dat Thrawn (Lars Mikkelson) de overgebleven keizerlijke troepen zou willen herenigen om opnieuw de macht te grijpen in het sterrenstelsel. Reden genoeg voor de jonge Republiek om erachter te komen waar de blauwe man uithangt. Ahsoka (Rosario Dawson) brengt de sterrenkaart naar haar voormalige leerling Sabine (Natasha Liu Bordizzo), want waar Thrawn is, zal mogelijk ook Ezra gevonden worden. En Sabine heeft beloofd om haar vriend thuis te brengen.

Lage plotdichtheid

Het plot van Ahsoka borduurt ondanks de tijdsprong dus direct voort op Star Wars Rebels. De kijker wordt meteen in het diepe gegooid: er wordt van uitgegaan dat de personages bekend zijn en naar de gebeurtenissen uit het verleden wordt slechts terloops gerefereerd. Dat maakt het voor degenen die Rebels niet gezien hebben soms lastig om situaties te duiden, maar het plot is ondanks dat gemis vrij makkelijk te volgen.

Dat komt doordat er in wezen niet zo heel veel gebeurt per aflevering. Veel scènes in Ahsoka zijn bedachtzame conversaties, sfeerbeelden of lang uitgesponnen gevechten, al dan niet met laserzwaarden. De plotdichtheid en het tempo liggen laag. Soms iets te laag, neigend naar het saaie. Aan de andere kant ben ik blij dat de serie zijn tijd neemt en de kijker niet bombardeert met fetch quests, rare plotwendingen en Marveleske lach-of-ik-schietdialogen. Deze ingrediënten zijn wel aanwezig, maar in behapbare doses.

Het voelt ook allemaal echt als Star Wars, mede doordat de verhaallijn duidelijk onderdeel uitmaakt van het grotere conflict van de Republiek tegen (de restanten van) het Keizerrijk. Het belang van de gebeurtenissen is voelbaar. Een gevoel dat vaak ontbrak bij de vrijblijvende avonturen in de televisieseries The Mandalorian, The Book of Boba Fett of zelfs Obi-Wan Kenobi. Andor heeft wel die gewichtigheid, maar daar missen we dan weer de Jedi en laserzwaarden.

Waar zijn die Jedi in Andor?

Gevallen Jedi

Voor wie Star Wars Rebels wel gekeken heeft, vormt Ahsoka een welkom weerzien met de personages uit die serie. Dat komt niet in de laatste plaats door de acteurs, die uitstekend zijn gecast. Rosario Dawson mocht al twee keer eerder opdraven als Ahsoka: in The Mandalorian (seizoen 2, aflevering 5) en in The Book of Boba Fett (aflevering 6) en ze toonde bij die gelegenheden veel potentie voor haar eigen serie. Nu die er is, maakt ze de verwachtingen waar. Dawson zet perfect de oudere, minder grillige, maar nog steeds optimistische versie neer van de Padawan die we zo goed kennen uit de animatieseries.

Dat Lars Mikkelson een goede Thrawn – ja, hij wordt gevonden – neerzet is niet zo verwonderlijk, want hij is ook de stemacteur van de Grootadmiraal in Star Wars Rebels. De rest van de cast is tevens goed op dreef. Vooral Ray Stevenson maakt indruk als de gevallen Jedi Baylan Skoll die wordt ingehuurd door de loyalisten van het Keizerrijk. Stevenson zet een imposant, gewetensvol personage neer dat ook overtuigt met een laserzwaard. Ahsoka is helaas zijn laatste productie, want Stevenson is afgelopen mei overleden. De man die eerder al zo’n heerlijke slechterik speelde in RRR, zal gemist worden.

Een prachtig design

Ahsoka ziet er oogstrelend uit, zowel het personage als de serie. De visuele stijl leunt sterk op de realistische, sobere vormgeving van Andor en de Original Trilogy. Alles ziet er wat weidser uit dan in de volgepakte scènes uit de Mandalorian of de laatste feature films. Er is meer ruimte om te ademen. We worden getrakteerd op prachtige beelden van de scheepswerven van Corellia, het wolkendek waar de purgill doorheen zwemmen en de rood bebladerde bossen van Seatos. Elk frame is om in te lijsten.

De make-up, kostuums, wapens en ruimteschepen zijn ook een lust voor het oog. De Ghost was al even in The Rise of Skywalker te zien (blink and you’ll miss it), maar we kunnen nu ook voor het eerst een blik werpen op de live-action-versie van de Phantom, Ahsoka’s T-6-shuttle en Thrawns custom Star Destroyer. Daarnaast komt de majestueuze Rebel New Republic Fleet voorbijgezweefd en wordt de RP82 Fiend-starfighter geïntroduceerd. Die laatste wordt gebruikt door de bad guys en ziet eruit als een omgekeerd WOII-gevechtsvliegtuig – een prachtig design.

Wat ook weer lekker oogt, zijn de lichtstrepen als er een hyperdrive aangaat. De purgill hebben in de Star Wars-lore een natuurlijke aanleg om ruimtesprongen te maken, zelfs naar andere sterrenstelsels. Zij vormden de inspiratie om dezelfde technologie te ontwikkelen voor de ruimtevaart, tot ons geluk. Ik kan er persoonlijk geen genoeg van krijgen om te zien hoe allerhande ruimteschepen in of uit hyperspace schieten. In Ahsoka word ik op mijn wenken bediend.

Mik op het hoofd

Mijn voornaamste kritiekpunten op Ahsoka zijn zaken die het Star Wars-universum in het algemeen parten spelen. Zo wordt er iets te vaak gejuicht als er een ademend wezen – een Stormtrooper of een RP82-piloot bijvoorbeeld – het leven laat. Het mogen dan wel de vijanden zijn, maar de cartooneske blijdschap bij hun dood ondermijnt de gravitas van de gevechten. Alsof het een wedstrijdje is.

Over Stormtroopers gesproken: die mikken natuurlijk weer erbarmelijk. Wat de arme jongens en meiden ook niet helpt, is dat Sabine als Mandalorian in Beskar-pantser is gekleed, dus laserbestendig. Ze zet wel om de haverklap die helm af om haar knappe koppie te tonen, maar dat brengt onze keizerlijke vrienden blijkbaar niet op het idee om wat hoger te richten. Dit doet afbreuk aan de spanning en de ernst van de confrontaties.

Duels voor twee

Ook worden in de gevechtsscènes wel erg vaak precieze koppeltjes van tegenstanders gevormd of wachten personages netjes op hun beurt om zich in het strijdperk te storten. Het maakt de gevechten overzichtelijk, maar van mij mag het allemaal juist wat chaotischer.

De duels zijn trouwens wel van een erg hoog niveau. Stevenson, Dawson, Bordizzo en Ivanna Sakhno, die de venijnige huurling Shin Hati speelt, kunnen uitstekend overweg met een laserzwaard. Of twee, in het geval van Ahsoka. Haar zwaardkunst, die in Star Wars Jar’Kai wordt genoemd, is mogelijk gebaseerd op de Filipijnse vechtstijl Kali. Beroemde beoefenaars daarvan zijn Bruce Lee en Dan Inosanto. Die laatste is de vader van Diana Lee Inosanto, die Ahsoka’s tegenstrever Morgan Elsbeth speelt. Een confrontatie tussen de twee kan dan ook niet uitblijven. The circle is now complete…

Diana Lee Inosanto is vernoemd naar haar peetvader Bruce Lee

De wereld tussen werelden

Zoals ik al aangaf, voelt de serie Ahsoka echt aan als onderdeel van een groter geheel. Een verhaal dat niet een, maar meerdere sterrenstelsels omspant. Daarnaast worden ook magie en bepaalde aspecten van de Force onderzocht die verder gaan dan een paar nieuwe gimmicky vaardigheden. We zagen in Star Wars Rebels al hoe Ezra de World Between Worlds betrad, maar nu vinden we op een gegeven moment ook een ander personage in deze droomachtige dimensie terug. Hier komen alle coördinaten van tijd en ruimte samen. “Through the Force, things you will see. Other places. The future. The past. Old friends long gone.” Dit levert weer schitterende plaatjes op, en een bijzondere ontmoeting.

Ahsoka eindigt voor vrijwel elk personage met een cliffhanger. Deze serie is duidelijk een tussendeel en de grote finale zal in seizoen 2 of in een feature film die de verhalen van Din Djarin, Boba Fett en Ahsoka samenbindt, plaatsvinden. Als we een van de personages vanaf het standbeeld van The Father uit zien kijken naar een lichtpunt in de verte, belooft dat veel spannends voor de toekomst.