Het vierde seizoen maakt duidelijk dat iedereen wel een tik van de molen heeft gehad door de gebeurtenissen van de eerste drie seizoenen. Iedereen lijkt in orde, alleen niemand is in orde. Na de moord op een klasgenoot die in de schoenen van weer een andere dode klasgenoot werd geschoven, krijgt de vaste kliek tieners te kampen met schuldgevoelens die zich bij iedereen op een andere manier manifesteren.

Ik neem hierbij even het personage Clay als voorbeeld, want hoewel de serie meerdere personages toont is Clay toch wel een beetje de hoofdpersoon. Psychisch in orde is de beste knul nooit geweest, maar in dit seizoen slaat hij helemaal door. Hij ziet overal zijn dode klasgenoten, krijgt angstaanvallen, doet dingen waar hij niks meer van weet en wordt eigenlijk gewoon gillend gek.

Het bijzondere is dat het verhaal als het ware door een onbetrouwbare verteller wordt verteld. Wij zien wat de groep ervaart, zoals hallucinaties, maar het is niet altijd even duidelijk of iets nou wel of niet echt is. Dit zorgt voor zoveel onduidelijkheid en spanning dat je direct vanaf het eerste moment weer in de serie wordt gezogen. En laat ik eerlijk wezen, ik had niet verwacht dat dat nog zou gebeuren.