Een uitstapje naar het bovennatuurlijke

Naast films en series gaat Marvel Studios nu ook wat anders maken, namelijk specials (of zoals ze het zelf noemen ‘special presentations’. We wisten al dat er een Guardians of the Galaxy Holiday Special aan zat te komen, maar slechts 27 dagen voordat het naar Disney+ komt, werd op D23 bekend gemaakt dat Marvel ook een heuse Halloween special uitbrengt. De geruchten over de komst van Werewolf By Night gingen al een tijdje rond, maar zijn nu dus eindelijk bevestigd. Maar waar kunnen we naar uitkijken in deze Halloween special?

Wat is Werewolf By Night precies?

Dit is misschien wel de beste vraag van allemaal, want heel eerlijk: zo super veel weten we nog niet over de Werewolf By Night-special. Zoals gezegd werd pas kort voor het daadwerkelijke uitbrengen op Disney+ deze nieuwe toevoeging aan het MCU aangekondigd. Echter kunnen we uit de trailer en de beschrijving op Disney+ al wat clues halen over wat we kunnen verwachten. Volgens Disney+ vertelt Werewolf By Night het verhaal van een groep monsterjagers die na de dood van hun leider in het zogeheten Bloodstone Temple samenkomen om hem te eren. Hier worden ze allen deelnemer in een dodelijke competitie met als doel om het onbekende monster in hun midden te doden.

Een blik op de strips kan ons wel wat meer vertellen over het ‘onbekende monster’. Werewolf By Night aka Jack Russell is een man die lijdt aan lycantropie. Deze geërfde vloek zorgt ervoor dat hij naar zijn wil kan veranderen in een weerwolf. Tijdens de volle maan verandert hij ook in een weerwolf, echter verliest hij dan volledig de controle over deze vorm. Als weerwolf komt hij echt uit de bovennatuurlijk kant van de Marvel-strips. Hij trekt dan ook regelmatig op met personages als Moon Knight, Morbius en Dracula. Deze Halloween special zal dus zowel dienen als een introductie van het personage van Werewolf By Night én de meer bovennatuurlijke kant van het MCU.

Waar kunnen we naar uitkijken?

Het lijkt erop dat met Werewolf By Night Marvel een keer iets totaal anders gaat doen. Alleen al het feit dat de special volledig zwart-wit zal zijn, laat zien dat Marvel een andere stijl uitprobeert. In de trailer lijkt de special veel weg te hebben van oude horrorfilms uit de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. Feige omschreef de special als ‘fun-scary’. Een wat duisterder verhaal vergeleken met de vaak lichte verhalen in het MCU zou dus zeker geen verrassing zijn.

Qua namen weten we wel al het een en ander. Gael García Bernal (The Motorcycle Diaries, Coco) zal de hoofdpersoon van Jack Russell/Werewolf By Night op zich nemen. Laura Donnelly (Outlander, The Nevers) speelt de uit de strips bekende monsterjager Elsa Bloodstone. Ook Harriet Sansom Harris (Addams Family Values) speelt een rol in de special. De regisseur is Michael Giacchino die tot voorheen vooral bekend was van zijn werk als componist van films als The Incredibles, The Batman en Doctor Strange. Het is dan ook niet geheel onverwacht dat hij ook de componist van dienst is voor deze special.

Hoewel Werewolf By Night op het eerste gezicht geen connecties met de rest van het bestaande MCU lijkt te hebben, is in de trailer wel een shot van Man-Thing te zien. Dit moerasmonster zal dus ook zijn MCU-debuut gaan maken en opent de bovennatuurlijke wereld nog verder. Gecombineerd met de komende Blade-film en de Moon Knight-serie van afgelopen jaar lijkt deze nieuwe kant van het MCU steeds belangrijker te worden. Het zou dan ook niet gek zijn als Werewolf By Night een kleine cameo van of hint naar Blade of Moon Knight bevat.

Wat te doen tot 7 oktober?

Hoewel deze Halloween special op een vrij korte termijn is aangekondigd is er gelukkig nog genoeg tijd om het nodige voorwerk te verrichten. Zoals gezegd lijkt Werewolf By Night relatief op zichzelf te staan (iets wat we de laatste tijd bij meer nieuwe MCU-personages gezien hebben). Toch zijn er een aantal MCU-projecten die je ter voorbereiding (of gewoon om iets leuks te zien) kunt kijken. De serie Moon Knight staat bovenaan die lijst vanwege zijn connectie met Werewolf By Night in de comics. Het debuut van Moon Knight was namelijk in een Werewolf By Night-strip. Verder lijken er in de trailer agenten van de Time Variance Authority uit de serie Loki te zien te zijn. Hoewel hun rol nog een groot mysterie is, lijken de tijdlijn-avonturen in Loki dus in een bepaalde mate een rol te spelen in deze special. Als laatste zou je een snelle rewatch van Doctor Strange in the Multiverse of Madness kunnen doen. De Darkhold, het mystieke boek dat een grote rol speelt in die film, is in de strips namelijk ook in de ontstaansgeschiedenis van Werewolf By Night een belangrijk voorwerp.