The Iron Claw laat de donkere kant van het professioneel worstelen zien

Het verhaal achter de vloek van de Von Erichs

Onwerkelijke verhalen waarin de strijd tussen goed en kwaad wordt beslecht. Dat is de basis van elk verhaal binnen het professioneel worstelen. De verhalen die zich buiten de ring afspelen zijn opmerkelijker. Van knotsgekke avonturen tot grote tragedies, elke professionele worstelaar kan je daar iets over vertellen. Een van de grootste tragedies is die van de Von Erich-familie, waarover eind dit jaar de film The Iron Claw uitkomt.

In The Iron Claw wordt het waargebeurde verhaal van de Von Erich-broers verteld. Door hun vader Fritz werden ze geïntroduceerd in de wereld van professioneel worstelen. Aan het begin van de jaren tachtig stonden ze aan de top van hun roem en leken ze een gouden toekomst tegemoet te gaan. Maar al snel werd het een nachtmerrie. In de negen jaar die volgden kwamen vier van de vijf broers door zelfmoord door overdosis en zelfverwonding om het leven. Men dacht dat de familie vervloekt was.

Een vloek of niet

De vloek van de Von Erichs is een bekend verhaal binnen de wereld van professioneel worstelen. Er is veel over gepubliceerd en gesproken. Onder andere op YouTube zijn er tal van documentaires te vinden over de Von Erichs. Hoewel sommigen geloven dat de familie daadwerkelijk vervloekt was, denken sommigen dat andere zaken een rol speelden.



Een van die oorzaken zou de harde leerschool van hun vader zijn. Dat in combinatie met de competitieve wereld van het professioneel worstelen, waar maar een paar plekjes beschikbaar zijn aan de top en de rivaliteit groot is, zou het lot van de broers deels kunnen verklaren.

De ijzeren greep

Het onderwerp van The Iron Claw is interessant en macaber. Na het zien van de trailer denk ik dat deze film qua verhaal meer richting dat van een andere film over professioneel worstelen zal gaan: The Wrestler van Darren Aronofsky. Hierin probeert een oudere worstelaar (Mickey Rourke) aansluiting te vinden bij zijn vervreemde dochter (Evan Rachel Wood) en hoopt hij op nog een laatste wedstrijd in de worstelring.



De titel van de film kan op twee manieren uitgelegd worden. Aan de ene kant refereert het aan de ijzeren grip die vader Fritz had op zijn zoons. Aan de andere kant verwijst het ook naar de naam van de worstelgreep waar de Von Erichs om bekend stonden, The Iron Claw. Daarmee schakelden ze menig tegenstander uit.

Slow burner film

Naast het verhaal spreekt het me ook erg aan dat mijn favoriete filmproductiemaatschappij A24 achter deze film zit. Bekende films van A24 zijn onder andere Uncut Gems, Midsommar en mijn topfilm van vorig jaar: Everything Everywhere all at once. Films van A24 staan erom bekend dat ze hun tijd nemen met het vertellen van het verhaal. In het Engels hebben ze daar een mooie uitdrukking voor: slow burner films.



De cast van de film bestaat uit acteurs die vooral de laatste jaren meer bekendheid hebben gekregen. Onder andere Lily James (Baby Driver), Jeremy Allen White (The Bear) en Harris Dickinson (Triangle of Sadness) zullen te zien zijn. Zac Efron speelt de hoofdrol als Kevin Von Erich, de laatst nog levende broer. Daarnaast zullen ook enkele professionele worstelaars te zien zijn in de film, waarvan AEW ster Maxwell Jacob Freedman de meest aansprekende naam van is.

Wanneer is The Iron Claw te zien?

De film komt in december uit in de Verenigde Staten. Wanneer de film in Nederland te zien is, is nog niet bekend. Op de diverse streamingdiensten zijn er een aantal films en series te zien over professioneel worstelen. Op Netflix kun je de series GLOW en Wrestlers bekijken.