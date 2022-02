Team Sonic wordt dit keer uitgebreid met zijn beste vriend uit de games: Tails. Een kleine, slimme vos met twee staarten die kan vliegen. Ook zijn rivaal komt erin voor, de brute krachtpatser Knuckles (what’s in a name?). De stemacteur van Knuckles is niemand minder dan topacteur Idris Elba. Hij liet in Suicide Squad (2021) al zien dat hij geen moeite heeft om een slechterik te spelen in een stripboek-verfilming. Met zijn diepe bas-stem brengt Elba een bijzondere badass-vibe mee.

Of er nog meer leden van team Sonic bijkomen, is nog niet duidelijk. Natuurlijk gaan er geruchten rond, maar daar moeten we nog even geduld voor hebben. Humor blijft het belangrijkste ingrediënt voor zo’n film. Daarnaast zullen de standaardelementen er ook in voorkomen, zoals samenwerken en hulp vragen. Het is een film die misschien meer gericht is op een jonger publiek, maar als iemand die is opgegroeid met Sonic op de Sega Game Gear kijk ik ernaar uit.